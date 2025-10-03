Les Forces de Laura Vazquez, ou comment un livre bancal peut tenir debout

Lire un roman écrit par un ou une poète : pourquoi c’est souvent ennuyant ? Pourquoi, souvent, on a l’impression de se battre contre le livre. Se débattre au milieu des mots. Qu’ils nous enserrent et nous empêchent de circuler librement de page en page. Qu’ils nous mettent mal à l’aise. Et pourquoi ici, avec Les Forces de Laura Vazquez, n’est-ce pas le cas ?
Le 03/10/2025 à 18:33 par Ugo Loumé
Publié le :
03/10/2025 à 18:33
Pourquoi tout semble couler ? Pourquoi quand on le commence on a envie de continuer à lire ce livre ? Pourquoi ne nous tombe-t-il pas des mains, malgré (ou grâce à) son étrangeté très assumée, sa lourdeur, sa recherche de profondeur et de distance excessive ?
De passage dans le BookClub de Marie Richeux, Laura Vazquez fait référence à David Lynch lorsqu'elle évoque la bizarrerie onirique des Forces — elle parle de récit « transréaliste ». Et c’est vrai qu’on voit bien ce qu’il y a de lynchien dans tout ça. À la fois dans les étranges personnages et situations rencontrés, bien sûr. Mais aussi dans notre incapacité à expliquer à quelqu’un qui ne l’aurait pas lu ce qu’il s’est passé en nous à la lecture de ce livre. Comment expliquer le visionnage d’Eraserhead ? Comment expliquer celui de Twin Peaks ? de Mulholland Drive ?
Tout ce qu’on pourra en dire ne fera qu’en affaiblir la substance. C’est une « expérience », une odyssée absurde, étrange et riche. On la traverse, comme la narratrice traverse ce livre, comme on traverse un rêve riche d’enseignements : en acceptant ce qui arrive sans se débattre. Alors on ne peut pas dire exactement pourquoi on recommande cette expérience, mais on la recommande.
Pour commencer à toucher un début d’explication, on peut faire un détour par un autre cinéaste : Jean-Luc Godard. Comme Godard, Laura Vazquez écrit sans trame pré-établie. Comme Godard, elle n’a pour structure que quelques lieux, au sein desquels elle semble improviser ce qui arrive à ses personnages — « Je sais à peu près ce qu’il peut se passer mais je cherche autre chose et, en général, autre chose arrive », dit-elle dans son entretien pour Libération. Et comme Godard, Laura Vazquez s’exprime en citation, et ne manque jamais de préciser généreusement l’auteur ou l’autrice de qui elle les tient.
Dans Nouvelle Vague, le film de Richard Linklater sur le tournage d’À bout de souffle, le personnage de Rossellini propose une sorte de masterclass improvisée aux membres de la rédaction des Cahiers du Cinéma (qui formeront le coeur de la Nouvelle Vague). Il les exhorte à abandonner tout effet de style dans leurs films. En ça aussi, Laura Vazquez nous fait penser aux cinéastes de cette revolution du cinéma : elle n'écrit pas pour faire beau, ou pour raconter des choses agréables, elle écrit dans un soucis de justesse et de vérité.
Même si ça peut sembler être un gros mot, on sent chez Laura Vazquez une forme de sincérité. Sa narratrice ne touche pas toujours (voire jamais) ce qu’elle souhaite atteindre, mais elle tend toujours le doigt vers son objectif avec sincérité, exigence et dans une recherche de précision : « S’il n’y pas de précision, c’est de la merde. »
Il y a dans ce roman quelque chose de plus nettement bancal et boitillant que dans d’autres récits poétiques que nous avons pu lire ces dernières années, qui boitillent pourtant autant — voire plus — que le livre de Laura Vazquez, mais qui s’efforcent en vain de le cacher. Qui se prennent plus au sérieux. C’est peut-être pour ça qu’on ne s’ennuie pas à la lecture des Forces.
C’est un roman-poème, certes, mais sans la pose ni posture d'un roman-poème. Ou plutôt : qui ne recule pas devant la pose et la posture. Qui les regarde dans les yeux, les conscientise, les assume, s’en amuse et en joue. Les Forces dont parle ce livre, ce sont celles des phrases et des attitudes toutes faites. C’est un roman anti-social en ce qu’il décortique les postures de la société et du langage dont, nous dit-il, on ne peut jamais vraiment sortir.
Deux résolutions semblent être tout de même proposées par Laura Vazquez. Premièrement : la critique perpétuelle. Ce livre, comme pris dans un maelstrom, n’arrête jamais de critiquer et de questionner, y compris la position critique elle-même, quitte à se faire absorber jusqu’à la vacuité ou à faire preuve de maladresse intellectuelle (toujours en pleine conscience et de manière assumée, ce qui, encore une fois, fait la force du livre).
Et deuxièmement : une sorte de vitalisme. Seule démarche avec laquelle la vérité semble pouvoir être touchée. On trouve dans Les Forces beaucoup de descriptions amoureuses de la nature, des paysages et des êtres vivants. C’est d’ailleurs sur cette note que Laura Vazquez conclut ce roman-récit-poétique-d’apprentissage.
Sa narratrice finit son odyssée en communiant de la manière la plus concrète possible avec la nature : en s'enterrant dans la montagne. Ainsi, elle devient la montagne et tout ce qui la compose (le petit cailloux, la terre, l’arbre ou l’excrément). Et elle devient le monde entier, l’univers et tout ce qui existe. Alors sa bouche fait enfin des phrases qui ne sont pas des mensonges, des phrases qui ne sont pas « cassées ».
Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
294 pages
Editions du sous-sol
22,50 €
