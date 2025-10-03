Hachette met la main sur l’iconique Guide du Routard

Inspiré par les backpackers américains et le Hitch-hiker’s Guide to Europe (1971), le Routard s’adressait dès l’origine aux voyageurs fauchés, avides de liberté et de rencontres. Sa première édition, publiée par les éditions Gedalge en avril 1973, faillit disparaître avec la mort accidentelle de l’éditeur Antonin Wast. Mais la reprise en main par Gérald Gassiot-Talabot, alors chez Hachette, donne un second souffle au projet : en 1975, le Routard renaissait avec quatre volumes.

Le logo du marcheur au globe sur le dos, créé par le dessinateur Solé, devient rapidement un symbole iconique. Au fil des décennies, le personnage a évolué, troquant moustache et pattes d’éléphant contre un look plus contemporain.

Dans les années 1980, le pari est gagné. Le Routard s’ouvre alors à la France (Week-ends autour de Paris, Bretagne), avant d’élargir sa portée avec des collections thématiques, des guides de conversation et même des produits dérivés : couteaux Laguiole, compilations musicales, une Renault Kangoo siglée Routard… En 2003, les Trophées du Routard encouragent des projets humanitaires menés par de jeunes voyageurs.

Le Routard se décline également sur Internet dès 1996, puis via le site Routard.com en 2001, qui devient l’une des principales références du voyage en ligne en France.

Depuis sa création, Le Routard a vendu plus de 55 millions d’exemplaires dans le monde. Chaque année, entre 2 et 2,5 millions de guides s’écoulent encore en librairie. La collection compte aujourd’hui près de 160 titres, couvrant à la fois les destinations internationales, les régions françaises, mais aussi des thématiques spécifiques.

Le Routard au cinéma

Chaque année, plus de 200 voyages seraient organisés pour actualiser les guides, qui répertorient près de 100.000 adresses. Entre enquêteurs anonymes et auteurs réguliers, la mise à jour est un processus continu.

Le Routard n’a pas échappé aux critiques. En 2006, l’enquête journalistique de Baudouin Eschapasse (Enquête sur un guide de voyages dont on doit taire le nom) dénonçait certains conflits d’intérêts. En 2011, un documentaire sur France 5 pointait des adresses non mises à jour. Philippe Gloaguen a réagi en excluant immédiatement les établissements incriminés. Ces épisodes n’ont cependant pas entamé la réputation du guide, toujours perçu comme une référence par des millions de voyageurs.

Le Routard a même débarqué sur grand écran. La comédie signée Philippe Mechelen, sortie le 2 avril dernier, transpose au cinéma l’univers du célèbre guide de voyage. Avec Hakim Jemili dans le rôle principal, entouré notamment de Christian Clavier, Michel Blanc, Manon Azem et Alice Taglioni, il a bénéficieé d’un budget conséquent de 14,2 millions d’euros, et voit Philippe Gloaguen, cofondateur du guide, apparaître dans son propre rôle. Il a été vu par près de 200.000 spectateurs.

Philippe Gloaguen confie : « Il y a 50 ans, j’ai imaginé une nouvelle vision du voyage. Depuis, de longues années de collaboration avec Hachette Livre ont façonné et fait grandir cette marque exceptionnelle. Aujourd’hui, c’est avec confiance et fierté que je leur transmets le Routard, afin qu’ils poursuivent l’histoire en préservant son esprit unique et son héritage. »

Isabelle Magnac, Directrice de la branche Hachette Illustré, conclut : « Nous sommes honorés de cette confiance et nous engageons à accompagner et inspirer les voyageurs, en perpétuant l’excellence et l’esprit visionnaire qui font toute sa singularité. »

