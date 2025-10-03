Académie française : après Alain Aspect, place aux écrivains

Pour le fauteuil de Gabriel de Broglie (11), disparu en janvier dernier, plusieurs candidatures officielles sont déjà enregistrées : parmi les prétendants, révélés par Le Figaro, Éric Neuhoff (69 ans), ancien candidat malheureux lors du scrutin de mars 2023 où il avait manqué l’élection de peu; et Catherine Cusset, « autrice vivante préférée » de la finaliste du Prix des Deux Magots 2025, la primo-romancière Lucie-Anne Belgy.

Lors de la séance du 2 octobre, l’Académie a par ailleurs validé la candidature du romancier, dramaturge et cinéaste au succès mondial, Florian Zeller pour le fauteuil précédemment occupé par Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel pendant plus de deux décennies.

La date limite pour le dépôt de candidature pour les scrutins du 6 novembre est fixée au 23 octobre, et pour celui du 13 novembre, au 30 octobre. Jusqu’à ces dates, d’autres auteurs peuvent se déclarer candidats.

Le scrutin se déroule parmi les membres actuels de l’Académie (les « Immortels »), et pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité des suffrages exprimés. Parmi les récentes élections, on peut citer celle du Prix Nobel de Physique 2022, Alain Aspect en juin, au fauteuil de René de Obaldia, ou en 2024, du psychiatre et écrivain français, spécialiste des neurosciences cognitives, de la dépression et de la schizophrénie, Raphaël Gaillard, qui a succédé au président de la République, Valéry Giscard d’Estaing au fauteuil numéro 16.

L’Académie française ne compte aujourd’hui que 33 membres en exercice - 29 hommes et 4 femmes. Sept fauteuils sont désormais vacants : le 3, occupé jadis par Jean-Denis Bredin ; le 10, de Florence Delay ; le 11, de Gabriel de Broglie ; le 14, d’Hélène Carrère d’Encausse ; le 18, de Mario Vargas Llosa ; le 20, d’Angelo Rinaldi ; et le 27, de Pierre Nora, disparu le 2 juin dernier.

