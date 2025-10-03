Hachette rachète Le Guide du Routard

Hachette Livre, éditeur du Guide du Routard depuis 1975, rachète aujourd’hui l’intégralité de la marque et de son univers à son cofondateur Philippe Gloaguen. Il devient ainsi propriétaire exclusif de cette institution française du voyage, ainsi que de Cyberterre, société éditrice du site Routard.com, jusque-là codétenue à parts égales avec Philippe Gloaguen.
Le 03/10/2025 à 14:27 par Hocine Bouhadjera
3 Réactions | 18 Partages
Publié le :
03/10/2025 à 14:27
3
Commentaires
18
Partages
Inspiré par les backpackers américains et le Hitch-hiker’s Guide to Europe (1971), le Routard s’adressait dès l’origine aux voyageurs fauchés, avides de liberté et de rencontres. Sa première édition, publiée par les éditions Gedalge en avril 1973, faillit disparaître avec la mort accidentelle de l’éditeur Antonin Wast. Mais la reprise en main par Gérald Gassiot-Talabot, alors chez Hachette, donne un second souffle au projet : en 1975, le Routard renaissait avec quatre volumes.
Le logo du marcheur au globe sur le dos, créé par le dessinateur Solé, devient rapidement un symbole iconique. Au fil des décennies, le personnage a évolué, troquant moustache et pattes d’éléphant contre un look plus contemporain.
Dans les années 1980, le pari est gagné. Le Routard s’ouvre alors à la France (Week-ends autour de Paris, Bretagne), avant d’élargir sa portée avec des collections thématiques, des guides de conversation et même des produits dérivés : couteaux Laguiole, compilations musicales, une Renault Kangoo siglée Routard… En 2003, les Trophées du Routard encouragent des projets humanitaires menés par de jeunes voyageurs.
Le Routard se décline également sur Internet dès 1996, puis via le site Routard.com en 2001, qui devient l’une des principales références du voyage en ligne en France.
Depuis sa création, Le Routard a vendu plus de 55 millions d’exemplaires dans le monde. Chaque année, entre 2 et 2,5 millions de guides s’écoulent encore en librairie. La collection compte aujourd’hui près de 160 titres, couvrant à la fois les destinations internationales, les régions françaises, mais aussi des thématiques spécifiques.
Chaque année, plus de 200 voyages seraient organisés pour actualiser les guides, qui répertorient près de 100.000 adresses. Entre enquêteurs anonymes et auteurs réguliers, la mise à jour est un processus continu.
Le Routard n’a pas échappé aux critiques. En 2006, l’enquête journalistique de Baudouin Eschapasse (Enquête sur un guide de voyages dont on doit taire le nom) dénonçait certains conflits d’intérêts. En 2011, un documentaire sur France 5 pointait des adresses non mises à jour. Philippe Gloaguen a réagi en excluant immédiatement les établissements incriminés. Ces épisodes n’ont cependant pas entamé la réputation du guide, toujours perçu comme une référence par des millions de voyageurs.
Le Routard a même débarqué sur grand écran. La comédie signée Philippe Mechelen, sortie le 2 avril dernier, transpose au cinéma l’univers du célèbre guide de voyage. Avec Hakim Jemili dans le rôle principal, entouré notamment de Christian Clavier, Michel Blanc, Manon Azem et Alice Taglioni, il a bénéficié d’un budget conséquent de 14,2 millions d’euros, et voit Philippe Gloaguen, cofondateur du guide, apparaître dans son propre rôle. Il a été vu par près de 200.000 spectateurs.
À LIRE - Théâtre contemporain : Madrigall prend le contrôle des Solitaires Intempestifs
Philippe Gloaguen confie : « Il y a 50 ans, j’ai imaginé une nouvelle vision du voyage. Depuis, de longues années de collaboration avec Hachette Livre ont façonné et fait grandir cette marque exceptionnelle. Aujourd’hui, c’est avec confiance et fierté que je leur transmets le Routard, afin qu’ils poursuivent l’histoire en préservant son esprit unique et son héritage. »
Isabelle Magnac, Directrice de la branche Hachette Illustré, conclut : « Nous sommes honorés de cette confiance et nous engageons à accompagner et inspirer les voyageurs, en perpétuant l’excellence et l’esprit visionnaire qui font toute sa singularité. »
Crédits photo : fdecomite (CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Marc-Antoine Authier annonce la création des Éditions Saint Libéral, maison installée à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Généraliste, engagée et enracinée, elle publiera essais, fiction et poésie pour transmettre « valeurs, histoires et patrimoine ». La structure revendique un ancrage local en écho à l’École de Brive. Elle effectuera son premier rendez-vous public à la Foire du Livre de Brive, du 7 au 9 novembre 2025, où seront présentés les deux premiers titres de son catalogue.
01/10/2025, 11:10
HarperCollins Publishers a finalisé l’acquisition des activités d’édition de mangas de Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette opération marque l’entrée de la catégorie manga dans les catalogues des filiales locales de HarperCollins.
01/10/2025, 10:46
Créée en avril 2025 par l’auteur breton Olivier Le Gal, Mojenn Éditions s’est installée à Port-Louis, dans la région lorientaise. Cette jeune maison d’édition indépendante s’est donnée pour mission d’explorer et de diffuser les littératures de l’imaginaire, qu’il s’agisse de fantasy, de science-fiction ou de fantastique.
30/09/2025, 10:43
Qui a dit que les polars ne faisaient voyager qu’en imagination ? Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet ont décidé de pousser l’expérience plus loin, en transformant leurs lectures en véritables itinéraires. Trois années passées à sillonner dix-neuf pays en camping-car, un chat à leurs côtés et, surtout, une passion dévorante pour les littératures policières européennes. Objectif ? 22 étapes à travers l'Europe.
29/09/2025, 13:01
À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
25/09/2025, 16:51
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?
24/09/2025, 13:00
Laurent Beccaria, président du groupe Les Arènes–L’Iconoclaste, a annoncé plusieurs nominations et arrivées au sein des deux maisons. Ces changements stratégiques entendent renforcer à la fois le développement audiovisuel, l’édition d’essais et de documents, ainsi que les pôles non-fiction, histoire et bande dessinée.
23/09/2025, 18:45
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) annonce la nomination de Valérie Barthez au poste de directrice générale. Juriste spécialisée en propriété littéraire et artistique, elle prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’essor de l’adaptation d’ouvrages vers le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et la radio. Sa mission : renforcer la gestion collective des droits et affirmer la place des éditeurs et des auteurs dans cet écosystème en pleine mutation.
23/09/2025, 17:12
Les Éditions Albin Michel lanceront en 2026 une nouvelle collection intitulée « L’Atelier du présent », dirigée par Bénédicte Delorme-Montini et Marcel Gauchet. Son objectif est de proposer des outils d’analyse pour comprendre les transformations contemporaines dans les domaines politique, technologique et culturel.
23/09/2025, 13:16
Sous l’impulsion de Jean-Luc Barré, la collection Bouquins inaugure une nouvelle aventure éditoriale avec « Les Singuliers ». Alliant exigence intellectuelle et liberté d’approche, ce projet, porté par un design qui se veut audacieux, signé Philippe Apeloig, entend redonner vie à des trésors de littérature dans des volumes souples et accessibles.
23/09/2025, 11:44
Un an après les attaques survenues au sud du Liban, seize auteurs liés au pays publient un recueil collectif destiné à soutenir les populations touchées par la crise humanitaire. Les bénéfices de l’ouvrage seront reversés à l’UNICEF, qui œuvre auprès des enfants libanais confrontés à des besoins essentiels urgents.
23/09/2025, 10:03
En juin dernier, nous évoquions avec Héloïse d’Ormesson l’entrée des archives de son père, Jean d’Ormesson, à la BnF, conformément au vœu qu’il avait exprimé. Une soixantaine de chemises cartonnées, remplies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoignaient alors les collections de la Bibliothèque. Le travail de classement n’était pas encore totalement achevé et l’on constatait qu’aucun inédit ne semblait devoir surgir de cet immense fonds. Mais, comme dans toute belle histoire, le véritable trésor n’attendait que le tout dernier jour pour se révéler…
22/09/2025, 19:04
Après Druillet - Lovecraft, les Éditions Barbier présentent une nouvelle édition exceptionnelle autour de l'œuvre de l'auteur de BD français : Druillet – Vampires, qui réunit en un seul volume tous les travaux de Philippe Druillet autour de l’univers de Dracula et des Vampires. Une campagne de précommande de l'ouvrage est actuellement ouverte sur Ulule.
22/09/2025, 12:28
Le 17 septembre 2025, l’Université Paris Cité a officiellement inauguré sa maison d’édition, Université Paris Cité Éditions, lors de la première Semaine de la santé planétaire. Deux premiers titres issus de recherches en sciences humaines et sociales sont déjà disponibles en librairie.
19/09/2025, 11:48
Les Éditions Guy Trédaniel annoncent l’acquisition des Éditions de l’Opportun, fondées en 2009 par Stéphane Chabenat, qui en conserve la direction générale. Avec ce rapprochement, le groupe poursuit sa stratégie de croissance et élargit son champ éditorial : près de sept titres sur dix publiés par la maison relèvent de la romance.
17/09/2025, 18:08
Hachette Livre annonce le lancement d’« Objectif Orientation », une collection développée par Hachette Éducation pour aider les jeunes et leurs familles dans le choix de leur parcours scolaire et professionnel. Cette initiative s’appuie sur une étude réalisée en 2023 par Adwise Research, qui a mis en évidence les difficultés rencontrées par les adolescents et leurs parents dans ce domaine.
17/09/2025, 15:51
Le groupe éditorial L'Harmattan, fondé il y a un demi-siècle par Denis Pryen et Robert Ageneau, se caractérise notamment par une productivité à toute épreuve : entre 2000 et 3000 titres par an figurent au dépôt légal. Cette frénésie va de pair avec un modèle d'édition décrié, mais légal. Sauf que plusieurs œuvres auraient été exploitées en numérique sans avenants aux contrats d'édition, signés avant 2014. Ce qui s'apparente à de la contrefaçon.
17/09/2025, 13:24
Michelin Éditions annonce la sortie d'OFF, une collection de guides destinés aux voyageurs souhaitant explorer autrement les grandes destinations touristiques. Les cinq premiers titres concernent Rome, Londres, l'Écosse, la Norvège et le Japon. D'autres volumes paraîtront en mars 2026, consacrés à la Bretagne, la Sicile et New York.
17/09/2025, 10:31
Coralie Piton et les Éditions du Seuil annoncent deux nominations au sein du pôle Documents. Dès le 1er octobre, Jeanne Morosoff rejoint la maison en tant que directrice littéraire des documents, tandis que Vassili Sztil est promu éditeur de documents.
17/09/2025, 10:10
Nées en 2019 du côté de Saint-Tropez, les Éditions Sébastien Moreu ont été placées en liquidation judiciaire, sur décision du Tribunal de commerce de Fréjus, apprend ActuaLitté. La structure était membre du Syndicat national de l'édition depuis fin 2020, et se consacrait aux œuvres « atypiques ou non conformes, inachevées ou hors format, inclassables ou informelles ».
16/09/2025, 12:46
Les éditions Rouquemoute, basées à Nantes, ont connu d'importantes difficultés économiques en 2024. Si la structure a sorti la tête de l'eau, grâce au soutien des lecteurs et lectrices, elle s'interroge à présent sur la suite : à l'aube de sa dixième année d'existence, elle déclare une trêve des nouveautés, pour accorder plus d'attention aux ouvrages déjà parus.
16/09/2025, 12:02
Grande célébration des littératures de l’imaginaire – fantasy, fantastique et science-fiction – le Mois de l'imaginaire existe depuis bientôt dix ans. Chaque octobre, une trentaine de maisons d’édition francophones s’unissent pour donner à l’imaginaire toute sa place en librairie et dans les médias. Pour cette année, elles ont choisi de mettre en avant le thème de « la différence, l'autre, l'altérité ».
15/09/2025, 18:05
Les Éditions du Boréal et le Fonds québécois en journalisme international (FQJI) annoncent le lancement d’une collection de livres dédiée au grand reportage québécois. Intitulée « Points de mire », en référence à l’émission d’information présentée par René Lévesque à la télévision de Radio-Canada, cette initiative vise à donner aux journalistes québécois l’occasion de développer en profondeur des enquêtes portant sur des enjeux internationaux.
15/09/2025, 17:35
KissKiss Publishing, lancé par KissKissBankBank et Ulule, se présente comme un nouveau venu qui entend adapter l’édition à l’ère de la creator economy — cette économie où les créateurs vivent directement de leur communauté en ligne, sans passer par les circuits traditionnels. L’ambition affichée : redonner aux créateurs le contrôle de leur économie éditoriale et leur offrir une indépendance longtemps jugée inaccessible.
15/09/2025, 17:13
Les éditions Albert René dévoilent la couverture d’Astérix en Lusitanie, le 41ᵉ album des aventures de nos irréductibles Gaulois, qui sortira le 23 octobre prochain. Il s'agit du second volume de la série qu'on ne présente plus, signée Fabcaro au scénario, Didier Conrad au dessin. Le traditionnel album bisannuel des irréductibles Gaulois approche — une coutume bien installée depuis que les successeurs d’Uderzo et Goscinny ont pris la relève.
15/09/2025, 11:44
La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, vient de publier son livre Shot Ready, sorti cette semaine et déjà classé parmi les dix meilleures ventes actuelles sur Amazon, en tête de la catégorie « livres de sport ». Mais si, Steph Curry, l'homme qui a mitraillé l'équipe de France lors de la finale des JO de 2024...
14/09/2025, 09:11
Le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, figure du conservatisme américain et fondateur de l'association pro-Trump Turning Point USA, a été tué par balles lors d’un discours à l’Université d’Utah Valley. Parallèlement à l'événement, The Shooting of Charlie Kirk, signé Anastasia J. Casey, est apparu sur Amazon avec une date de publication semblant antérieure au drame. Troublant ?
12/09/2025, 14:48
Entité de premier plan dans le domaine des publications juridiques et fiscales, Lefebvre Dalloz, nommée ainsi depuis 2021, est née de la fusion du groupe Lefebvre avec son concurrent Dalloz, qu'il avait racheté en 2006. Une enquête de la Cellule investigation de Radio France relaie les témoignages de salariés et ex-collaborateurs de Lefebvre Dalloz, qui décrivent la « brutalité » de la direction et des conditions de travail dominées par « un stress toxique ».
12/09/2025, 12:46
Pendant plusieurs mois, plusieurs maisons d’édition s’étaient livrées à une intense compétition pour obtenir les droits de publication de l'ouvrage de Gisèle Pelicot , avant que Flammarion (Madrigall) ne l’emporte finalement. On a donné la date du 28 janvier 2026 pour la sortie mondiale, Et la joie de vivre, paraîtra le 17 février prochain.
11/09/2025, 17:52
Après dix années d’activité et de productions, Henry Dougier a choisi de se retirer de la direction de la maison qu’il avait fondée en 2014. L’activité se poursuit sous la responsabilité de Maureen Demidoff, directrice éditoriale des Ateliers depuis 2023.
11/09/2025, 13:01
Pour la direction d’Editis, la rentrée ne sera pas un long fleuve tranquille. Depuis deux ans que le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a absorbé le groupe éditorial, les difficultés de communication sont allées croissant. Les travaux entamés en mai dernier pour accueillir les équipes de CMI France, le volet presse de International Media Invest, auront achevé de mettre le feu aux poudres.
11/09/2025, 12:11
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, annonce, par un avis, l'extension prochaine de l'avenant du 19 décembre 2024 à la convention collective nationale de l'édition. Celui-ci porte sur un régime de prévoyance commun aux secteurs de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique.
11/09/2025, 09:38
Autres articles de la rubrique Métiers
Un récent podcast a conduit à une nouvelle salve d’invectives entre Emma Watson et l’autrice J.K. Rowling, cristallisant les tensions autour des droits des personnes transgenres. Cette explosion verbale ne relève pas d’un simple désaccord passager : elle s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Le différend dépasse les trajectoires personnelles pour toucher à une fracture sociétale profonde.
04/10/2025, 13:07
Ce 1er octobre a vu la naissance d’une agence culturelle unique en Occitanie. Après une année de concertation et de travail préparatoire, les trois structures dédiées au cinéma, au livre et au spectacle vivant fusionnent. Et toutes trois laissent donc place à L'Agence unique.
03/10/2025, 15:47
L’Académie française prévoit d’élire sept nouveaux membres à court terme. Deux scrutins auront lieu le 6 novembre, et un troisième le 13 novembre. Le fauteuil laissé vacant par Hélène Carrère d’Encausse, décédée en 2023, sera l’un des postes à pourvoir, de même que celui de Gabriel de Broglie, disparu en janvier dernier.
03/10/2025, 13:40
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Un tribunal de Floride a récemment rendu un jugement décisif dans l’affaire opposant les auteurs de And Tango Makes Three à un conseil scolaire du comté d’Escambia. Le cœur du litige : la suppression du livre des bibliothèques scolaires locales, au motif qu’il met en scène une relation homosexuelle entre deux manchots élevant un poussin.
03/10/2025, 11:13
Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
03/10/2025, 09:54
Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un nouveau blocage budgétaire fédéral. Faute d’accord entre la Maison-Blanche et le Congrès, l’administration se retrouve à court de crédits, entraînant une vague de fermetures et de mises en pause de services publics. Si l’attention médiatique se concentre sur les effets macroéconomiques ou militaires, les bibliothèques et institutions culturelles sont elles aussi frappées de plein fouet.
02/10/2025, 18:08
Judith Dupont, médecin, psychanalyste, traductrice et éditrice d’origine hongroise, s’est éteinte à l’âge de 100 ans, comme l’a annoncé Benoît Peeters. Née Judith Dormandi un 22 septembre, à Budapest, sa mort marque la disparition d’une figure incontournable de la psychanalyse francophone, celle qui a fait redécouvrir en France l’œuvre de Sándor Ferenczi et labellisé la pensée ferenczienne comme une composante essentielle de la clinique contemporaine.
02/10/2025, 17:29
Les lecteurs d'One Piece patienteront. Annoncée à la dernière minute, la mise en pause du titre a pris les fans de court. Derrière ce contretemps, une évidence : malgré la discipline de fer d’Eiichirō Oda, le rythme de création d’un tel monument n’est pas exempt de pauses forcées. Alors interruption, certes... mais une question plus vaste s'impose : où en est vraiment l’épopée pirate la plus populaire du monde ?
02/10/2025, 17:18
Cet hiver verra le retour d'une des autrices les plus prolifiques et bankable de la littérature française. Le 7 janvier 2026, Mélissa Da Costa publiera Fauves, chez Albin Michel. L’autrice entraîne cette fois ses lecteurs sous le chapiteau d’un cirque familial des années 1980.
02/10/2025, 16:24
Alain Zillhardt, figure emblématique du commerce orléanais et fondateur de la librairie Legend BD, s’est éteint hier matin à l’âge de 61 ans. Le décès a été annoncé par une petite affiche dans la boutique, installée au cœur du quartier Halles-Châtelet à Orléans, partage Ici Orléans.
02/10/2025, 16:08
Avis aux amateurs de belles lettres ! En novembre prochain, la campagne « Lisez-vous le belge ? » revient pour une sixième édition haute en couleurs. Un mois entier pour (re)découvrir la vitalité du livre belge sous toutes ses formes, en Wallonie comme à Bruxelles.
02/10/2025, 15:45
Depuis plusieurs années, des alertes récurrentes signalent une montée de la censure dans les écoles publiques des États-Unis. Ce phénomène, jadis ponctuel, semble désormais s’installer dans le quotidien éducatif. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, il s’agit d’un glissement dangereux : « rampant et banal », comme le résume une mise en garde d’organismes de promotion du droit de lire.
02/10/2025, 11:41
Jane Goodall, éthologue de renommée mondiale et messagère de la paix de l’ONU, s’est éteinte à l’âge de 91 ans à Los Angeles. Pionnière dans l’étude des chimpanzés, elle a révolutionné notre compréhension du vivant et inspiré des générations par son engagement en faveur de l’environnement, de la paix et du bien-être animal. Son héritage perdure à travers le Jane Goodall Institute et le programme Roots & Shoots, porteurs de son message d’espoir.
02/10/2025, 11:25
Le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller a été interpellé mardi 30 septembre à son domicile et placé en garde à vue, a appris franceinfo évoquant des sources proche du dossier. Il est entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête ouverte en février 2024 pour viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures.
01/10/2025, 17:45
Inaugurée le 14 juin dernier, la librairie Sestra's Books, située rue Saint-Gengoulf, à Metz, s'inscrit dans la vague d'ouvertures de commerces spécialisés en romance. Ajoutez-y toutefois la romantasy et la fantasy, ainsi qu'un espace détente et café, sans oublier des dédicaces et des ateliers. L'accueil réservé au nouveau commerce est « incroyable », se réjouissent les deux cocréatrices.
01/10/2025, 16:41
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Installée depuis juin 2008 à Nailloux (Haute-Garonne), la Librairie Détours fait littéralement partie du paysage. Alors, quand le commerce est confronté à des difficultés économiques, le sang des clientes et clients ne fait qu'un tour : une cagnotte de soutien a été ouverte, incarnant l'attachement à la librairie, dans la commune et au-delà.
01/10/2025, 14:08
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Le tribunal de Paris a annoncé, ce lundi 29 septembre, les dates du procès de Rachida Dati dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn ». Elle sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes, pour lesquelles elle a reçu l'investiture du parti Les Républicains. La ministre de la Culture démissionnaire est soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ».
30/09/2025, 10:23
Le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, pour « association de malfaiteurs », dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a interjeté appel, ce lundi 29 septembre, mais devrait être incarcéré, en raison d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire. Plus que jamais, sa présence au conseil d'administration du groupe Lagardère détonne.
30/09/2025, 09:21
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler, institution rennaise située rue Saint-Georges, a été prise pour cible. La police municipale s’est rendue sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts.
29/09/2025, 18:31
Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
29/09/2025, 17:43
Dès le 1er octobre 2025, trois librairies — Des rires et des Livres (Montreuil), Libr’enfant (Tours) et Larcelet (Saint-Dizier) — proposeront une formule d’abonnement innovante à destination des enfants de 9 à 11 ans. Pour 29,90 € par an, les clients auront accès à une sélection de 29 ouvrages pendant toute l’année scolaire, avec la possibilité de conserver leur titre préféré à la fin de la période.
29/09/2025, 16:18
Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025, 13:19
Carthage doit être détruite, répétait à l’envi Caton l’Ancien. La Cour des comptes n’aura pas tant ressassé ses conclusions concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais son propos demeure identique : l’organisation actuelle doit être abandonnée. Et ce, pour restaurer cohérence, efficacité et lisibilité au bénéfice des artistes-auteurs. Mais alors, pourquoi la SSAA tient-elle toujours en place ?
29/09/2025, 13:03
Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), dirigé par Guillaume Niziers depuis 2017, est susceptible de changer de direction à partir du 1er janvier 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche diffuse un avis de vacance et part en quête de candidats et candidates.
29/09/2025, 11:49
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
Dans le quartier Guadalupe, à Santa Fe, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a subi un nouveau coup dur : des malfaiteurs ont dérobé un climatiseur de forte puissance (5 000 frigorías) et infligé des dégâts à l’infrastructure — notamment au support de l’appareil — dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre.
29/09/2025, 08:30
La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…
28/09/2025, 13:23
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
3 Commentaires
Un observateur
03/10/2025 à 15:15
14 millions de budget, deux cent mille spectateurs : ce n'est pas un bide, c'est un accident industriel...
Samuel Paris 8
03/10/2025 à 21:45
Guide du Droitard bientôt en vente chez Relay
idée de slogan :
On va vous faire aimer la droite !
Rémi Vincent
04/10/2025 à 17:31
Le Routard, c'est presque l'annuaire que l'on avait jadis, avec sa ligne téléphonique fixe.
Il y en a quasiment un dans chaque foyer, comme l'encyclopédie Tout l'Univers.
Une foultitude de renseignements écrits, avec les adresses, plans, etc.
Ouvrage à conserver, le Guide du Routard.
Rémi Vincent.