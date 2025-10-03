Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant

L’entretien, mené sur le fil d’une arrivée encore vibrante, donne la mesure de cette voix nouvelle, enracinée dans un double héritage, mais aussi dans une urgence de dire.

Une rencontre insolite, à découvrir dans cette nouvelle émission, et qui ouvre une série de reportages avec la romancière, au cours de ces prochaines semaines :

Comme un accomplissement

Lorsqu’on l’interroge sur ce que représente ce premier roman, Nicole répond avec spontanéité : « C’est un moment très important dans la vie d’une femme, surtout à la quarantaine. On rêve enfant d’écrire un livre, comme on rêve d’avoir un enfant ou de planter un arbre. Je ne m’y attendais pas, mais c’est arrivé. »

Elle insiste sur l’accomplissement que représente la publication : non pas seulement un jalon personnel, mais une étape où le geste d’écrire se transforme en partage. Pour elle, la littérature est une scène où se jouent émotions et convictions, mais sans manifeste. « Je viens du théâtre », rappelle-t-elle, « et j’adore raconter des histoires. La fiction me permet de soulever des thèmes politiques, féminins, féministes, tout en restant du côté du récit. »

Un road movie au cœur du Chili des années 90

Même le froid tremble plonge le lecteur dans un Chili post-dictature, marqué par le silence et la survie. Trois jeunes femmes issues d’un bidonville de Santiago entreprennent un voyage initiatique dans un pays encore fracturé. Nicole résume : « C’est un livre très émotionnel, construit comme un road movie. À travers ces héroïnes, j’explore une époque où la jeunesse vivait sous la pression du machisme et du non-dit. »

Le récit n’élude pas la violence : un tueur rôde, les héroïnes sont menacées. Pourtant, la romancière a voulu insuffler une respiration : « Malgré la douleur, il y a un désir de liberté. J’ai écrit ce livre avec cette énergie : que les femmes puissent être libres, coûte que coûte. »

Héritages, influences et héroïnes du quotidien

Quand on lui demande à qui son livre aimerait plaire, Nicole évoque d’abord des figures militantes. « Gladys Marín, Violeta Parra, Pedro Lemebel… Ce sont des voix combatives, politiques, féministes. » Mais elle cite aussi ses voisines de quartier, ses amies d’université, sa mère. Des héroïnes anonymes, mais déterminantes : « Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant. »

Son engagement prend racine dans le théâtre : avec une amie, elle avait fondé une compagnie qui abordait déjà les violences faites aux femmes. « On n’avait pas théorisé, mais on travaillait sur la migration, l’humour, la brutalité du quotidien », se souvient-elle. Cette pratique l’a menée, presque naturellement, vers l’écriture littéraire.

Entre Chili et France, une identité mouvante

Franco-chilienne, mais d’abord chilienne par le cœur, Nicole revendique une identité en mouvement. Les voyages, les allers-retours entre continents, nourrissent son regard critique. « Quand je reviens au Chili, je vois combien mon pays a changé. Trop américanisé, trop capitaliste. La culture est en train de s’éteindre. Ces retours sont douloureux. »

Pour elle, ses origines sont d’ailleurs une véritable richesse. La mobilité, dit-elle, est inscrite dans son être : « Je fais mille choses : jouer, écrire, mettre en scène… Mon cerveau va vite. Alors oui, le voyage est une manière de vivre. »

Une couverture et un titre habités

La couverture du roman intrigue : une jeune fille en robe, assise, les pieds posés sur un chien, le regard tendu vers une menace invisible. L’autrice en explique la genèse : « C’est une photo prise dans mon quartier d’enfance, une favela de Santiago. Le regard de suspicion de la comédienne vient d’une consigne : imaginer un homme menaçant au loin. C’était important que cette image porte l’idée d’un courage mêlé de rage. »

Quant au titre, il vient d’une phrase répétée par l'héroïne à ses voisines : « Même le froid tremble. » Une métaphore à la fois concrète et politique. « Dans ces quartiers pauvres, le froid était une menace permanente. Mais dire que “même le froid tremble”, c’est retourner la peur : la roue va tourner, la souffrance n’est pas éternelle. »

Une mission intime

Enfin, l’autrice confie combien l’écriture a été traversée par la vie : son père, malade puis disparu, a accompagné le roman. « Par moments, je n’arrivais pas à finir. C’était trop dur. Mais je me suis dit : ce livre, c’est aussi pour la mémoire de mon père. »

Ce premier roman apparaît alors comme un carrefour, entre mémoire intime et histoire collective, entre douleurs héritées et désir de liberté. À la sortie de l’aéroport, Nicole sourit : « Là, je vais dormir. Mais l’aventure commence à peine. »

Crédits photos : Nicole Mersey Ortega - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

