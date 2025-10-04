Georgy Urushadze, de Moscou à l’exil : le courage d’un éditeur

Ancien directeur des trois principaux prix littéraires russes, dont le très influent Big Book, Georgy Urushadze a démissionné en 2022 pour protester contre l’invasion de l’Ukraine. Ce geste lui a valu d’être désigné « agent de l’étranger » par les autorités russes. Contraint de fuir, il a fondé Freedom Letters, une maison qui s’est rapidement imposée comme un refuge éditorial.

Aujourd’hui, l’éditeur vit et travaille entre plusieurs pays — du Royaume-Uni à la Géorgie, en passant par la Lettonie ou l’Ukraine —, et poursuit son activité grâce à une quarantaine de bénévoles.

En un peu plus de deux ans, Freedom Letters a publié 236 ouvrages écrits par 300 auteurs. Des textes de fiction, des récits de guerre, des témoignages… Tous partagent une même caractéristique : leur rejet des récits officiels imposés par le pouvoir russe.

Parmi les titres phares figure Last But Not Final Words, recueil des plaidoiries de prisonniers politiques, dédié à Alexeï Navalny. On y trouve aussi VZ, roman de Dmitry Bykov consacré à Volodymyr Zelensky, ou encore The War Diary, roman graphique d’Olga Grebennik retraçant les premiers jours de l’invasion.

La maison publie également Vladimir Sorokine, figure majeure de la littérature russe contemporaine, ainsi que des auteurs emprisonnés comme Sasha Skochilenko ou Svetlana Petriichuk.

Ces livres, interdits en Russie et bloqués par le parquet général, continuent pourtant de circuler clandestinement auprès des lecteurs. « Chaque exemplaire qui atteint un lecteur est la preuve que les histoires survivent aux frontières, aux censures et à la peur », a déclaré Georgy Urushadze lors de la remise du prix.

Pour Maria A. Pallante, présidente de l’AAP, le courage d’Urushadze illustre « une ténacité remarquable » et une détermination à publier « des auteurs que d’autres veulent faire taire ».

L’International Freedom to Publish Award, créé en 2002 en hommage à Jeri Laber, cofondatrice de Human Rights Watch, distingue chaque année un éditeur étranger ayant défendu la liberté d’expression au prix de sa sécurité. Ces dernières années, il a récompensé des structures menacées au Bélarus, au Venezuela ou au Bangladesh.

En attribuant le prix 2025 à Freedom Letters, l’AAP rappelle que la liberté éditoriale reste un combat quotidien. Pour Urushadze et son équipe, ce soutien constitue un signal fort : l’assurance que, malgré les exils forcés et les livres interdits, la littérature demeure un espace de résistance.

Parmi les précédents lauréats de ce prix figurent Januškevič Publishing House, une maison d’édition biélorusse désormais installée en Pologne (2024), Editorial Dahbar au Venezuela (2022), F&G Editores au Guatemala (2021), Jagriti Publishing House au Bangladesh (2020), NB Publishers en Afrique du Sud (2019), ainsi qu’Azadeh Parsapour, éditrice installée à Londres publiant des auteurs iraniens censurés (2018).

En 2023, l’AAP a distingué plusieurs maisons d’édition à travers le monde confrontées à une intensification des pressions gouvernementales, du harcèlement et des menaces.

