Quand Mick Jagger révèlait en 1966 : “Je voudrais être un Beatle

Parmi les pages jaunies de ces manuscrits, une réponse frappe immédiatement. À la question « Que voudriez-vous être ? », Mick Jagger griffonne en marge, en lettres capitales : « UN BEATLE ». Provocation gratuite ? Clin d’œil à ses rivaux de toujours ? Ou aveu sincère, à une époque où la planète pop se partageait entre Beatles et Stones ?

La formule amuse, mais elle dit aussi quelque chose de ce jeu de miroirs permanent entre les deux groupes, souvent présentés comme les faces lumineuse et obscure d’une même pièce.

Entre ironie et désinvolture

Chacun des cinq Stones s’y dévoile à sa manière. Charlie Watts, impassible derrière sa batterie comme dans la vie, semble d’abord ne pas prendre l’exercice au sérieux : il répète plusieurs fois le même mot, l’air de dire « à quoi bon ? ».

Brian Jones, lui, occupe chaque recoin de la page de son écriture serrée, comme si aucune marge ne pouvait contenir sa logorrhée. Quant aux réponses elles-mêmes, elles oscillent entre l’absurde et l’étonnamment personnel : « Ne pas avoir d’allumettes » est pour Jagger le comble de la désolation, tandis que Richards se plaint d’« avoir un rhume sans mouchoir ».

Et quand la question porte sur la qualité préférée chez une femme, le futur « Sir Mick » ose un déconcertant : « Son côté masculin. ». Watts, pince-sans-rire, répond « de grands bras », et Bill Wyman, fidèle à son humour ambigu, opte pour « la mauvaise qualité ». On est bien loin des bluettes romantiques : les Stones, même sur le papier, restent les mauvais garçons du rock.

1966, l’année Aftermath

Pour resituer le contexte : Londres danse alors au rythme de Twiggy, des mini-jupes de Mary Quant et des nuits de Carnaby Street. Musicalement, l’époque bouillonne : les Beatles sortent Revolver, Donovan invente un folk baroque avec Sunshine Superman, les Who imposent leur énergie Mod.

Au même moment, les Stones publient Aftermath, premier album entièrement composé par le tandem Jagger-Richards. Avec lui, ils s’affranchissent définitivement des reprises blues et se taillent une réputation sulfureuse.

Mother’s Little Helper parle des femmes au foyer sous pilules, Under My Thumb s’affiche cruellement misogyne… Loin de polir leur image, les Stones s’amusent à brouiller les pistes et à scandaliser.

“Ceux qui ont mal grandi”

Ces questionnaires, partiellement publiés en 1981 – sauf ceux de Brian Jones, jugés trop crus –, complètent ce portrait de groupe : irrévérencieux, caustiques, souvent drôles malgré eux. Ils confirment que, derrière les riffs de Satisfaction, se cachait une bande de jeunes hommes prompts à tourner en dérision le sérieux du monde adulte.

On feuillette ces pages comme on réécoute un vieux vinyle : avec un mélange de sourire et de fascination. Car en définitive, même lorsqu’ils répondent au questionnaire de Proust, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman et Charlie Watts prouvent qu’ils n’ont jamais vraiment perdu leur statut… de « bad boys » éternels du rock.

Ce lot est vendu pour 70.000 € par Autographes des siècles... ça va rocker chez les amateurs.

Crédits © IMAGO/Belga

Par Nicolas Gary

