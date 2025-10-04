Droits trans et vieilles rancœurs : Rowling fustige Emma Watson

Dans On Purpose with Jay Shetty, Emma Watson s’est exprimée avec une franchise lâchée presque avec émotion. Elle a rappelé qu’elle « ne croit pas que tenir les convictions que j’ai (…) signifie que je ne peux pas chérir Jo [Rowling] » — une façon de dire que l’affection personnelle n’exclut pas le désaccord. Elle a regretté qu’« une conversation n’ait jamais été rendue possible ».

Watson a ajouté que son « souhait le plus profond » était que ceux qui ne partagent pas ses opinions puissent malgré tout continuer à l’aimer — et qu’elle-même puisse « continuer à aimer » Rowling.

Mais Rowling a choisi de riposter. Sur X (anciennement Twitter), elle a publié un message musclé dans lequel elle qualifie Watson d’« ignorante de la façon dont elle est ignorante ». Elle l’accuse d’avoir versé « plus d’essence sur les flammes » par ses interventions publiques, évoquant l’ampleur des menaces personnelles qu’elle affirme avoir subies — menaces de mort, de viol, de torture — pendant la période où ses positions sur le genre étaient au centre des attaques.

Rowling reproche à Watson d’endosser un rôle de « porte-parole de facto » de l’univers Harry Potter, tout en contestant sa légitimité à critiquer publiquement ses convictions. Elle accompagne ses propos d’une vidéo parodique détournant l’apparition de Watson dans le podcast — geste à la tonalité à la fois moqueuse et provocante.

Extrait de la déclaration de Rowling : « Emma Watson et ses partenaires ont parfaitement le droit d’adhérer à l’idéologie de l’identité de genre. Ces convictions sont protégées par la loi, et je ne voudrais voir aucune d’entre elles menacée de licenciement, de violence ou de mort à cause d’elles.

Cependant, Emma et Dan en particulier ont tous deux clairement indiqué ces dernières années qu’ils pensaient que notre ancienne association professionnelle leur conférait un droit particulier — voire une obligation — de me critiquer et de critiquer mes opinions en public. Des années après avoir terminé Potter, ils continuent d’assumer le rôle de porte-parole de facto du monde que j’ai créé.

[…] Comme d’autres personnes qui n’ont jamais connu la vie adulte sans le soutien de la richesse et de la célébrité, Emma a si peu d’expérience de la vie réelle qu’elle ignore à quel point elle est ignorante. Elle n’aura jamais besoin d’un refuge pour sans-abri. Elle ne sera jamais placée dans un service mixte d’hôpital public.

[…] Je n’étais pas multimillionnaire à quatorze ans. J’ai vécu dans la pauvreté pendant l’écriture du livre qui a rendu Emma célèbre. Je comprends donc, par ma propre expérience, ce que signifie la destruction des droits des femmes à laquelle Emma a participé avec tant d’enthousiasme pour les femmes et les filles privées de ses privilèges.

Le plus ironique, c’est que si Emma n’avait pas décidé, lors de sa dernière interview, de déclarer qu’elle m’aime et me chérit — un changement de cap qu’elle a sans doute adopté, car elle a constaté que me condamner sans réserve n’est plus aussi à la mode — je n’aurais peut-être jamais été aussi honnête. »

Un antagonisme enraciné

Cette querelle, si spectaculaire qu’elle paraisse, n’est pas une surprise. Dès juin 2020, Rowling avait publié un long essai dans lequel elle exprimait ses doutes sur certaines revendications trans, en particulier autour de l’autodéclaration de genre et la question des espaces réservés aux femmes.

Très vite, plusieurs acteurs de la saga Harry Potter — dont Emma Watson — ont pris publiquement position en faveur des personnes trans, rappelant que « les personnes trans sont ce qu’elles disent être et méritent de vivre sans être interrogées ». Watson rejoignait ainsi Daniel Radcliffe, qui avait à son tour publié une lettre ouverte affirmant : « Les femmes trans sont des femmes ».

Le fossé s’est approfondi au fil des années, avec des critiques répétées de Rowling via les réseaux, et des prises de distance des acteurs autour de ses prises de position qualifiées de transphobes par de nombreux commentateurs.

Rowling, de son côté, a investi cette bataille idéologique de manière concrète : en 2025, elle a lancé un « Women’s Fund » destiné à soutenir légalement des causes défendant ce qu’elle nomme les « droits basés sur le sexe » (sex-based rights), principalement face à des politiques trans-inclusives. Ce fonds a suscité une nouvelle vague de critiques — beaucoup y voyant un instrument de financement des efforts d’exclusion des droits trans.

Deux voix irréconciliables ?

Dans ce face-à-face, chacune joue un rôle bien défini. Watson incarne une posture de conciliation — elle ne renie pas ses convictions ni son soutien à la communauté trans, mais insiste sur une forme de retenue dans l’affrontement public. Elle regrette l’impossibilité d’un dialogue authentique.

Rowling, quant à elle, choisit l’attaque frontale, exigeant le droit de répondre, refusant qu’on la « fasse taire » ou qu’on la relègue au silence. Elle reproche aux acteurs de « choisir le camp » des « idéologies de genre » sans assez mesurer ce qu’elle estime être des conséquences réelles pour les femmes biologiques.

Mais il y a quelques angles morts dans ce duel. Watson n’esquive pas la dimension personnelle : elle rappelle que Rowling, en tant qu’auteur, a été pour elle une « bienfaitrice » de jeunesse, ouvrant la voie à son rôle le plus célèbre.

Elle refuse de réduire leur relation à un conflit idéologique ; elle souhaite, comme elle l’a formulé, être capable de « tenir tout cela ensemble » : amour, gratitude, désaccords. Ce positionnement rend l’homme-scène moins manichéen — Watson ne se présente ni en « victime » ni en « adversaire » radicale.

Pourtant, le simple fait que Rowling ait choisi une riposte virulente suggère qu’elle ne perçoit pas ce débat comme purement théorique. Elle le ramène à son vécu — aux menaces, à l’isolement, aux accusations dont elle se dit la cible. C’est un élargissement : le combat pour défendre ses idées devient un combat pour la survie symbolique de ce qu’elle appelle une « catégorie femme » menacée par des réformes qu’elle juge excessives.

L'inéluctable divorce...

Aujourd’hui, on ne sait pas si ce conflit entre Watson et Rowling débouchera sur une réconciliation — d’autant plus que Rowling a déjà déclaré qu’elle ne « pardonnerait » pas certaines prises de position publiques de ses anciens acteurs. Watson, elle, dit qu’elle n’« annule » personne, même pas l’autrice qui lui a offert Hermione.

Au-delà de cette confrontation personnelle, c’est une fracture plus large qui est mise en lumière : celle du féminisme contemporain divisé entre critiques des doctrines identitaires et trans-inclusive.

Rowling est l’une des figures les plus visibles de la pensée « gender-critical », Watson et d’autres acteurs agissent comme voix modérées pro-trans dans l’espace mainstream. Leur péripétie n’est pas simplement une querelle de créateurs : c’est la cristallisation d’un débat d’époque, intense, douloureux, sans garantie d’arbitrage facile.

Crédits photos : promotion du dernier film de Harry Potter

Par Nicolas Gary

