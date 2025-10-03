Le programme complet de la Foire du livre de Brive 2025

Cette édition sera placée sous la présidence de Philippe Claudel, écrivain et cinéaste, également président de l’Académie Goncourt. Il partagera son regard sur la littérature et le cinéma contemporains lors d’une carte blanche très attendue.

Trois grands invités seront également mis à l’honneur : Jean-Claude Mourlevat pour la littérature jeunesse et ados, Emmanuel Guibert pour la bande dessinée, et, pour la première fois, la poésie sera célébrée à travers la présence de la poète québécoise Hélène Dorion.

Boualem Sansal président d’honneur

Comme le souligne le maire de Brive, Frédéric Soulier :

Cette édition promet une Foire pleine de vie et d’engagements ! Généreuse comme savent l’être les Brivistes. Elle sera en pointe pour défendre le livre et la lecture dont les études du Centre national du livre montrent un recul préoccupant auprès de notre jeunesse. Une Foire de la liberté d’expression aussi, si puissamment incarnée par Boualem Sansal, président d’honneur cette année. La Foire du livre n’est pas seulement une grande fête populaire engagée en faveur de la transmission, du plaisir de lire, et des bienfaits de la lecture à l’image du cycle Lire pour guérir qu’elle accueille cette année, elle est aussi un moteur essentiel pour l’économie du livre. À Brive et dans tout le bassin corrézien, elle génère une dynamique culturelle et touristique exceptionnelle. Elle contribue également au rayonnement de notre territoire à l’échelle nationale, en faisant de Brive un point de rencontre incontournable entre auteurs, éditeurs, libraires et lecteurs.

Avec plus de 500 auteurs attendus, la Foire du livre de Brive réunira, entre autres : Nathacha Appanah, Franck Bouysse, Michel Bussi, Sorj Chalandon, David Diop, Ambre Chalumeau, Manon Fargetton, Laurent Gaudé, Valentine Goby, Christophe Galfard, Emma Green, Éric Giacometti, Virginie Grimaldi, Joseph Incardona, Gilles Legardinier, Justine Lévy, Maïa Mazaurette, Bernard Minier, Amélie Nothomb, Guillaume Poix, Carène Ponte, Matthieu Ricard, Vanessa Schneider, Danièle Sallenave (de l’Académie française), Cédric Sapin-Defour, Joann Sfar, Christian Signol, Bruce Toussaint, Aurélie Valognes, Charline Vanhoenacker, Adèle Yon, Clara Ysé…

La manifestation accueillera aussi des personnalités issues d’autres horizons – sport, cinéma, télévision ou chanson – parmi lesquelles Philippe Etchebest, Michel Hazanavicius, Raphaël Quenard ou encore Kendji Girac.

Fidèle à son ouverture internationale, Brive recevra l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov, invité pour un grand entretien. Enfin, la jeunesse et la bande dessinée occuperont une place centrale avec des auteurs et illustrateurs tels que Anne Goscinny, Marc Boutavant, Fred Bernard ou encore Alex W. Inker, qui participeront à des signatures, rencontres et spectacles tout au long du week-end.

Ci-dessous, la liste des invités et le programme complet :

Crédits photo : Foire du livre de Brive

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com