Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs”, enfin ?

Je fais partie des élus. De ceux qui vivent de leur art, qui peuvent se permettre de ne faire que créer toute la journée, toute la semaine, toute l’année. On m’a souvent dit que j’avais de la chance. Et c’est sans doute vrai. Mais quand on gratte un peu, je ne suis pas sûr que tout le monde envie ma chance.

Depuis 2017, date à laquelle j’ai quitté un emploi en CDI, stable, raisonnablement rémunérateur et plutôt intéressant, mais qui m’avait conduit au burn-out, je suis uniquement artiste-auteur. Un statut bâtard, compliqué pour Pôle Emploi (désormais France Travail) à qui j’ai dû expliquer les subtilités de mon nouveau métier pour conserver mes allocations chômage, compliqué pour ma banque quand je demande un prêt, compliqué pour mes assurances, ma retraite, mon autre retraite (la complémentaire). Et compliqué pour les gens, autour, qui se demandent ce que ça signifie, « artiste-auteur », surtout à plein temps.

Alors, venez, suivez-moi, laissez-moi vous ouvrir la porte sur mon merveilleux quotidien.

Mon travail, c’est d’écrire des livres. Des romans, la plupart du temps, et quelques scénarios de BD. Écrivain, c’est comme ça que je me définis. Pourtant, l’écriture créative compte pour, au mieux, un peu plus de la moitié de mon travail.

À LIRE - Pourquoi je soutiens le projet de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs

Le reste ? L’administratif, les réponses aux sollicitations, les réseaux sociaux pour « avoir une présence en ligne », les corrections éditoriales, les négociations contractuelles, les relances régulières de tel ou tel partenaire qui a oublié/pris du retard sur un versement, les mails pour discuter de la com d’une prochaine sortie, d’un synopsis pour un futur projet, d’une date pour une prochaine rencontre scolaire.

Tenir les comptes, aussi. Enregistrer les avances reçues pour écrire tel ou tel roman, noter les droits d’auteurs, versés une ou deux fois par an, correspondant à telle ou telle œuvre qui marche bien, ou le déprimant « zéro » qui montre que tel bouquin rapporte moins que son avance. Garder le compte des frais avancés, des versements pour les tables rondes, les rencontres scolaires, les ateliers.

Et puis il y a les voyages, les allers et retours en train pour dédicacer, rencontrer, échanger, participer à des festivals, souvent le week-end. Deux, trois, quatre jours qui « sautent » dans les transports et les salons, des moments chouettes, où on rencontre son public, où on bavarde avec les copains et les copines du milieu des dernières actualités littéraires et des plus récentes dingueries touchant notre métier.

À LIRE - L'Assemblée nationale planche sur la continuité de revenus des auteurs

Des dingueries comme cet éditeur accusé de harcèlement sexuel, ou ce nouveau bug sur le site de l’URSSAF, ou cette maison d’édition indépendante qui ferme faute de fonds.

Ou, plus récemment, cet agrément renouvelé en interne à la SSAA, ex-AGESSA éclaboussée par le scandale des retraites des artistes-auteurs, quand un rapport de la Cour des Comptes, écrit à l’acide, pointe les gigantesques dysfonctionnements de cette usine à gaz en carton-pâte qui dilapide l’argent public et celui des auteurs et autrices.

Ou alors cette rumeur, porteuse d’espoir, elle, autour de ce projet de loi, cette continuité de revenus pour les artistes-auteurs.

Je l’avoue, quand j’en ai entendu parler, je n’y ai pas cru. Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs, ça revient régulièrement, et c’est toujours repoussé dès qu’on s’y intéresse de plus près. Trop compliqué, trop bizarre, trop contraignant, ça ne marcherait jamais avec les revenus ponctuels, aléatoires et complexes des artistes-auteurs. Et puis, tout l’intérêt des avances, que je négocie de plus en plus hautes, est de me permettre de vivre pendant que j’écris. Je complète mes revenus avec les rencontres scolaires et les droits d’auteur annuels. À quoi bon, alors, imaginer une sorte de « chômage » entre deux romans ?

À LIRE - Artiste-auteur : quand il manque une case

Et puis, finalement, la dinguerie s’est avérée solide. Construite, réfléchie, polie aussi bien à l’angle économique que législatif. Soudain, elle est devenue possible. Et j’y ai vraiment réfléchi. Qu’est-ce que ça changerait, réellement ?

Imaginons. À la place de vivre pendant huit mois d’écriture sur quatre ou cinq mille euros d’à valoir, trois ou quatre rencontres payées 500 euros (le tout en brut) et ce que j’ai réussi à mettre de côté de droits d’auteur de l’année, je pourrais déclarer que, pendant huit mois, j’écris ce roman, et pendant les quatre derniers mois de l’année, je touche la continuité de revenu.

Artistiquement, cela me permettrait de rester encore un peu sur mon roman actuel, au lieu de bondir, sitôt le mot « fin » écrit, sur le projet suivant, déjà négocié en amont, déjà prévu dans mon planning, dont j’ai déjà touché une partie de l’avance.

Parce que huit mois, c’est court, et en avoir quelques-uns de plus pour laisser reposer, réfléchir, améliorer et bidouiller, ce n’est jamais de trop. Cela donnerait de meilleures œuvres, plus abouties, moins contraintes par les impératifs financiers. Je ne serais pas obligé de me précipiter sur le prochain projet, je pourrais prendre mon temps pour m’assurer que ce texte me ressemble, me convienne, et offrir sa meilleure version possibles à mes lecteurs et lectrices.

Je ne serais pas obligé de prospecter un nouveau contrat tout de suite, d’interrompre mon écriture en cours pour réfléchir à un synopsis, un projet, une accroche à fournir à un éditeur alors que j’ai encore la tête pleine de mon texte actuel.

Je pourrais même refuser des projets qui ne m’intéressent pas vraiment, mais sont bien payés. Des novélisations de médias préexistants, des textes avec une liste d’obligations, des adaptations. Du « mercenariat », comme on dit dans le milieu. J’aime bien ça, j’avoue, je trouve que c’est une chouette manière d’écrire, une sorte d’écriture avec contraintes, comme une rédaction de collège. « Inventez la suite ». Cela a renforcé mon écriture, et j’encourage les auteurs et autrices à essayer. Mais il n’y a rien de plus frustrant qu’écrire un roman de commande quand un autre, personnel, bouillonne à l’intérieur, surtout quand on sait qu’un éditeur est intéressé. Sauf que cet éditeur paie moins que la somme rondelette promise pour la commande, et moi j’ai besoin de manger, alors il va devoir attendre.

Avec la continuité de revenus, je ne prendrais des projets de commande que si j’en ai vraiment envie, et pas par obligation financière.

On en parle peu, bien que de plus en plus, mais cela aurait aussi un impact sur la santé mentale. Les auteurs et autrices comme moi sont stressés. Financièrement, créativement, temporellement. On doit produire, suffisamment vite et bien pour que ce soit publiable, qu’on puisse continuer à manger des pâtes et dormir sous un toit. Je prends de vraies vacances, sans mail, sans écriture, sans rien, peut-être une fois tous les deux ans, au mieux. Le reste du temps, c’est ma vie. Je n’ai pas le choix, je dois y penser, je dois créer, écrire, travailler. Résultat ? Des burn-outs, des épisodes de fatigue intense, de dépression, d’anxiété aggravée.

Avoir un filet de sécurité me permettrait de souffler, juste un peu. Et donc de mieux écrire, de mieux faire mon travail.

Imaginez, si tous les auteurs et autrices avaient la possibilité de fonctionner avec une ligne de vie ?

Des romans qui mettraient peut-être plus de temps à sortir, mais de meilleure qualité, parce que leurs auteurs ont pris leur temps pour qu’ils soient vraiment, vraiment parfaits à leurs yeux.

Mécaniquement, des romans moins nombreux, mais est-ce une mauvaise chose ? Imaginez l’effet sur la surproduction, sur les tables chargées des libraires qui peinent à lire tout ce qui dégringole chaque semaine sur leurs étagères ?

Moins de romans, de meilleure qualité, et écrits par des professionnels moins stressés, à la créativité reposée et fonctionnant mieux. Une vraie reconnaissance de mon métier, une manière de soutenir la création française, une volonté claire d’admettre que sans nous, il n’y a pas d’œuvres.

Et pour cela, il faudrait juste que la contribution des diffuseurs à notre régime social, fixée à 1 % en 1975 et destinée à augmenter tous les ans jusqu’à être équivalente aux cotisations d’un employeur vis-à-vis d’un salarié, et qui atteint aujourd’hui l’extraordinaire taux de… 1,1 %, augmente enfin réellement. Il faudrait juste une volonté politique, puisque nous sommes déjà raccordés au régime général, que nous payons déjà la CSG qui finance notamment les droits au chômage des autres travailleurs — mais pas les nôtres.

Pour une fois, j’aimerais bien qu’une dinguerie entendue en salon ait un effet positif sur nos vies. Cela nous changerait.

NDLR : Déposé le 31 octobre 2024 au Sénat par la sénatrice Monique de Marco (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde), avec le soutien de plusieurs collègues, ce projet de loi entend instaurer un mécanisme d’allocation de remplacement destiné à assurer une continuité de revenus aux artistes-auteurs et autrices entre deux périodes d’activité.

Le dispositif proposé s’appuierait sur les derniers revenus déclarés et serait ouvert sous réserve d’une durée minimale d’activité. Il garantirait un revenu plancher équivalent à 85 % du SMIC brut, sa gestion étant confiée à l’Unédic et à France Travail.

Son financement reposerait sur une augmentation des cotisations des diffuseurs, portées de 1,1 % à 5,15 %, tout en maintenant le respect du droit d’auteur. S’il venait à être adopté, ce texte constituerait une avancée majeure pour les artistes-auteurs, qui demeurent à ce jour exclus des dispositifs de protection tels que l’assurance chômage.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com