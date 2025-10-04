Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#International

Georgy Urushadze, de Moscou à l’exil : le courage d’un éditeur

L’Association of American Publishers (AAP) a décerné son prestigieux International Freedom to Publish Award 2025 à la maison d’édition Freedom Letters. Fondée par le journaliste et éditeur Georgy Urushadze, cette structure indépendante publie des textes en russe et en ukrainien interdits en Russie, donnant voix à des auteurs persécutés ou réduits au silence.

Le 04/10/2025 à 09:54 par Dépêche

|

Publié le :

04/10/2025 à 09:54

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Ancien directeur des trois principaux prix littéraires russes, dont le très influent Big Book, Georgy Urushadze a démissionné en 2022 pour protester contre l’invasion de l’Ukraine. Ce geste lui a valu d’être désigné « agent de l’étranger » par les autorités russes. Contraint de fuir, il a fondé Freedom Letters, une maison qui s’est rapidement imposée comme un refuge éditorial.

Aujourd’hui, l’éditeur vit et travaille entre plusieurs pays — du Royaume-Uni à la Géorgie, en passant par la Lettonie ou l’Ukraine —, et poursuit son activité grâce à une quarantaine de bénévoles.

En un peu plus de deux ans, Freedom Letters a publié 236 ouvrages écrits par 300 auteurs. Des textes de fiction, des récits de guerre, des témoignages… Tous partagent une même caractéristique : leur rejet des récits officiels imposés par le pouvoir russe.

Parmi les titres phares figure Last But Not Final Words, recueil des plaidoiries de prisonniers politiques, dédié à Alexeï Navalny. On y trouve aussi VZ, roman de Dmitry Bykov consacré à Volodymyr Zelensky, ou encore The War Diary, roman graphique d’Olga Grebennik retraçant les premiers jours de l’invasion.

La maison publie également Vladimir Sorokine, figure majeure de la littérature russe contemporaine, ainsi que des auteurs emprisonnés comme Sasha Skochilenko ou Svetlana Petriichuk.

Ces livres, interdits en Russie et bloqués par le parquet général, continuent pourtant de circuler clandestinement auprès des lecteurs. « Chaque exemplaire qui atteint un lecteur est la preuve que les histoires survivent aux frontières, aux censures et à la peur », a déclaré Georgy Urushadze lors de la remise du prix.

Pour Maria A. Pallante, présidente de l’AAP, le courage d’Urushadze illustre « une ténacité remarquable » et une détermination à publier « des auteurs que d’autres veulent faire taire ».

L’International Freedom to Publish Award, créé en 2002 en hommage à Jeri Laber, cofondatrice de Human Rights Watch, distingue chaque année un éditeur étranger ayant défendu la liberté d’expression au prix de sa sécurité. Ces dernières années, il a récompensé des structures menacées au Bélarus, au Venezuela ou au Bangladesh.

En attribuant le prix 2025 à Freedom Letters, l’AAP rappelle que la liberté éditoriale reste un combat quotidien. Pour Urushadze et son équipe, ce soutien constitue un signal fort : l’assurance que, malgré les exils forcés et les livres interdits, la littérature demeure un espace de résistance.

Parmi les précédents lauréats de ce prix figurent Januškevič Publishing House, une maison d’édition biélorusse désormais installée en Pologne (2024), Editorial Dahbar au Venezuela (2022), F&G Editores au Guatemala (2021), Jagriti Publishing House au Bangladesh (2020), NB Publishers en Afrique du Sud (2019), ainsi qu’Azadeh Parsapour, éditrice installée à Londres publiant des auteurs iraniens censurés (2018).

En 2023, l’AAP a distingué plusieurs maisons d’édition à travers le monde confrontées à une intensification des pressions gouvernementales, du harcèlement et des menaces.

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Prix ACBD Jeunesse 2025 : cinq albums en compétition

Le comité de sélection du Prix Jeunesse de la Critique ACBD s’est réuni et a dévoilé la liste des cinq albums en lice pour l’édition 2025. Les adhérents de l’association sont désormais appelés à voter afin de désigner le lauréat du Prix ACBD Jeunesse 2025, qui prendra la relève du Voyage d’ours-lune de Ho (Rue de Sèvres / Le Renard doré), sacré en 2024.

03/10/2025, 17:46

ActuaLitté

Les 10 ouvrages sélectionnés pour le Prix du livre Les Visionnaires 2026

kCréé en 2022, le Prix du Livre Les Visionnaires a pour ambition de mettre en lumière et de récompenser chaque année une œuvre de fiction qui propose une vision singulière de notre époque et explore les questionnements actuels sur le sens de notre présent ainsi que sur les horizons possibles de notre avenir.

03/10/2025, 15:24

ActuaLitté

Mathilde Beaussault remporte le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025

Le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025 a été attribué à Mathilde Beaussault pour son premier roman Les Saules, publié en janvier 2025 aux éditions du Seuil. Déjà couronné par le Grand prix de littérature policière, l’ouvrage a su séduire le jury citoyen de ce prix décerné par le conseil départemental des Côtes-d’Armor.

03/10/2025, 12:23

ActuaLitté

Découvrez la sélection 2025 des Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse

Les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse distinguent chaque année le meilleur de la création pour la jeunesse. Cette sélection met en lumière autrices, auteurs et illustrateurs qui contribuent au rayonnement du secteur. Tous les genres y sont représentés : fictions pour juniors et ados, livres illustrés, bandes dessinées.

03/10/2025, 12:22

ActuaLitté

La sélection du Prix BD Fnac France Inter 2026 est connue

Pour la huitième année consécutive, la Fnac et France Inter, première radio de France, unissent leurs forces pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Cette récompense met en avant le neuvième art et entend en faire découvrir toute la richesse et la diversité au grand public.

03/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Sophie de Baere lauréate du Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2025

Le Prix des lecteurs de la Ville de Brive a été attribué cette année à Sophie de Baere pour son roman Le secret des mères, publié aux éditions JC Lattès.

02/10/2025, 17:38

ActuaLitté

La première sélection du Grand Prix de l'Académie Française 2025

Réunie le jeudi 2 octobre 2025, la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a dévoilé sa première sélection. Le lauréat sera proclamé le 30 octobre. Parmi les ouvrages retenus, on note la présence d’Emmanuel Carrère avec Kolkhoze, un récit où il évoque sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, ancienne secrétaire perpétuelle de l’Académie française, lui dont le talent littéraire n’est plus à démontrer.

02/10/2025, 17:02

ActuaLitté

Les cinq ouvrages finalistes du prix Hors Concours 2025

La remise officielle du prix est prévue le 25 novembre à la Maison de la Poésie. L'événement marquera la clôture de la saison des distinctions littéraires, en mettant particulièrement en lumière la richesse et la vitalité de l’édition indépendante.

02/10/2025, 15:23

ActuaLitté

Les inscriptions aux Galons de la BD 2026 sont ouvertes

Les inscriptions à la sixième édition des « Galons de la BD », prix de bande dessinée organisé par le ministère des Armées, se sont ouverts ce 30 septembre 2025. Trois distinctions viendront récompenser des ouvrages explorant le fait militaire, les enjeux de défense ou encore l’histoire des armées françaises.

02/10/2025, 14:34

ActuaLitté

Prix des lecteurs en grands caractères : chacun peut participer !

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Il vise à valoriser la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères, à faire entendre la voix des lecteurs concernés, et à rendre plus visible une édition encore trop méconnue.

02/10/2025, 12:10

ActuaLitté

Alice Ourghanlian remporte le prix Révélation livre jeunesse 2025

Créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP met en lumière le travail de jeunes créateurs et auteurs de la scène française. Elle s’adresse aux artistes travaillant ou résidant en France, ayant publié au maximum trois albums à compte d’éditeur, dont au moins un paru entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

02/10/2025, 12:09

ActuaLitté

Prix littéraire Les Inrockuptibles : découvrez les finalistes 2025

Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition. 

02/10/2025, 11:35

ActuaLitté

Top départ du Prix littéraire des lycéens d'Île-de-France 2025-2026

La rentrée littéraire ne concerne pas que les écrivains et leurs lecteurs assidus. En Île-de-France, les lycéens aussi ont droit à leur grand rendez-vous littéraire. Comme chaque année, près de 1 000 élèves vont se plonger dans les pages de romans, de recueils de poésie et de bandes dessinées pour élire leurs coups de cœur dans le cadre du Prix littéraire des lycéens, organisé par la Région Île-de-France.

02/10/2025, 10:56

ActuaLitté

Les Rendez-vous de l’histoire 2025 : le palmarès complet des prix littéraires à Blois

Le festival blésois dévoile ses lauréats 2025. Recherche historique, essai, roman, bande dessinée, polar et jeunesse : sept distinctions rythmeront le week-end, avec des remises réparties entre la Halle aux Grains, la Bibliothèque Abbé-Grégoire, le Conseil départemental et le Château royal de Blois. 

01/10/2025, 18:05

ActuaLitté

Lancement du Prix du Livre Jeunesse africaine 2025 : une dynamique panafricaine

À Nairobi, le 24 septembre dernier, Maua Books, marque jeunesse d’eKitabu, a inauguré le Prix de l’édition jeunesse africaine lors de la Foire internationale du livre. Ce nouveau prix consacre l’excellence de l’édition jeunesse francophone en Afrique tout en créant des passerelles inédites avec les mondes éditoriaux anglophones.

01/10/2025, 15:34

ActuaLitté

Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus

Le jury du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Étranger s’est réuni hier soir au restaurant chez Francis, afin d'établir sa deuxième sélection. La remise des récompenses littéraires aura lieu le 21 octobre.

01/10/2025, 11:46

ActuaLitté

Voyage voyage de Victor Pouchet remporte le Prix Littéraire Maison Rouge 2025

Pour cette édition 2025, le Prix Littéraire Maison Rouge a été attribué à Victor Pouchet pour son œuvre Voyage voyage (Gallimard). La récompense entend saluer le talent d’un auteur, sans restriction de genre littéraire (roman, essai, livre d’art). Les critères de sélection sont basés sur l’audace, l’originalité et la créativité des œuvres publiées depuis janvier ou à paraître pour la rentrée littéraire d’automne.

01/10/2025, 11:02

ActuaLitté

Prix de la Page 111 : la première sélection de l’édition 2025 dévoilée

Le jury du Prix de la Page 111 a dévoilé la première sélection de son édition 2025, après lecture des pages 111 de la rentrée littéraire française et francophone. La délibération finale et la remise du prix auront lieu le mercredi 12 novembre, à la Péniche Anako (Paris 19e), lors d’une soirée ouverte au public.

01/10/2025, 10:55

ActuaLitté

Laura Vazquez lauréate du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025

Pour sa neuvième édition, le jury du Prix Blù Jean-Marc Roberts a récompensé Laura Vazquez pour son roman Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol. Doté de 5000 €, ce prix littéraire de découverte, créé en 2017 en hommage à l'écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, distingue chaque année un deuxième ou troisième livre. 

01/10/2025, 10:10

ActuaLitté

Poésie : les lauréats du Prix Alain Bosquet 2025

Le mercredi 17 septembre à Paris, le Prix Alain Bosquet a récompensé le Français Henri Droguet pour Petits arrangements avec les mots et la Portugaise Raquel Nobre Guerra pour Division de la joie, traduit du portugais par João Viegas. La remise a eu lieu dans les salons des éditions Gallimard, en présence du jury présidé par Isabelle Gallimard.

30/09/2025, 18:33

ActuaLitté

Les deuxièmes sélections du Prix Femina 2025, la première sélection des essais

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Fidèle à cette identité, il a révélé ses listes réduites pour l’édition 2025. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2025 à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.

30/09/2025, 18:25

ActuaLitté

Simon François remporte le Prix Découverte Claude Mesplède 2025

Le cinquième Prix Découverte Claude Mesplède 2025 a été attribué à Simon François pour son roman La proie et la meute, publié aux éditions du Masque. Ce prix distingue chaque année un auteur émergent, dans l’esprit du travail passionné de Claude Mesplède, infatigable passeur et défenseur de nouveaux talents.

30/09/2025, 15:56

ActuaLitté

Prix littéraire des Écrivains de marine : la 3ᵉ édition dévoile sa première sélection

La 3ᵉ édition du Prix littéraire des Écrivains de marine, doté de 10.000 € par la maison Sisley, poursuit sa route. Ce prix, qui célèbre les romans en lien avec la mer, l’aventure et l’ailleurs, sera attribué fin novembre 2025 lors d’un déjeuner au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence de la presse.

30/09/2025, 11:47

ActuaLitté

Emmanuel Flesch remporte le prix Georges Brassens 2025

Pour sa 20e édition, le Prix Georges Brassens a été attribué ce lundi 15 septembre 2025 à Emmanuel Flesch pour son roman Quitter Berlioz paru aux Éditions Calmann-Lévy. Il a remporté le prix au quatrième tour de scrutin, au terme de délibérations « animées ».

29/09/2025, 16:19

ActuaLitté

Victor Hugo inspire le Prix François Mauriac 2025, remis à Philippe Raynaud

Le Prix François Mauriac 2025 a été attribué à Philippe Raynaud pour son essai Victor Hugo. La révolution romantique de la liberté (Gallimard, coll. L’esprit de la cité, 2024). La remise du prix aura lieu le vendredi 3 octobre 2025 à Malagar, en présence du jury présidé par Jean-Noël Jeanneney et d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

29/09/2025, 16:02

ActuaLitté

Formula Bula récompense Lucie Morel pour son album Toc toc

Le festival Formula Bula a attribué le Prix Prima Bula 2025 à Toc toc de Lucie Morel, publié aux éditions Même pas mal. La distinction a été remise lors de la soirée d’ouverture de la 13ᵉ édition du festival, soulignant l’engagement de la manifestation en faveur des jeunes talents et de la bande dessinée indépendante.

29/09/2025, 14:09

ActuaLitté

BD, graphisme, jeune création... Le palmarès complet du Prix Atomium 2025

Ce vendredi 26 septembre, jour de lancement du BD Comic Strip Festival, les lauréats et lauréates des Prix Atomium ont été désignés. Depuis 9 ans, le festival distingue les autrices et auteurs de bande dessinée. Cette année, 88.000 € de dotation sont répartis entre 9 catégories.

29/09/2025, 13:13

ActuaLitté

Jean-Louis Thiériot, Grand Prix littéraire de l’armée de Terre – Erwan Bergot 2025

Le général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre, a remis le Grand prix littéraire de l’armée de Terre – Erwan Bergot 2025 à Jean-Louis Thiériot pour son ouvrage Castelnau, le maréchal escamoté, 1851-1944 (Tallandier).

29/09/2025, 12:15

ActuaLitté

Jean-Paul Kauffmann remporte le Prix Denis Tillinac 2025 pour L’Accident

Le Département de l’Allier a dévoilé, vendredi 26 septembre 2025, le lauréat de la quatrième édition du Prix Denis Tillinac : Jean-Paul Kauffmann pour L’Accident (Éditions des Équateurs). Ce prix, créé pour célébrer la mémoire du journaliste et écrivain Denis Tillinac et soutenir la lecture publique dans l’Allier, sera remis au Sénat en octobre 2025. 

29/09/2025, 11:32

ActuaLitté

Dans la poche de Simone(S) : les premiers lauréats du prix 100 % autrices

Le jury de la 1ʳᵉ édition du Prix « Dans la poche de Simone(S) » s’est réuni hier soir pour départager huit romans signés par huit talentueuses autrices. Selon l’organisation, « les échanges furent joyeux » et nourris, signe d’une sélection serrée.

26/09/2025, 16:26

ActuaLitté

Prix Jules Rimet 2025 : six ouvrages en lice pour la 14e édition

L’Association Jules-Rimet Sport & Culture a dévoilé la sélection officielle du Prix Jules Rimet 2025, dont la quatorzième édition se tiendra en décembre prochain. Comme chaque année, le prix distingue un ouvrage liant sport et littérature, fidèle à l’esprit de Jules Rimet, fondateur de la Coupe du monde de football et créateur du club mythique du Red Star.

26/09/2025, 12:07

ActuaLitté

Catherine Perreault, Prix Senghor 2025 pour L'élu

À l'occasion de sa 20e édition, le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile revient à Catherine Perreault pour son livre L’élu, publié par les éditions Philippe Rey (France)/Éditions du Quartz (Québec).

26/09/2025, 09:29

ActuaLitté

Le Prix des Saisons dévoile sa sélection 2025 à l’Hôtel du Couvent

Créé pour célébrer le passage du temps et la beauté des métamorphoses de la nature, le Prix des Saisons sera remis le vendredi 17 octobre 2025 à l’Hôtel du Couvent, haut lieu d’hospitalité surplombant la Baie des Anges, à Nice.

25/09/2025, 18:09

ActuaLitté

Claire Cocano, Révélation Livre d'artiste 2025

Pour la 10ᵉ édition de la Révélation Livre d’artiste, prix soutenu par l’ADAGP et le salon (Made Anywhere) — anciennement Multiple Art Days (MAD) —, le jury a récompensé, le 25 septembre 2025, la photographe et artiste Claire Cocano pour son ouvrage Rue Désiré Chevalier, publié en autoédition. Ce prix distingue chaque année la création émergente dans le domaine du livre d’artiste.

25/09/2025, 15:54

ActuaLitté

Mathilde Beaussault remporte le Grand Prix de Littérature Policière 2025

Le Grand Prix de littérature policière (GPLP) est une récompense littéraire créée en 1948 par le critique et romancier Maurice-Bernard Endrèbe. Il distingue chaque année les meilleurs romans policiers, qu’ils soient d’origine française ou étrangère, parus au cours de l’année. 

25/09/2025, 15:11

ActuaLitté

Le 38ᵉ Prix Roberval dévoile ses finalistes : science et technologie mises à l’honneur

Le Prix Roberval, prestigieuse distinction internationale consacrée à la vulgarisation scientifique en langue française, vient de révéler les finalistes de sa 38ᵉ édition. Organisé chaque année par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), ce concours met en avant celles et ceux qui rendent la science et la technologie accessibles au plus grand nombre.

25/09/2025, 13:28

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.