Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres : aux sources de l’épopée arctique

Le projet est ambitieux : réunir, traduire, annoter et mettre en regard dix expéditions majeures de cette période, en leur redonnant la densité de récits originaux, tout en les accompagnant d’un riche appareil critique et iconographique.

Hubert Sagnières construit son ouvrage comme une archive vivante. Les textes proviennent des journaux de bord, carnets ou récits publiés par les navigateurs eux-mêmes, qu’il traduit (sauf pour Bellot, écrit directement en français) et adapte avec soin. L’objectif n’est pas de réécrire ces témoignages mais de restituer leur voix, en tenant compte du contexte de leur époque.

L’appareil critique est d’une rare précision : bibliographie détaillée, table iconographique, notes sur la provenance des textes et des illustrations. Les cartes insérées — onze au total — ne sont pas de simples reproductions : elles ont été spécialement réalisées pour l’ouvrage à partir des atlas et documents du XIXᵉ siècle, afin de rendre lisibles les trajets et d’éclairer les choix stratégiques des expéditions.

Au XIXᵉ siècle, l’Arctique n’était encore qu’un blanc sur la carte. Les baleiniers se risquaient parfois dans ses chenaux, mais la glace, présente dix mois par an, faisait de chaque incursion un pari de survie. Les boussoles semblaient s’affoler, les navires s’écrasaient contre les banquises, et l’inconnu régnait en maître.

C’est dans ce décor d’incertitudes que Sir Edward Parry et Sir John Franklin partirent à la recherche d’un passage vers le Pacifique, au-delà des détroits de Smith ou de Lancaster. Explorer, cartographier, comprendre le magnétisme terrestre et les caprices de la météo polaire : telle fut la mission de ces pionniers envoyés aux confins du monde connu.

Mais ces expéditions, loin d’être homogènes, révèlent des philosophies très contrastées. Parry incarne la foi britannique dans la puissance technique : lourds navires de la Royal Navy, coques renforcées, charbon pour alimenter les machines, certitude qu’un arsenal suffirait à dompter la glace.

John Rae, au contraire, pressent très tôt — dès 1846 — qu’aucune technologie ne remplacera l’adaptation. Lui voyage léger, suit les conseils de ses guides inuits, apprend à bâtir des igloos, à confectionner des vêtements de peaux de caribou ou de phoque, à chasser pour nourrir son équipe. Là où les lourds équipages s’enfoncent dans la banquise, il progresse, souple, pragmatique.

Entre ces deux pôles d’approche se déploient des récits de courage, de famine, d’hivernages interminables, mais aussi de rencontres décisives avec les peuples inuits. Car il faut le rappeler : sans l’aide des habitants du Grand Nord, bien des expéditions auraient sombré dans l’oubli.

Ross fut le premier à l’admettre, Rae le répéta sans relâche : leur survie, leurs succès, leur science même du Nord étaient indissociables des savoirs transmis par ces populations. Les Inuits ont offert aux Européens plus qu’une hospitalité : des clés pour apprivoiser un environnement où la moindre erreur peut tuer. Ceux qui saisirent cette main tendue purent revenir avec des cartes et des récits ; ceux qui s’y refusèrent périrent dans des souffrances terribles.

La figure de Franklin illustre cette frontière tragique. En 1845, il quitte Plymouth avec 129 hommes à bord de l’Erebus et du Terror. Confiant, Londres estime qu’il s’agit d’une affaire d’un an. Aucun de ces marins ne reviendra jamais. Leur disparition déclenche la plus vaste opération de recherche maritime du XIXᵉ siècle — menée en grande partie grâce à l’énergie inlassable de Lady Franklin, épouse du capitaine disparu.

Pendant trois décennies, des dizaines de milliers de kilomètres de côtes canadiennes et groenlandaises sont explorés, révélant peu à peu des toponymes devenus légendaires : Beechey, Somerset House, détroit de Bellot, détroit de Lancaster. Mais du destin des hommes de Franklin, on ne retrouva que des fragments : quelques ossements, des objets, des récits rapportés par les Inuits, évoquant famine et peut-être cannibalisme.

Ces contrastes — Parry le technicien obstiné, Rae l’adaptable visionnaire, Franklin le disparu tragique — structurent le récit arctique du XIXᵉ siècle. Ils dessinent une géographie autant humaine que maritime : celle d’une Europe qui projette ses rêves d’empire sur des glaces impitoyables, et celle de peuples autochtones qui, depuis des millénaires, avaient appris à survivre dans ce monde hostile.

L’intérêt de ce livre ne se limite pas aux récits maritimes. Il restitue l’Arctique comme un espace de projection politique et scientifique. La Royal Navy y voyait une voie stratégique vers le Pacifique ; les explorateurs, une conquête héroïque ; les sociétés savantes, un champ de recherche sur la géographie et la climatologie naissante. Mais l’ouvrage rappelle aussi que l’Arctique fut un laboratoire d’imaginaire : les « mers libres du pôle », les cartes incomplètes, les rumeurs de terres encore inconnues. L’auteur replace ces expéditions dans un cadre plus large, où se croisent ambition géopolitique, rivalités impériales, mais aussi fascination culturelle et littéraire.

L’explorateur Jean-Louis Étienne, dans une préface à la fois claire et visionnaire, relie ces épopées du XIXᵉ siècle aux défis de notre temps. Il souligne que, malgré la fonte accélérée de la banquise, le passage du Nord-Ouest conserve un rôle marginal sur le plan commercial, tant les contraintes techniques, la dangerosité des glaces et la logistique lourde en limitent l’usage.

Selon lui, l’avenir des routes maritimes ne se jouera sans doute pas là, mais plus haut encore : au cœur même de l’océan Arctique, par une voie directe franchissant le pôle Nord. Un scénario qui pourrait se concrétiser d’ici quelques décennies, triste conséquence du réchauffement climatique, mais aussi basculement stratégique majeur dans la géographie mondiale des échanges.

Ce livre s’adresse d’abord aux passionnés d’histoire maritime et de géopolitique polaire : il constitue un outil de référence, riche, précis, qui documente de manière unique une période clé des explorations arctiques. Mais il parlera aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants, qui y trouveront un corpus de sources primaires soigneusement présentées et contextualisées.

Les amateurs de beaux livres apprécieront la qualité de l’iconographie et de l’édition, qui en font un véritable objet de collection. Enfin, pour un public plus large, il offre une réflexion accessible sur la condition de l’explorateur, les limites de la technique face à la nature, et le rôle des savoirs inuits, trop longtemps ignorés par l’histoire officielle. Une occasion de rêver, tout simplement.

Un ouvrage érudit, exigeant et précis, qui restitue l’Arctique comme un espace de savoir, d’épreuves et de mémoire. Hubert Sagnières y conjugue son expérience d’explorateur et sa passion de collectionneur pour offrir un livre qui fera date dans la bibliographie consacrée aux mondes polaires.

