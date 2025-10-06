Comment la maison Allées des Loupiotes a-t-elle vu le jour et pourquoi avoir choisi la jeunesse ?

L'équipe d'Allée des Loupiote est issue d'une maison d'édition/librairie qui fêtera ses 100 ans en 2027 mais dont les thématiques sont très éloignées de la jeunesse.

Notre libraire connaissant très bien le secteur jeunesse, a aménagé un espace dédié dans notre librairie. Le reste, c'est un alignement d'étoiles : le succès de ce rayon, le goût de notre équipe pour ce domaine, la rencontre avec des illustratrices incroyables… Et Allée des Loupiotes est née de l'envie d'accompagner l'enfant tout au long de sa croissance, d'éclairer son chemin autant que ses idées, de lui proposer des œuvres belles, douces, drôles, mais pleines de sens et de valeurs. Pour parfaire le tableau, les parents pourront offrir de jolis livres à leurs enfants.

Quels types d'ouvrages proposez-vous ou allez-vous proposer ?

Allée des Loupiotes s'adresse à quatre catégories de lecteurs :

- Des albums à destination des 3-6 ans

- Des ouvrages de premières lectures pour les 7-9 ans

- Des Lectures plus avancées, aventures, découverte, suspens pour les 9-12 ans

- Des romans plus exigeants, fantastiques, aventure, premiers émois pour les 13-15 ans

Pourriez-vous nous en dire plus sur les titres jeunesse à paraître ?

Le premier titre d'Allée des Loupiotes sortira en octobre 2025 : Bou sur le chemin des fleurs, de Julie Jaumot et Windy, dans lequel est abordé avec délicatesse et intelligence le sujet de la perte d'une grand-mère, avec l'importance de la mémoire, de la transmission et de la valeur de la vie. Un sujet souvent recherché par les parents et apprécié des libraires.

Mais les autres aventures de cette petite sorcière seront autrement plus marrantes, à commencer par le second, Bou et la fête d'hiver, en novembre 2025, dans lequel elle décide de faire ses cadeaux de ses propres mains avec juste un peu de magie ; or tout ne se passe pas aussi facilement que prévu… Les aventures de Bou sont toujours assorties d'une fiche pédagogique destinée aux parents et élaborée par des professionnels, et de nombreux volumes sont envisagés.

Nous sortirons par la suite un album de Laeti Vanille, Princesse des Océans, dans lequel la princesse Nono intègre la prestigieuse École des princesses. Malgré ses sincères efforts, elle détonne totalement, va d'échec en échec et en perd sa joie de vivre… Ses royaux parents se mettent en quête de conseils auprès des membres de leur famille de contes de fées pour aider leur précieuse petite Nono. Une histoire qui rappelle l'importance d'être soi-même et pas à l'étroit dans une case.

Et plein d'autres projets, mais pour la suite, aucune précipitation et pas de course à la parution : nous marchons au coup de cœur et à la qualité !

Pourquoi avoir choisi DG pour vous diffuser et vous distribuer ?

Pour lancer notre nouvelle maison, nous avions besoin d'un accompagnement efficace et professionnel. Nous connaissions déjà le travail de DG Diffusion, mais leur positionnement jeunesse est assez récent. Notre offre viendra donc booster celle des éditeurs qu'ils représentent aujourd'hui, sans y être noyée. C'est gagnant-gagnant, car leurs représentants sont également très enthousiasmés par ces nouveaux challenges !

Si vous aviez un vœu pour votre offre jeunesse…

Nous adorerions être plébiscités par les enfants, mais aussi par les parents, et que chaque nouvelle parution soit attendue avec impatience et patience !

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com