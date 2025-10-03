Les 10 ouvrages sélectionnés pour le Prix du livre Les Visionnaires 2026

Pour cette cinquième édition du Prix du Livre Les Visionnaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, dix titres sont en compétition. Trois d’entre eux seront retenus par les bibliothécaires du Réseau des médiathèques, aux côtés de divers partenaires culturels locaux (libraires, associations, clubs de lecture…).

À partir du 2 décembre et jusqu’au 10 avril 2026, les lecteurs qui le souhaitent pourront ensuite voter en ligne, sur le site du Réseau des médiathèques, pour élire leur roman favori.

L’année passée, c’est Delphine Minoui qui a reçu le prix pour son extraordinaire (si, si) roman, Badjens, publié au Seuil. Vous en retrouverez la chronique à cette adresse. Conformément au fonctionnement du prix, elle devient pour l'édition 2026 la présidente du jury. Ce dernier a également reçu le Prix littéraire du Who's Who ainsi que le Prix Muma.

Le résultat du Prix repose à parts égales sur deux composantes : 50 % proviennent du vote des lecteurs et 50 % du vote du jury, composé de sa Présidente, de bibliothécaires, de libraires, de membres d’associations œuvrant pour le livre ainsi que d’auteurs.

Ce Prix a pour vocation de valoriser le livre et la lecture, de sensibiliser le public à la dimension visionnaire portée par les écrivains sur le monde, tout en mettant en avant les initiatives menées par le Réseau des médiathèques de SQY. La récompense attribuée au lauréat s’élève à 5000 €.

Quant aux 10 ouvrages sélectionnés, les voici :

• L’homme qui lisait des livres – Rachid Benzine (Ed. Julliard)

• Le mensonge suffit – Christopher Bouix (Au diable vauvert)

• L’entroubli – Thibault Daelman (Le Tripode)

• Hexa – Gabrielle Filteau-Chiba (Stock)

• Les promesses orphelines – Gilles Marchand (Aux forges de Vulcain)

• Tovaangar – Céline Minard (Editions Rivage)

• Les grands vivants – Claudius Pan (La Tribu)

• La vie rêvée de Nikola Tesla – Yannick Roudaut (Editions La mer salée)

• Les forces – Laura Vazquez (Editions du sous-sol)

• Les dernières écritures – Hélène Zimmer (P.O.L.)

Prochaines étapes : Sélection de trois livres le 6 novembre - Début des votes le 2 décembre - Remise du Prix le 11 avril 2026

Un extrait des différents ouvrages est proposé en fin d'article.

