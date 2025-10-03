Maroc : la rentrée perturbée par une grave pénurie de manuels scolaires

Dans plusieurs villes du Royaume, des milliers d’enfants ont repris les cours sans disposer de leurs manuels, un affront au droit à l’éducation qui a poussé l’Alliance des libraires du Maroc a lancé un appel pressant au ministre de l’Éducation nationale marocain, Mohamed Saad Berrada.

Des prix qui s’envolent

Dès les premiers jours de classe, parents et libraires ont constaté une absence criante d’ouvrages, en particulier pour les écoles pionnières - établissements pilotes créés par le ministère pour incarner l’excellence scolaire, avec un accent sur les langues, le numérique et des méthodes pédagogiques modernisées -. Dans de nombreuses localités, des libraires ont dû se déplacer de ville en ville pour tenter de se fournir, sans succès. Certaines familles se sont même tournées vers les réseaux sociaux pour échanger ou revendre les manuels manquants, tandis que d’autres ont pris la route jusqu’à Casablanca ou Rabat pour tenter de trouver les précieux ouvrages.

Cette pénurie, selon plusieurs observateurs, trouve son origine dans des appels d’offres mal conçus et des retards dans la transmission des fichiers aux imprimeurs, qui n’ont reçu la matière à produire qu’au dernier moment, rendant impossible une distribution fluide au moment de la rentrée. Comme le rapporte InfoMaroc, les procédures actuelles, qui privilégient le moins-disant, imposent des marges si faibles aux éditeurs que certains choisissent de retarder ou d’écourter leurs tirages, faute de rentabilité, ce qui provoque mécaniquement des ruptures de stock.

À cette rareté s’ajoute un autre problème majeur : l’explosion des prix des manuels importés. Dans les établissements privés et les missions étrangères, un seul manuel peut désormais coûter entre 300 et 600 dirhams (27 à 55 €), et certaines collections atteignent même 679 dirhams (environ 62 €) pour un niveau de primaire, selon une enquête de H24Info. Cette inflation pèse lourdement sur les familles, d’autant que les frais de scolarité du privé viennent s’ajouter à ces dépenses. À l’inverse, les manuels nationaux, utilisés dans le public, restent fixés entre 25 et 50 dirhams (2,30 à 4,60 €) l’unité.

Le secteur national mal régulé

Le Maroc importe chaque année pour plus de 22 millions d’euros de manuels scolaires, ce qui rend le pays dépendant de circuits étrangers, tandis que le secteur national, estimé à 340 millions de dirhams (environ 31 M€), souffre d’un manque de régulation et de coordination. D'après Les Éco, certains manuels produits localement à 35 dirhams (3,20 €) se retrouvent vendus à 300 dirhams dans les écoles privées, profitant de l’absence de contrôle sur la tarification. Dans certaines régions, près d’un quart des manuels destinés au privé ne sont pas disponibles à temps, et plusieurs classes entières, notamment en français, démarrent l’année sans support pédagogique.

De plus, malgré les interdictions ministérielles, certaines écoles continuent de vendre elles-mêmes les ouvrages et les fournitures, privant les libraires de leur rôle et aggravant la confusion dans la distribution.

Face à cette situation, l’Alliance des libraires a décidé de saisir directement le ministre Mohamed Saad Berrada. Dans une correspondance, l’organisation dénonce l’impact de cette pénurie sur la profession et sur le droit des élèves à l’apprentissage. Elle demande que les éditeurs qui ont remporté les marchés prennent enfin leurs responsabilités et livrent rapidement tous les manuels manquants.

Elle appelle également à une clarification urgente des règles de distribution et à une régulation plus stricte des prix, notamment pour les manuels étrangers. L’Alliance réclame aussi des sanctions contre les établissements qui persistent à vendre directement les manuels à leurs élèves, une pratique pourtant prohibée, et plaide pour une meilleure coordination logistique au niveau national afin d’éviter les retards qui pénalisent les familles.

Cette crise met en lumière les failles structurelles d’un secteur déjà critiqué. Le Conseil de la concurrence avait pointé en 2024 la concentration du marché, les subventions déguisées, le manque de pluralité éditoriale et l’absence de supports numériques associés aux manuels. Le ministère de l’Éducation a annoncé, dans la foulée, vouloir réformer le système et consulter les éditeurs, auteurs et distributeurs pour redéfinir un modèle plus transparent. Mais pour l’heure, sur le terrain, les libraires et les familles doivent faire face à une rentrée chaotique, marquée à la fois par la pénurie et par l’explosion des coûts.

Des milliers d’élèves démarrent leurs cours sans disposer des outils de base, accumulant du retard dès les premières semaines. Les libraires, eux, voient leur crédibilité menacée et leur rôle réduit. Quant aux parents, beaucoup peinent à financer des fournitures devenues hors de prix, certains expliquant que le coût d’un seul manuel privé équivaut à celui de toute une rentrée dans le public pour deux enfants.

Le Maroc s'embrase

Cette pénurie s’inscrit dans un long cycle de dysfonctionnements qui jalonnent l'histoire de l’éducation au Maroc. Depuis des années, enseignants, parents et observateurs dénoncent la crise des apprentissages, marquée par des acquis faibles en langues, mathématiques ou expression écrite — une situation mise en évidence notamment par les évaluations du Programme des Écoles Pionnières, conçu pour remédier à ces faiblesses structurelles.

Les critiques se sont accumulées : gouvernance confuse, réforme trop souvent déconnectée des réalités du terrain, disparités régionales criantes (zones rurales versus urbaines), manque d’outils numériques homogènes, et conditionnement des élèves à des classes surchargées. La grève prolongée des enseignants à la fin de 2023, paralysant les cours pendant plus d’un mois, a mis en lumière les tensions liées aux salaires, à la reconnaissance professionnelle et au désengagement de l’État dans l’amélioration des conditions de travail éducatif.

Actuellement, la contestation menée par le collectif de jeunes GenZ 212 secoue le pays depuis mi-septembre 2025. Le mouvement, né après la mort de huit femmes enceintes à l’hôpital public d’Agadir, réclame des services de santé et d’éducation dignes. Jeudi 2 octobre, pour la sixième soirée consécutive, des milliers de manifestants ont défilé à Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir.

Le collectif, fort de 150.000 membres sur Discord, appelle à la dissolution du gouvernement pour son incapacité à protéger les droits des citoyens. Dans la nuit de mercredi à jeudi, trois personnes ont été tuées par des gendarmes près d’Agadir, lors d’une tentative d’intrusion dans une brigade. Les autorités recensent aussi 350 blessés, surtout parmi les forces de l’ordre, et de lourds dégâts : 271 véhicules officiels, 175 voitures particulières et près de 80 bâtiments publics ou privés endommagés. Mardi déjà, des manifestations interdites avaient provoqué 300 blessés et plus de 400 interpellations, relaye l'AFP.

GenZ 212 se présente comme un mouvement pacifique, rejetant la violence. Ses slogans, « Le peuple veut la santé et l’éducation » ou « Non à la Coupe du monde, la santé d’abord », traduisent le fossé entre dépenses d’infrastructures et attentes sociales. Le Maroc doit en effet coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Cela implique d’énormes investissements publics : construction de nouveaux stades, extension de la ligne à grande vitesse, ou encore modernisation d’aéroports.

Crédits photo : UN Women (CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com