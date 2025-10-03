Prix ACBD Jeunesse 2025 : cinq albums en compétition

Les cinq finalistes 2025 :

Draculours, de Bérengère Delaporte (éditions La Doux)

Jean Jambe et le mystère des profondeurs, de Matthias Picard (éditions 2042, collection 4048)

Le pêcheur et la salamandre, tome 1, de Geoffroy Monde et Zoé B. Simpson (éditions Dargaud, collection Charivari)

Mi-mouche, tome 1, de Véro Cazot et Carole Maurel (éditions Dupuis)

Super A, tome 1, de Jérémie Moreau (éditions Albin Michel BD jeunesse, collection Ronces)

Le nom de l’album couronné sera dévoilé le samedi 22 novembre 2025, à l’occasion de la cérémonie des récompenses du festival bdBOUM de Blois. La remise officielle du prix au ou à la lauréat·e aura lieu le samedi 29 novembre 2025, dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (l’horaire sera communiqué ultérieurement). Tous les adhérents sont invités à se joindre à cet événement convivial pour féliciter la personne primée.

Ce prix, qui fête sa 10e édition, a pour vocation de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée à destination des enfants, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».

En complément de cette sélection, le comité souhaite mettre en lumière plusieurs albums qui n’ont pas été retenus dans la liste finale, mais qui méritent d’être remarqués :

Betty et Polo, d’Adrien Poissier (Dargaud, Charivari)

Emilie Kado, tome 1, d’Antoine Dodé (La Gouttière)

La rivière de mon grand-père, de Rémi Farnos (La Joie de lire)

Le chant de nos pas, de Kay O’Neill (Bliss)

Les sœurs même pas peur, tome 1, de Clément C. Fabre (Bayard Jeunesse)

Louve, de Miyako Miiya (Le Renard doré / Rue de Sèvres)

Mobilis – Ma vie avec le capitaine Nemo, de Juni Ba (Bayard Jeunesse)

Pipistrelli – Cap sur minuit, de Charlotte Pollet (Biscoto)

Pirates en enfer, de Lucas Scholtes (La Doux)

Violette – Mystère à Chamoisix, d’Emilie Clarke (Biscoto)

