Occitanie : une agence culturelle unique voit le jour

le traité de fusion des trois agences culturelles régionales – Occitanie films, Occitanie Livre & Lecture et Occitanie en Scène – a été signé le mercredi 1er octobre par leurs représentants : Jérôme Sion, président de l’association de préfiguration de l’Agence Occitanie Culture, Eva Morsch-Kihn, membre du bureau d’Occitanie films représentant sa présidente Marion Tharaud, Serge Regourd, président d’Occitanie Livre & Lecture, et Jean-Louis Guilhaumon, président d’Occitanie en Scène.

Cette signature officialise la création de L’Agence Unique, Occitanie Culture, soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la Région Occitanie.

Un modèle inédit en France

Première en son genre, cette nouvelle structure rassemble trois secteurs culturels – le livre, le cinéma et l’audiovisuel, ainsi que le spectacle vivant – au sein d’une même entité. Son objectif est de renforcer l’accompagnement, la structuration et la valorisation de ces filières qui regroupent plusieurs dizaines de milliers de professionnels en Occitanie.

À LIRE - Bientôt, une nouvelle direction pour la DRAC Occitanie

En favorisant la mise en réseau, la circulation des œuvres et des talents, ainsi que l’émergence de projets transversaux, l’agence entend conjuguer transversalité et spécificité sectorielle. Elle se positionne également comme un espace de dialogue entre les professionnels adhérents, organisés en collèges, et les institutions publiques, État et Région, principaux financeurs et membres de droit.

Précisons que, dans une certaine mesure ALCA (Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel) de Nouvelle-Aquitaine couvre déjà un périmètre proche de celui décrit pour L’Agence Unique Occitanie Culture — du moins pour le livre, le cinéma et l’audiovisuel — mais avec certaines différences et nuances. Elle ne couvre toutefois pas formellement le spectacle vivant qui est pris en charge, sur le territoire, par l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Une agence métiers tournée vers les professionnels

Conçue comme une « agence métiers », Occitanie Culture a vocation à renforcer l’efficacité, la lisibilité et la cohérence des actions culturelles menées sur l’ensemble du territoire. Son ambition dépasse l’échelle régionale pour contribuer au rayonnement de l’Occitanie à l’échelle nationale et internationale.

Ses missions se déclinent en six axes :

• informer, conseiller et accompagner les acteurs culturels ;

• animer et structurer les filières ;

• promouvoir leur visibilité en France et à l’étranger ;

• observer et documenter les secteurs à travers des études ;

• encourager la mise en réseau des acteurs régionaux ;

• soutenir l’émergence de projets collectifs et transversaux.

Implantée entre Toulouse et Montpellier, l’agence réunira une équipe pluridisciplinaire afin de travailler au plus près des professionnels du territoire.

« La création d’une agence unique pour la culture en Occitanie envoie un signal fort à tous les acteurs culturels régionaux : la Région et ses partenaires seront au rendez-vous pour les accompagner face aux défis qu’ils rencontrent aujourd’hui, avec plus de cohérence, d’efficacité et de transversalité », estime Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

À LIRE - Les grandes surfaces culturelles, “une menace” pour les librairies indépendantes d’Occitanie

Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ajoute pour sa part : « Cette nouvelle entité est la preuve d'une collaboration exemplaire et fructueuse entre l'État et le Conseil régional. Elle va, à n'en pas douter, s'imposer dans le paysage culturel de la région où les synergies entre filières d'activité sont toujours plus nécessaires et donc efficientes. »

Crédits photo : Signature du traité de fusion le 1er octobre 2025 © Léo Arcangeli / Région Occitanie

De gauche à droite, Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture, Eva Morsch-Kihn, membre du bureau d’Occitanie films représentant sa présidente Marion Tharaud, Jean-Louis Guilhaumon, président d'Occitanie en scène, Serge Regourd, président d'Occitanie Livre & Lecture, Claudie Faucon-Méjean, vice-présidente Culture pour tous, Patrimoine et Langues régionales, Région Occitanie, Michel Roussel, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com