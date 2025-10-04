Inscription
#Economie

Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs”, enfin ?

Depuis plusieurs années, le statut des artistes-auteurs s’invite régulièrement dans le débat public, révélant les fragilités économiques et sociales d’une profession essentielle à la vie culturelle. Alors qu’un projet de loi envisage pour la première fois une continuité de revenus sur le modèle de l’intermittence, Adrien Thomas témoigne de son quotidien et s’interroge sur ce que changerait une telle avancée...

Le 04/10/2025 à 10:23 par Auteur invité

|

Publié le :

04/10/2025 à 10:23

Auteur invité

ActuaLitté

Je fais partie des élus. De ceux qui vivent de leur art, qui peuvent se permettre de ne faire que créer toute la journée, toute la semaine, toute l’année. On m’a souvent dit que j’avais de la chance. Et c’est sans doute vrai. Mais quand on gratte un peu, je ne suis pas sûr que tout le monde envie ma chance.

Depuis 2017, date à laquelle j’ai quitté un emploi en CDI, stable, raisonnablement rémunérateur et plutôt intéressant, mais qui m’avait conduit au burn-out, je suis uniquement artiste-auteur. Un statut bâtard, compliqué pour Pôle Emploi (désormais France Travail) à qui j’ai dû expliquer les subtilités de mon nouveau métier pour conserver mes allocations chômage, compliqué pour ma banque quand je demande un prêt, compliqué pour mes assurances, ma retraite, mon autre retraite (la complémentaire). Et compliqué pour les gens, autour, qui se demandent ce que ça signifie, « artiste-auteur », surtout à plein temps.

Alors, venez, suivez-moi, laissez-moi vous ouvrir la porte sur mon merveilleux quotidien.

Mon travail, c’est d’écrire des livres. Des romans, la plupart du temps, et quelques scénarios de BD. Écrivain, c’est comme ça que je me définis. Pourtant, l’écriture créative compte pour, au mieux, un peu plus de la moitié de mon travail.

Le reste ? L’administratif, les réponses aux sollicitations, les réseaux sociaux pour « avoir une présence en ligne », les corrections éditoriales, les négociations contractuelles, les relances régulières de tel ou tel partenaire qui a oublié/pris du retard sur un versement, les mails pour discuter de la com d’une prochaine sortie, d’un synopsis pour un futur projet, d’une date pour une prochaine rencontre scolaire.

Tenir les comptes, aussi. Enregistrer les avances reçues pour écrire tel ou tel roman, noter les droits d’auteurs, versés une ou deux fois par an, correspondant à telle ou telle œuvre qui marche bien, ou le déprimant « zéro » qui montre que tel bouquin rapporte moins que son avance. Garder le compte des frais avancés, des versements pour les tables rondes, les rencontres scolaires, les ateliers.

Et puis il y a les voyages, les allers et retours en train pour dédicacer, rencontrer, échanger, participer à des festivals, souvent le week-end. Deux, trois, quatre jours qui « sautent » dans les transports et les salons, des moments chouettes, où on rencontre son public, où on bavarde avec les copains et les copines du milieu des dernières actualités littéraires et des plus récentes dingueries touchant notre métier.

Des dingueries comme cet éditeur accusé de harcèlement sexuel, ou ce nouveau bug sur le site de l’URSSAF, ou cette maison d’édition indépendante qui ferme faute de fonds.

Ou, plus récemment, cet agrément renouvelé en interne à la SSAA, ex-AGESSA éclaboussée par le scandale des retraites des artistes-auteurs, quand un rapport de la Cour des Comptes, écrit à l’acide, pointe les gigantesques dysfonctionnements de cette usine à gaz en carton-pâte qui dilapide l’argent public et celui des auteurs et autrices.

Ou alors cette rumeur, porteuse d’espoir, elle, autour de ce projet de loi, cette continuité de revenus pour les artistes-auteurs.

Je l’avoue, quand j’en ai entendu parler, je n’y ai pas cru. Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs, ça revient régulièrement, et c’est toujours repoussé dès qu’on s’y intéresse de plus près. Trop compliqué, trop bizarre, trop contraignant, ça ne marcherait jamais avec les revenus ponctuels, aléatoires et complexes des artistes-auteurs. Et puis, tout l’intérêt des avances, que je négocie de plus en plus hautes, est de me permettre de vivre pendant que j’écris. Je complète mes revenus avec les rencontres scolaires et les droits d’auteur annuels. À quoi bon, alors, imaginer une sorte de « chômage » entre deux romans ?

Et puis, finalement, la dinguerie s’est avérée solide. Construite, réfléchie, polie aussi bien à l’angle économique que législatif. Soudain, elle est devenue possible. Et j’y ai vraiment réfléchi. Qu’est-ce que ça changerait, réellement ?

Imaginons. À la place de vivre pendant huit mois d’écriture sur quatre ou cinq mille euros d’à valoir, trois ou quatre rencontres payées 500 euros (le tout en brut) et ce que j’ai réussi à mettre de côté de droits d’auteur de l’année, je pourrais déclarer que, pendant huit mois, j’écris ce roman, et pendant les quatre derniers mois de l’année, je touche la continuité de revenu.

Artistiquement, cela me permettrait de rester encore un peu sur mon roman actuel, au lieu de bondir, sitôt le mot « fin » écrit, sur le projet suivant, déjà négocié en amont, déjà prévu dans mon planning, dont j’ai déjà touché une partie de l’avance.

Parce que huit mois, c’est court, et en avoir quelques-uns de plus pour laisser reposer, réfléchir, améliorer et bidouiller, ce n’est jamais de trop. Cela donnerait de meilleures œuvres, plus abouties, moins contraintes par les impératifs financiers. Je ne serais pas obligé de me précipiter sur le prochain projet, je pourrais prendre mon temps pour m’assurer que ce texte me ressemble, me convienne, et offrir sa meilleure version possibles à mes lecteurs et lectrices.

Je ne serais pas obligé de prospecter un nouveau contrat tout de suite, d’interrompre mon écriture en cours pour réfléchir à un synopsis, un projet, une accroche à fournir à un éditeur alors que j’ai encore la tête pleine de mon texte actuel.

Je pourrais même refuser des projets qui ne m’intéressent pas vraiment, mais sont bien payés. Des novélisations de médias préexistants, des textes avec une liste d’obligations, des adaptations. Du « mercenariat », comme on dit dans le milieu. J’aime bien ça, j’avoue, je trouve que c’est une chouette manière d’écrire, une sorte d’écriture avec contraintes, comme une rédaction de collège. « Inventez la suite ». Cela a renforcé mon écriture, et j’encourage les auteurs et autrices à essayer. Mais il n’y a rien de plus frustrant qu’écrire un roman de commande quand un autre, personnel, bouillonne à l’intérieur, surtout quand on sait qu’un éditeur est intéressé. Sauf que cet éditeur paie moins que la somme rondelette promise pour la commande, et moi j’ai besoin de manger, alors il va devoir attendre.

Avec la continuité de revenus, je ne prendrais des projets de commande que si j’en ai vraiment envie, et pas par obligation financière.

On en parle peu, bien que de plus en plus, mais cela aurait aussi un impact sur la santé mentale. Les auteurs et autrices comme moi sont stressés. Financièrement, créativement, temporellement. On doit produire, suffisamment vite et bien pour que ce soit publiable, qu’on puisse continuer à manger des pâtes et dormir sous un toit. Je prends de vraies vacances, sans mail, sans écriture, sans rien, peut-être une fois tous les deux ans, au mieux. Le reste du temps, c’est ma vie. Je n’ai pas le choix, je dois y penser, je dois créer, écrire, travailler. Résultat ? Des burn-outs, des épisodes de fatigue intense, de dépression, d’anxiété aggravée.

Avoir un filet de sécurité me permettrait de souffler, juste un peu. Et donc de mieux écrire, de mieux faire mon travail.

Imaginez, si tous les auteurs et autrices avaient la possibilité de fonctionner avec une ligne de vie ?

Des romans qui mettraient peut-être plus de temps à sortir, mais de meilleure qualité, parce que leurs auteurs ont pris leur temps pour qu’ils soient vraiment, vraiment parfaits à leurs yeux.

Mécaniquement, des romans moins nombreux, mais est-ce une mauvaise chose ? Imaginez l’effet sur la surproduction, sur les tables chargées des libraires qui peinent à lire tout ce qui dégringole chaque semaine sur leurs étagères ?

Moins de romans, de meilleure qualité, et écrits par des professionnels moins stressés, à la créativité reposée et fonctionnant mieux. Une vraie reconnaissance de mon métier, une manière de soutenir la création française, une volonté claire d’admettre que sans nous, il n’y a pas d’œuvres.

Et pour cela, il faudrait juste que la contribution des diffuseurs à notre régime social, fixée à 1 % en 1975 et destinée à augmenter tous les ans jusqu’à être équivalente aux cotisations d’un employeur vis-à-vis d’un salarié, et qui atteint aujourd’hui l’extraordinaire taux de… 1,1 %, augmente enfin réellement. Il faudrait juste une volonté politique, puisque nous sommes déjà raccordés au régime général, que nous payons déjà la CSG qui finance notamment les droits au chômage des autres travailleurs — mais pas les nôtres.

Pour une fois, j’aimerais bien qu’une dinguerie entendue en salon ait un effet positif sur nos vies. Cela nous changerait.

NDLR : Déposé le 31 octobre 2024 au Sénat par la sénatrice Monique de Marco (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde), avec le soutien de plusieurs collègues, ce projet de loi entend instaurer un mécanisme d’allocation de remplacement destiné à assurer une continuité de revenus aux artistes-auteurs et autrices entre deux périodes d’activité.

Le dispositif proposé s’appuierait sur les derniers revenus déclarés et serait ouvert sous réserve d’une durée minimale d’activité. Il garantirait un revenu plancher équivalent à 85 % du SMIC brut, sa gestion étant confiée à l’Unédic et à France Travail.

Son financement reposerait sur une augmentation des cotisations des diffuseurs, portées de 1,1 % à 5,15 %, tout en maintenant le respect du droit d’auteur. S’il venait à être adopté, ce texte constituerait une avancée majeure pour les artistes-auteurs, qui demeurent à ce jour exclus des dispositifs de protection tels que l’assurance chômage.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

ActuaLitté

"Quand on écrit un premier roman, on vous prépare à l’invisibilité"

Avec son premier roman, Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose d’emblée comme une nouvelle voix littéraire à suivre. Finaliste du prestigieux Prix des Deux Magots, elle explore avec justesse les complexités des couples mixtes, des héritages culturels et des fragilités familiales.

02/10/2025, 18:38

ActuaLitté

Avec Voyage, voyage, Victor Pouchet transforme le deuil en odyssée intime

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Victor Pouchet signe avec Voyage, voyage (L'Arbalète), son cinquième roman, un road novel tendre et mélancolique : après une fausse couche, Orso et Marie fuient Paris, à bord d’une vieille Nevada. Rien à voir avec le tube de Desireless - sinon cette intuition : pour survivre, il faut parfois partir très loin, même à deux heures de chez soi.

01/10/2025, 18:05

ActuaLitté

"La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Feurat Alani publie à la rentrée littéraire chez JC Lattès, Le ciel est immense. Ce roman, traversé par la mémoire, l’Histoire et l’absence, raconte la quête d’un neveu pour retrouver la trace de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Après avoir livré un récit journalistique avec Le parfum d’Irak, l’auteur choisit cette fois la fiction pour tenter de combler les trous laissés par les non-dits. Rencontre avec un écrivain qui fait dialoguer intime et collectif, réalité et imaginaire.

30/09/2025, 16:24

ActuaLitté

Dragons, romance et révolte : ma version punk de Shakespeare

Thomas Mariani vient de publier chez Gulf Stream Hero - Perle de Messine. À cette occasion, il revient sur l'élaboration d'un texte qui doit beaucoup au Barde et plus encore, peut-être, aux réticences qu'on lui signifia. « Récit en cinq actes, collerette à dentelle et crête à l’iroquoise comprises », comme il l'écrit si bien lui-même.

30/09/2025, 13:25

ActuaLitté

Joseph Incardona, la rage du roman et la tendresse au cœur du noir

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Joseph Incardona publie chez Finitude Le monde est fatigué, un récit tendu où l’intime se frotte au politique, où l’action épouse la pensée, où un corps éprouvé garde pourtant ses secrets.

29/09/2025, 18:19

ActuaLitté

Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux.  Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers. 

29/09/2025, 10:32

ActuaLitté

Éditions Basset : une maison d’édition face au crime organisé

La rentrée littéraire 2025 est un bon cru avec la première parution chez Basset Éditions, maison dirigée par Brünhilde Delhommeau, de Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà. Cette nouvelle maison d’édition souhaite publier des essais, des enquêtes sur les organisations criminelles, avec une vocation internationale. 

29/09/2025, 10:17

ActuaLitté

Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable. 

28/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Pédagogie du défi : quand la philosophie devient jouable

Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.

25/09/2025, 16:54

ActuaLitté

Fiole : Rémunérer les auteurs à chaque lecture

Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.

24/09/2025, 11:52

ActuaLitté

Lettre à Jean Lassalle : “La sincérité, la franchise et la simplicité, il n’y a que cela qui compte”

Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...

24/09/2025, 10:55

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : une vie hors du commun

Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».

23/09/2025, 19:13

ActuaLitté

“Une traductrice est d'abord une lectrice”

Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne  est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.

23/09/2025, 10:43

ActuaLitté

“Écrire un roman, c’est comme résoudre un grand puzzle. Et j'adore les puzzles”

Le Prix du roman Fnac 2025 vient d’être attribué à Les Éléments de John Boyne (éd. JC Lattès, trad. Sophie Aslanides). Un roman en quatre volets qui scrute sans complaisance la mécanique des violences et l’héritage psychologique qu’elles laissent derrière elles. Et la possibilité de rompre — ou non — le cycle des abus.

22/09/2025, 17:17

ActuaLitté

“Wikipédia restera encyclopédique, moi je structure le web littéraire”

Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées. 

22/09/2025, 10:14

ActuaLitté

Trois femmes, une vision : AYỌ éditions s’ouvre au lectorat français

À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures. 

22/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Orson Welles et Cioran par Anca Visdei, Goncourt de la biographie

J’ai d’abord entraperçu la tête massive d’un certain Orson Welles sur la couverture d’un livre. Intrigué, je me suis approché. Puis mon regard est tombé sur un autre visage, plus pointu : celui d’Émile Cioran. Deux géants, deux faces antagonistes, et une même biographe, Anca Visdei. Lauréate du Prix Goncourt de la biographie 2025 pour sa peinture d'un « gai désespoir », elle est présente cette année au festival Livres dans la Boucle de Besançon, où elle déploie son énergie, sa verve et son esprit peu commun.

20/09/2025, 13:33

ActuaLitté

Simon Chevrier, Goncourt du premier roman : "Chaque mot est pesé"

Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.

19/09/2025, 21:00

ActuaLitté

Louis-Henri de La Rochefoucauld : "Les sentiments purs ont de l’avenir"

Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul. 

19/09/2025, 17:03

ActuaLitté

Pour des avenirs désirables, valoriser les utopies en bibliothèque

Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.

19/09/2025, 14:56

ActuaLitté

Éditions du Ricochet : “Pas question de participer à la surproduction” du livre jeunesse

30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...

17/09/2025, 17:25

ActuaLitté

Les Sandales d’Empédocle, une librairie au cœur de Livres dans la Boucle

À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…

17/09/2025, 12:45

ActuaLitté

Lettre à François Bayrou : “Ta chute est aussi la nôtre.”

Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…

17/09/2025, 10:26

ActuaLitté

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous"

Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury. 

16/09/2025, 18:51

ActuaLitté

À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.

15/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones. 

15/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.

09/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Faut-il encore imposer l’achat de livres scolaires aux parents ?

Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...

08/09/2025, 12:12

ActuaLitté

Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.

08/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques

Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.

08/09/2025, 10:11

ActuaLitté

Pomango arrive en France : la maison jeunesse québécoise se dévoile

Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien. 

08/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Lettre à Patrick Sébastien : “Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie”

Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.

06/09/2025, 15:58

ActuaLitté

Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

06/09/2025, 11:10

ActuaLitté

Miss Littérature : “Enfin, il y a un concours qui comprend ce que je suis”

Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ?  Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.

04/09/2025, 15:29

ActuaLitté

“La longévité de Léonard, c'est la magie du gros nez”

La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.

04/09/2025, 11:56

