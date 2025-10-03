Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres : aux sources de l’épopée arctique

Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.

Le 03/10/2025 à 18:14 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

03/10/2025 à 18:14

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le projet est ambitieux : réunir, traduire, annoter et mettre en regard dix expéditions majeures de cette période, en leur redonnant la densité de récits originaux, tout en les accompagnant d’un riche appareil critique et iconographique.

Hubert Sagnières construit son ouvrage comme une archive vivante. Les textes proviennent des journaux de bord, carnets ou récits publiés par les navigateurs eux-mêmes, qu’il traduit (sauf pour Bellot, écrit directement en français) et adapte avec soin. L’objectif n’est pas de réécrire ces témoignages mais de restituer leur voix, en tenant compte du contexte de leur époque.

L’appareil critique est d’une rare précision : bibliographie détaillée, table iconographique, notes sur la provenance des textes et des illustrations. Les cartes insérées — onze au total — ne sont pas de simples reproductions : elles ont été spécialement réalisées pour l’ouvrage à partir des atlas et documents du XIXᵉ siècle, afin de rendre lisibles les trajets et d’éclairer les choix stratégiques des expéditions.

/uploads/images/20251002-200218-68e006933e218249149939.jpg

Au XIXᵉ siècle, l’Arctique n’était encore qu’un blanc sur la carte. Les baleiniers se risquaient parfois dans ses chenaux, mais la glace, présente dix mois par an, faisait de chaque incursion un pari de survie. Les boussoles semblaient s’affoler, les navires s’écrasaient contre les banquises, et l’inconnu régnait en maître.

C’est dans ce décor d’incertitudes que Sir Edward Parry et Sir John Franklin partirent à la recherche d’un passage vers le Pacifique, au-delà des détroits de Smith ou de Lancaster. Explorer, cartographier, comprendre le magnétisme terrestre et les caprices de la météo polaire : telle fut la mission de ces pionniers envoyés aux confins du monde connu.

Mais ces expéditions, loin d’être homogènes, révèlent des philosophies très contrastées. Parry incarne la foi britannique dans la puissance technique : lourds navires de la Royal Navy, coques renforcées, charbon pour alimenter les machines, certitude qu’un arsenal suffirait à dompter la glace.

John Rae, au contraire, pressent très tôt — dès 1846 — qu’aucune technologie ne remplacera l’adaptation. Lui voyage léger, suit les conseils de ses guides inuits, apprend à bâtir des igloos, à confectionner des vêtements de peaux de caribou ou de phoque, à chasser pour nourrir son équipe. Là où les lourds équipages s’enfoncent dans la banquise, il progresse, souple, pragmatique.

/uploads/images/20251002-200336-68e006647e433521626903.jpg

Entre ces deux pôles d’approche se déploient des récits de courage, de famine, d’hivernages interminables, mais aussi de rencontres décisives avec les peuples inuits. Car il faut le rappeler : sans l’aide des habitants du Grand Nord, bien des expéditions auraient sombré dans l’oubli.

Ross fut le premier à l’admettre, Rae le répéta sans relâche : leur survie, leurs succès, leur science même du Nord étaient indissociables des savoirs transmis par ces populations. Les Inuits ont offert aux Européens plus qu’une hospitalité : des clés pour apprivoiser un environnement où la moindre erreur peut tuer. Ceux qui saisirent cette main tendue purent revenir avec des cartes et des récits ; ceux qui s’y refusèrent périrent dans des souffrances terribles.

La figure de Franklin illustre cette frontière tragique. En 1845, il quitte Plymouth avec 129 hommes à bord de l’Erebus et du Terror. Confiant, Londres estime qu’il s’agit d’une affaire d’un an. Aucun de ces marins ne reviendra jamais. Leur disparition déclenche la plus vaste opération de recherche maritime du XIXᵉ siècle — menée en grande partie grâce à l’énergie inlassable de Lady Franklin, épouse du capitaine disparu.

Pendant trois décennies, des dizaines de milliers de kilomètres de côtes canadiennes et groenlandaises sont explorés, révélant peu à peu des toponymes devenus légendaires : Beechey, Somerset House, détroit de Bellot, détroit de Lancaster. Mais du destin des hommes de Franklin, on ne retrouva que des fragments : quelques ossements, des objets, des récits rapportés par les Inuits, évoquant famine et peut-être cannibalisme.

Ces contrastes — Parry le technicien obstiné, Rae l’adaptable visionnaire, Franklin le disparu tragique — structurent le récit arctique du XIXᵉ siècle. Ils dessinent une géographie autant humaine que maritime : celle d’une Europe qui projette ses rêves d’empire sur des glaces impitoyables, et celle de peuples autochtones qui, depuis des millénaires, avaient appris à survivre dans ce monde hostile.

/uploads/images/20251002-200132-68e00676301cc769576517.jpg

L’intérêt de ce livre ne se limite pas aux récits maritimes. Il restitue l’Arctique comme un espace de projection politique et scientifique. La Royal Navy y voyait une voie stratégique vers le Pacifique ; les explorateurs, une conquête héroïque ; les sociétés savantes, un champ de recherche sur la géographie et la climatologie naissante. Mais l’ouvrage rappelle aussi que l’Arctique fut un laboratoire d’imaginaire : les « mers libres du pôle », les cartes incomplètes, les rumeurs de terres encore inconnues. L’auteur replace ces expéditions dans un cadre plus large, où se croisent ambition géopolitique, rivalités impériales, mais aussi fascination culturelle et littéraire.

L’explorateur Jean-Louis Étienne, dans une préface à la fois claire et visionnaire, relie ces épopées du XIXᵉ siècle aux défis de notre temps. Il souligne que, malgré la fonte accélérée de la banquise, le passage du Nord-Ouest conserve un rôle marginal sur le plan commercial, tant les contraintes techniques, la dangerosité des glaces et la logistique lourde en limitent l’usage.

Selon lui, l’avenir des routes maritimes ne se jouera sans doute pas là, mais plus haut encore : au cœur même de l’océan Arctique, par une voie directe franchissant le pôle Nord. Un scénario qui pourrait se concrétiser d’ici quelques décennies, triste conséquence du réchauffement climatique, mais aussi basculement stratégique majeur dans la géographie mondiale des échanges.

Ce livre s’adresse d’abord aux passionnés d’histoire maritime et de géopolitique polaire : il constitue un outil de référence, riche, précis, qui documente de manière unique une période clé des explorations arctiques. Mais il parlera aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants, qui y trouveront un corpus de sources primaires soigneusement présentées et contextualisées.

Les amateurs de beaux livres apprécieront la qualité de l’iconographie et de l’édition, qui en font un véritable objet de collection. Enfin, pour un public plus large, il offre une réflexion accessible sur la condition de l’explorateur, les limites de la technique face à la nature, et le rôle des savoirs inuits, trop longtemps ignorés par l’histoire officielle. Une occasion de rêver, tout simplement.

Un ouvrage érudit, exigeant et précis, qui restitue l’Arctique comme un espace de savoir, d’épreuves et de mémoire. Hubert Sagnières y conjugue son expérience d’explorateur et sa passion de collectionneur pour offrir un livre qui fera date dans la bibliographie consacrée aux mondes polaires.

/uploads/images/20251002-200256-68e006cd337dd274902575.jpg

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres

Hubert Sagnières

Paru le 08/10/2025

400 pages

Flammarion

75,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080457073
9782080457073
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Derrière la porte : secrets, monstres et culpabilité d'adultes

Imaginez un enfant qui chuchote qu’un monstre vit dans le placard — et des adultes qui refusent d’entendre. C’est exactement sur ce fil — ténu, fragilisé — que se tient Derrière la porte (trad. Maxime Le Dain), comic de James Tynion IV et dessinée par Gavin Fullerton, annoncée pour le 3 octobre 2025 chez Urban Comics.

29/09/2025, 15:45

ActuaLitté

Le Pen, Bardella et l’immigration : pourquoi la “grande bataille” n’aura pas lieu

Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme. 

29/09/2025, 10:49

ActuaLitté

L’ordre des choses, un récit intime et politique sur la fin de vie

Comment dire l’effondrement sans céder ni au pathos ni à la froide distance ? Marion Muller-Colard signe un texte qui échappe aux catégories : ni roman, ni essai, ni pur journal de deuil. L’ordre des choses, c’est un récit hybride où l’intime se frotte à la morale publique, où les secousses privées rejoignent les grands débats éthiques. 

29/09/2025, 09:30

ActuaLitté

L’Attachée de presse : un roman glaçant sur l’amour comme aliénation

Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.

26/09/2025, 12:14

ActuaLitté

André Breton et Julien Gracq : une amitié littéraire hors norme

Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…

25/09/2025, 11:40

ActuaLitté

Je est un autre - Un voyage avec Rimbaud :

À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.

25/09/2025, 09:47

ActuaLitté

Un regard artistique sur la nature en mouvement

Un livre à la croisée du livre d’art, du carnet naturaliste et du beau livre cadeau, dans un registre peu occupé sur le marché français. 

25/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Naufrage(s) : L’île, le vent et les larmes du siècle

À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.

24/09/2025, 10:34

ActuaLitté

Même l’hiver a des airs de caresse : éphéméride d’un cœur adolescent

À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.

24/09/2025, 10:24

ActuaLitté

La sororité des Amazones mise à l’épreuve : Wonder Woman et Harley Quinn

L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte. 

23/09/2025, 11:46

ActuaLitté

Et si les chats avaient une recette miracle anti-fascisme ?

Comment les chats nous apprennent à résister de Stewart Reynolds (trad. Santiago Artozqui) est construit comme un manuel satirique de résistance politique inspiré par les comportements félins. À travers l’humour, l’auteur propose une série de « leçons de vie » tirées de l’attitude des chats, appliquées à la lutte contre le fascisme. 

19/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Tout brûle. Et ce n'est qu'un début

Juan Gómez-Jurado s'aventure dans un récit sous haute tension, porté par des personnages cabossés, hantés par la douleur et mus par une irrépressible volonté de survie. Au centre, des figures féminines dont le passé trop lourd n’empêche pas l’avancée : épuisées mais combatives, elles avancent dans un monde où la moindre erreur peut se payer au prix fort. Et surtout, Tout brûle (traduction : Judith Vernant)

 

17/09/2025, 17:12

ActuaLitté

Lézardes, d’Hélène Frédérick : un hymne aux failles qui nous tiennent debou

Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare. 

15/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Jours de révolte : Gigi Leung raconte la jeunesse en lutte à Hong Kong

Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.

12/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Que faire de la littérature ? Quand Édouard Louis renverse la table

Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?

12/09/2025, 13:10

ActuaLitté

Les Braises de l’incendie : Éric Decouty ravive un drame oublié de 2005

Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.

12/09/2025, 12:10

ActuaLitté

La Corporation des fabulistes : Fictions secrètes pour monde en ruines

Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.

10/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Foutues cigognes : la chronique d’un deuil à hauteur d’enfant

On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité. 

08/09/2025, 15:11

ActuaLitté

La Voie des pèlerins, d'Abdulrazak Gurnah, ou la marque de l'étranger

Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.

05/09/2025, 15:10

ActuaLitté

Exercice de gaieté généralisée, par François Morel

Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.

05/09/2025, 13:05

ActuaLitté

Quand la science flirte avec Jurassic Park : enquête sur la désextinction

Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?

31/08/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Indicibles : Nancy Huston dans l’arène des vérités dérangeantes

Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes. 

29/08/2025, 08:43

ActuaLitté

Un fou sans Dieu, un pape en voyage : Javier Cercas en terrain mystique

Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.

25/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.

22/08/2025, 08:35

ActuaLitté

Celle-qui-sait-les-herbes : un roman d’initiation pastoral

Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.

21/08/2025, 14:13

ActuaLitté

Les Incommensurables : Raphaela Edelbauer dissèque la veille d’un monde en ruine

Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.

20/08/2025, 09:20

ActuaLitté

La vie selon Zoé : chronique d’une incandescence

 Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice

20/08/2025, 09:15

ActuaLitté

L’eau-dyssée d’Elif Shafak

La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.

19/08/2025, 12:16

ActuaLitté

À la racine : journal intime d’un poète entre deux rives

La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.

19/08/2025, 10:10

ActuaLitté

La vie ressemble à ça : Titiou Lecoq, philosophe du léger coup de gueule

Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.

18/08/2025, 10:05

ActuaLitté

La mauvaise joueuse : les jeux de la fuite, de la honte et du mensonge

Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.

18/08/2025, 09:58

ActuaLitté

Nulle part où revenir : Henry Wise signe LE roman américain de la rentrée

Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.

16/08/2025, 11:50

ActuaLitté

Les Corps à l'abandon selon Camille Claudel : une vie et une autre

Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.

14/08/2025, 10:29

ActuaLitté

Kairos – Un amour toxique dans les ruines de l’Histoire

Il est des livres qui vous laissent essoufflé – pas par leur fracas, mais par la lente morsure qu’ils infligent. Kairos, le nouveau roman fulgurant de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie, est de ceux-là. Roman d’amour, certes. Mais surtout autopsie d’un empoisonnement lent, intime, dans un décor historique qui vacille.

14/08/2025, 10:29

ActuaLitté

Notre part féroce : la mort d'une louve, l'enfer d'une mère

« Pourquoi est-il si difficile d’opérer verbalement cette bascule alors que tout le monde semblait croire à tout et surtout n’importe quoi en silence ? » (p.155.) Sophie Pointurier, remarquable pour Femme portant un fusil, revient avec un nouveau récit

14/08/2025, 09:32

ActuaLitté

Mettre au monde, ou accoucher de soi

Deux figures féminines dont les voix s’entrelacent dans un Paris saturé de travail, d’amour et de mémoire. Une prose intense qui interroge la filiation, le corps, et la condition des femmes dans l’espace public et intime. Le roman de Cloé Korman ne déçoit pas.

14/08/2025, 07:10

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Les Forces de Laura Vazquez, ou comment un livre bancal peut tenir debout

Lire un roman écrit par un ou une poète : pourquoi c’est souvent ennuyant ? Pourquoi, souvent, on a l’impression de se battre contre le livre. Se débattre au milieu des mots. Qu’ils nous enserrent et nous empêchent de circuler librement de page en page. Qu’ils nous mettent mal à l’aise. Et pourquoi ici, avec Les Forces de Laura Vazquez, n’est-ce pas le cas ?

03/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Alexandre Farnèse, l’autre génie militaire du XVIᵉ siècle

03/10/2025, 18:22

ActuaLitté

One Piece balaye tout : première place dès sa sortie

39e semaine de l'année (du 22 au 28 septembre 2025), et l'automne pointe le bout de son nez. Avec lui arrive le tome 110 du seul manga encore en activité à être plus vieux que la plupart de ses lecteurs : One Piece (Glénat). La saga d'Eiichirō Oda écrase tous les titres concurrents, y compris La Femme de ménage, et prend la tête du classement avec 29.413 ventes.

03/10/2025, 10:54

ActuaLitté

Black River : un polar pour découvrir l'Inde contemporaine

Enfin, un polar indien contemporain et très « social » : une véritable immersion dans l'Inde d'aujourd'hui avec ses clivages sociaux, ethniques et religieux. Nilanjana Roy nous emmène très très loin dans une Inde mal connue, surpeuplée, unique, effrayante et monstrueuse, aussi fascinante que déconcertante.

03/10/2025, 09:58

ActuaLitté

Vauban, le stratège du Roi-Soleil, s’invite en bande dessinée

Une nouvelle série de bande dessinée met à l’honneur l’ingénieur militaire Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), figure majeure du règne de Louis XIV. Le premier tome transporte le lecteur à Saint-Malo en 1693, alors que la cité corsaire est menacée par les complots de l’Angleterre, appuyée par les savoirs des huguenots exilés après la révocation de l’édit de Nantes.

03/10/2025, 08:00

ActuaLitté

Quand on rit du camembert, c'est la République qui tremble...

Entre anecdotes loufoques et savoir-faire passionnants, découvrez une sélection pointue de fromages méconnus, avec 111 fromages français à ne pas manquer. Une sélection qui prouve que les producteurs français ont encore de la suite dans les idées pour se distinguer face aux fromages industrialisés.

03/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Écrivain, c'est une bonne situation ça ? Mais c'est quoi, votre vrai métier ?

Robert Darnton compte parmi ces historiens que l’on apprécie d’écouter. Quand il soutient que la Révolution française ne peut être comprise sans l’étude de cette “condition d’écrivain” au XVIIIe siècle, le voici qui introduit une approche significative. De l’Ancien régime à nos jours un point commun : il n’existe pas de statut professionnel reconnu. Et les mêmes causes induisent alors les mêmes effets… ou peu s’en faut.

02/10/2025, 14:20

ActuaLitté

Maria Fagyas : un Polar au cœur de l’insurrection hongroise

La collection Série Noire nous a ressuscité une pépite : l'auteure hongroise nous livre un captivant récit policier qui se déroule au cœur du soulèvement de Budapest, juste avant que les soviétiques ne reprennent le contrôle. Un polar qui rappelle un peu ceux de l'écossais Philip Kerr avec son Bernie à Berlin au temps des nazis.

02/10/2025, 09:54

ActuaLitté

Rojava : une snipeuse de 16 ans face à Daesh

Il faut saluer cette sympathique mise en images du combat des femmes du Kurdistan : il n'y a pas que des barbus au Moyen-Orient.

02/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Lire Lolita à Téhéran : l’école secrète des femmes libres

Entre l'essai littéraire et le récit autobiographique, la professeure Azar Nafisi nous invite à réviser nos classiques et la révolution iranienne. Le livre, réédité en mai 2024 chez Zulma (2004 chez Plon et 2003 en VO), est traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie-Hélène Dumas.

01/10/2025, 16:00

ActuaLitté

Les mandragores : la rage d’une fratrie abandonnée

Un premier roman percutant signé par un très jeune auteur : l'histoire d'une fratrie abandonnée par les parents. Marius Degardin ose se faire une place sur la scène littéraire.

01/10/2025, 15:35

ActuaLitté

La Grande Verdure et la vie entre humaines

« Je pensais connaître cet endroit, peut-être bien que non, en fait. Sept ans, finalement, ce n’est pas grand-chose. Qu’est-ce que sept ans ? En sept ans, on a le temps de construire un monde, d’essayer de le quitter et de se rendre compte qu’il en dissimule d’autres, qu’il y a un espace extensible dans la doublure. » Sept ans depuis que la grande verdure s’est constituée, petit groupement d’humaines qui ont trouvé du réconfort dans le fait d’être ensemble, après un effondrement des sociétés. Les catastrophes naturelles, implacables, ont eu raison de l’équilibre fragile qui existait jusqu’alors. 

01/10/2025, 11:41

ActuaLitté

Dobritz au pays des merveilles : un livre graphique entre satire et poésie

Le 15 octobre, les Éditions Velvet publieront Dobritz au pays des merveilles, un ouvrage hors normes qui brouille les frontières entre beau livre, manifeste et album graphique. Signé par l’un des dessinateurs de presse les plus singuliers de sa génération, ce recueil de cent planches en noir et blanc invite à un voyage aussi esthétique que politique.

01/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Instantanés poétiques de l’enfance

Comme l’annonce son titre, Un précipité propose une évocation condensée de l’enfance, une sorte de vision accélérée faite d’instantanés. Ces scènes brèves, en apparence banales, prennent avec le temps une profondeur troublante. 

01/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Entre Histoire et espionnage : La danseuse aux dents noires, ou le Cambodge en 1912

En 1912, un médecin est envoyé au Cambodge pour opérer le roi (pro-français) d'une cataracte. Le récit est basé sur les mémoires de cet ophtalmologiste et agrémenté d'une intrigue d'espionnage qui nous révèle les enjeux de ces colonies lointaines. Une BD qui a un petit « truc » en plus.

30/09/2025, 14:35

ActuaLitté

Dans la tête d'un dessinateur de presse : le meilleur de Soulcié

Avec cet album autoréflexif, Thibaut Soulcié, l'un des dessinateurs de presse les plus drôles du moment, nous donne accès aux coulisses de ses dessins. Non pas pour les expliquer, ce qui serait un horrible aveu d'échec, mais pour donner à voir ce qui se joue avant et pendant la création de ces dessins en prise directe sur l'actualitté du monde. Et en rire, surtout. Ce qui est tout bonnement formidable.

 

30/09/2025, 09:31

ActuaLitté

L’expérience maçonnique et ses résonances culturelles

Face aux reculs réactionnaires, à la censure culturelle et aux offensives de l’extrême droite, cet ouvrage éclaire un combat essentiel : défendre un humanisme vivant fondé sur la libre circulation des idées, la reconnaissance des différences et une création affranchie de tout dogme.

30/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Les lettres inédites de Blaise Cendrars à son frère

Alors qu'on croyait que Blaise Cendrars avait rompu avec sa famille, un ensemble insoupçonné de plus de quatre cents missives a éte dévoilé lors d'une vente aux enchères en 2009. 

30/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Marguerite Audoux, de bergère à prix Femina

Qui se souvient encore de Marguerite Audoux ? Cette écrivaine connut un succès fulgurant auprès de ses contemporains, remportant en 1910 le prix Femina avec son roman Marie-Claire. L’ouvrage devint si célèbre qu’un grand magazine choisit plus tard de porter le même titre.

30/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : le beau livre pour vivre l’expo chez soi

29/09/2025, 18:22

ActuaLitté

Le Bonheur : quand l'horreur nazie s'attaque aux lapins en peluche

Pour se sortir du tas insurmontable des romans de la rentrée littéraire et choisir le premier qu’on en lira, une des méthodes consiste à sélectionner la couverture qui attire le plus notre œil. Ce fut le cas pour nous cette année avec Le Bonheur, de Paul Kawczak. Et le fond du livre n'a pas fait mentir la forme : ce récit est un bonbon acidulé, doux à l’extérieur et dur à l’intérieur.

29/09/2025, 17:34

ActuaLitté

Soljenitsyne : Une journée d'Ivan Denissovitch, texte inépuisable

Premier témoignage littéraire sur l’existence des camps soviétiques, Une journée d’Ivan Denissovitch demeure une œuvre incontournable (trad. Jean Cathala et Lucia Cathala). Un témoignage majeur sur les camps staliniens, chef-d’œuvre de la littérature du XXe siècle, à (re)découvrir dans une édition collector en tirage limité.

29/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Polar noir : quatre amies face à un serment de vengeance

Quatre amies unies par un serment de vengeance. Un nobliau arrogant qu’elles ne désignent que sous un seul titre : le Valet de pique. Un drame ancien qui hante encore les mémoires. Découvrez Pique épique et carré de dames, un Roman de Bruno Dinant dans la Collection Œuvres au noir chez F. Deville.

29/09/2025, 07:30

ActuaLitté

Ce que peut un cœur de Julien Burri : à la recherche d’un écorché vif.

Paul Valery écrivait que l’âme d’un homme se logeait dans sa peau, mais quand un cadavre n’a plus d’épiderme, a-t-il quand même encore un peu d’âme ? C’est un récit peu commun que nous livre Julien Burri, celui du cadavre  d’un homme jeune, écorché pour étude.

29/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

28/09/2025, 10:42

ActuaLitté

Christine de Suède, reine sans trône, stratège avec empire

26/09/2025, 18:19

ActuaLitté

Félix Vallotton écrivain : romans et pièces enfin réunis

Le goût de l’écriture a accompagné Félix Vallotton tout au long de sa vie. De son vivant, on ne connaissait guère que ses critiques d’art ; pourtant, l’artiste a mené à terme trois romans, après s’être essayé au théâtre en composant plusieurs comédies. Le présent volume réunit pour la première fois l’intégralité de son œuvre littéraire, incluant un corpus dramatique jusqu’ici totalement inédit. 

26/09/2025, 18:00

ActuaLitté

Simon Johannin convoque le feu voluptueux

Entre nuits, villes et îles, Demande à la brûlure prend la forme d’une errance traversée de visions, de routes et de fantômes. Tel un carnet de voyage dans un monde flottant, les poèmes glissent parfois vers l’aphorisme, se brisent en fragments. 

26/09/2025, 17:24

ActuaLitté

Fahrenheit 451 : l'oeuvre phare de Bradbury encrée par Victor Santos

Initialement publié en 1953, Fahrenheit 451 est un roman dystopique écrit par Ray Bradbury. Considéré comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature américaine du XXe siècle, le roman de Bradbury prend un coup de jeune avec cette adaptation en bande dessinée réalisée par Victor Santos dans la toute nouvelle collection des éditions ActuSF (trad. Jacques Fuentealba) intitulée Ithaque.

26/09/2025, 12:11

ActuaLitté

Le Secret des secrets de Dan Brown garde la tête des ventes de livres

C’est le temps de l’amour, des copains et de l’aventure, chantait Françoise Hardy. En librairies, c’est surtout Le temps des secrets, puisque le dernier roman de Dan Brown occupe la tête des meilleures ventes, pour la seconde semaine consécutive. Ensuite ? Oh, pas de grand ménage à prévoir, pour cette semaine 38 (15/21 septembre).

26/09/2025, 12:02

ActuaLitté

The Big Burn : quand un braquage infernal défie le Diable

Depuis quelques années, l’édition indépendante multiplie les audaces formelles : The Big Burn, fruit du duo Joe Henderson / Lee Garbett (avec les couleurs de Lee Loughridge), s’inscrit dans cette lignée avec un souffle neuf. Publié par DSTLRY, ce triptyque propose une relecture surprenante du mythe du pacte diabolique alliée à la mécanique du casse — le tout dans un décor d’enfer (au sens propre). 

25/09/2025, 16:17

ActuaLitté

Même le froid tremble : roman coup de poing de Nicole Mersey Ortega

Le roman s’ouvre sur un réveil brutal : « Le clocher de l’église crie aux oreilles des ouvriers pour les lever tôt, même le dimanche, arrachant les mères épuisées à leur allaitement sans fin. » D’emblée, Nicole Mersey Ortega place son récit dans une favela chilienne où la misère s’entend, se voit, se vit au quotidien. La narratrice — une adolescente au regard aigu — raconte sa vie et celle de ses deux amies, La Maca et La Moni.

25/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Caledonian Road : Andrew O’Hagan signe le grand roman social britannique du XXIᵉ siècle

Campbell Flynn a tout pour lui : un historien de l’art reconnu, auteur d’une biographie de Vermeer devenue best-seller, figure médiatique grâce à ses chroniques et son podcast à succès. Dans le Londres post-Brexit, alors que le pays sort à peine des confinements, il brille dans les dîners mondains, disserte sur la morale contemporaine, se pose en penseur lucide. Du moins en apparence. 

25/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Meurtres au nord de Lyon

Dans les archives de Torpédo & Amer, détectives associés, figure une affaire particulièrement éprouvante. En 2006, les sœurs Assoumline vivaient recluses dans une maison isolée au nord de Lyon. Toutes deux veuves, elles avaient déjà subi la perte tragique de leurs enfants chéris. 

25/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Confessions d’un Prince charmant désenchanté

« J’ai tout pour être heureux, et pourtant je ne le suis pas. » C’est sur cet aveu que s’ouvre Le Prince charmant. L’homme qui ne voulait pas être roi. Dans ce récit, Isabelle Siac prête sa voix au héros lisse et figé qui, depuis des siècles, enferme petites filles et petits garçons dans un modèle amoureux rigide.

25/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Le sommeil d'Eve Tome 1

24/09/2025, 16:56

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.