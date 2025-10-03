Pourquoi je soutiens le projet de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs

Ce projet de loi, déposé le 31 octobre 2024 au Sénat par la sénatrice Monique de Marco (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde), avec quelques collègues, vise à garantir une continuité de revenus aux artistes-auteurs et autrices en instaurant un mécanisme d’allocation de remplacement entre deux périodes d’activité.

Le texte propose de s’appuyer sur les derniers revenus déclarés et d’ouvrir l’accès sous conditions de durée minimale d’activité, avec un plancher fixé à 85 % du SMIC brut, tout en confiant la gestion du dispositif à l’Unédic et à France Travail.

Le financement est prévu via une hausse des cotisations des diffuseurs (passant de 1,1 % à 5,15 %) tout en préservant l’esprit du droit d’auteur. Si adopté, ce texte marquerait une avancée historique pour les artistes-auteurs, longtemps exclus des protections offertes aux autres travailleurs, notamment l’assurance chômage.

La tribune :

« Tu as vu le projet de loi ? »

« Tu y crois, toi ? »

Le projet de loi continuité de revenus

Le projet de loi continuité de revenus, porté par des sénateurs et sénatrices de divers bords politiques, fait aujourd’hui l’objet d’une mission flash à l’Assemblée nationale. Plus de 20 000 artistes-auteurs et autrices (écrivains et écrivaines, scénaristes, illustrateurs et illustratrices, photographes, plasticiens et plasticiennes, etc) ont déjà signé la tribune en faveur de ce projet. Également, 21 organisations professionnelles le soutiennent activement.

Ce texte propose une avancée sociale historique : permettre enfin aux artistes-auteurs professionnels d’accéder, comme d’autres travailleurs de la culture, à une allocation de remplacement en cas de chute de revenus, au même titre que l’assurance chômage. Ce serait la suite logique de l’intégration du régime artiste-auteur au régime général de la Sécurité sociale, décidée en 1975.

Ce projet de loi est documenté, réaliste et raisonnable économiquement. Il est soutenu par une large coalition syndicale et associative. Il s’inscrit dans une dynamique déjà engagée ailleurs en Europe, où des avancées comparables ont été adoptées ces dernières années, sans remettre en cause ni le droit d’auteur, ni les principes du droit social.

En 2020, dans ces colonnes, je publiais un texte sorti du cœur : artistes-auteurs, quand il manque une case. Suite à cette tribune, de nombreux parlementaires ont contacté la Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. À cette époque, je me souviens très bien des auditions avec nombre de ces élus, qui s’étaient engagés à agir pour qu’une case « artistes-auteurs » soit ajoutée dans le parcours administratif de la sécurité sociale.

Je me suis dit : « Encore une promesse. Nous ne sommes plus à ça près. Comme d’habitude, rien ne se passera. »

Avec l’enterrement du rapport Racine, nombre des professionnels de la création ont le sentiment, bien légitime, d’avoir été complètement abandonnés par les pouvoirs publics. Et je comprends ce sentiment, je le partage à bien des égards : malgré une Délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi au ministère de la culture, le statu quo persiste.

Quand on voit que l’agrément de la SSAA (ex-Agessa) est maintenu, malgré le fait que des auteurs obtiennent sa condamnation pour ses manquements graves en matière de retraite, malgré un rapport au vitriol de la cour des comptes, on se dit que décidément, la même histoire se répète sans tirer les enseignements du passé.

Et on sent, on voit, les collègues qui arrêtent, ceux qui apprennent que leur mission régulière a été remplacée par une agence qui produit via IA, ceux qui vous appellent pour vous dire qu’ils sont concernés par le scandale Agessa, que la retraite approche, qu’ils n’auront quasiment rien… et on se dit, mais que faire, franchement, quand malgré tant de rapports, tant de réunions, tant de manifestations, rien ne change ?

Que les syndicats d’artistes-auteurs n’ont aucun financement pérenne, contrairement au reste du monde du travail, et que le combat repose sur des créateurs et créatrices, comme vous et moi, qui donnent de leur temps personnel au détriment de leur carrière et de leur santé mentale ? Et pourtant… ces organisations professionnelles de l’intersyndicale artistes-auteurs, des créateurs et créatrices militants et engagés, ont fait naître ce projet de loi grâce à leur travail remarquable, à des juristes et des avocats et à des élus convaincus !

Au départ, je regardais le projet de loin, en me disant comme beaucoup « intégrer l’assurance chômage, on en rêve tous, mais bon » … et puis j’ai lu, beaucoup lu, et je me suis dit : mais qu’est-ce que c’est intelligent, bien pensé, et surtout… absolument réaliste et atteignable. Ça, oui, c’est un projet d’envergure qui pourrait vraiment pallier la précarité structurelle des métiers de la création.

Quand la case apparaît…

Depuis l’enterrement du rapport Racine, le temps a passé. Je me suis mise en retrait de mon engagement social, mais aussi, du régime artistes-auteurs. Car comme beaucoup de mes pairs, j’en suis venue à la solution qu’il fallait trouver d’autres systèmes pour continuer à créer sans trop s’abîmer. J’ai expérimenté beaucoup de choses, dont, par exemple, d’avoir un contrat de travail et un intéressement en tant que scénariste.

Sur le coup, j’ai eu le sentiment un peu étrange, du fait que « artistes-auteurs » ne soit plus mon seul régime, de basculer dans une autre identité. C’était bien sûr une peur infondée, qui reposait plus sur la représentation symbolique que je me faisais de mon métier que de la réalité. Car durant ces 3 années en tant que scénariste, un événement de la vie est survenu : je suis tombée enceinte de mon second enfant.

Dès le début de la grossesse en 2023, ma santé s’est brutalement dégradée. J’ai fait une première visite d’urgence à l’hôpital. Assise dans la salle d’attente, l’interne m’a tendu un formulaire à remplir pour un arrêt maladie. Et là, accrochez-vous bien, que vois-je sur cette feuille de papier ?

Une case.

Une case ARTISTES-AUTEURS

Oui, vous m’avez bien lu. J’ai alors compris que la case a vraiment été ajoutée au formulaire. La case dont nous parlaient les élus lors des auditions, 2 ans plus tôt.

Dans cette salle d’attente, j’ai fondu en larmes en me disant que malgré tout, cet effort collectif n’a pas servi à rien. Parfois, parfois, avec les bons interlocuteurs, on est entendus.

Cette case, ce n’est pas qu’une case dans un formulaire.

Elle signifie que nos corps existent.

Et que parfois, on tombe malade.

En 2023, avec qui plus est un premier enfant à élever, je n’avais plus la force de prendre le risque de me voir répondre par quelque agent administratif qu’auteur, ce n’est pas un métier. En 2023, je bénéficiais de la protection sociale du salariat.

À cette époque, et c’est bien le plus paradoxal, même si j’y ai droit, je ne remplis pas la feuille d’arrêt maladie. Je me dis que ça va aller mieux. Quand on a vécu dans la précarité des métiers créatifs, c’est un système de survie qui prend le pas : on pense qu’on ne peut pas se permettre de s’arrêter, de reprendre son souffle, même quelques jours.

L’une des dirigeantes de l’entreprise pour laquelle je travaillais comme scénariste, que je ne remercierai jamais assez, me voit démarrer la journée de travail à deux doigts de l’évanouissement et me dit. « Mais Samantha, là tu n’es pas en état de bosser, j’ai vécu une grossesse très compliquée aussi, je sais ce que c’est, tu sais tu as le DROIT de t’arrêter, comme tout le monde qui serait dans cette situation. » Et elle passe un temps incroyable à énumérer tous mes droits sociaux, car je suis certes une scénariste, mais aussi et surtout cette fois une membre à part entière de l’équipe.

De comprendre que ce filet de sécurité était là, enfin, a été une source d’apaisement immense.

Il y a des moments dans la vie, parfois, où le corps décide, et vous ne pouvez plus rien faire. Pour la première fois de mon existence, je n’arrivais plus à me lever de mon lit, à me concentrer sur quoique ce soit, j’avais la sensation d’avoir perdu toutes mes facultés. On découvre que je souffre d’une grossesse pathologique et d’une maladie hormonale qui touche 3% des femmes.

Peu à peu, grâce à la bienveillance de mes collègues et de mon entourage, j’arrive à mettre en veille le système de survie. Je fais de mon corps et mon bébé ma priorité. Je prends soin de ma santé. Je donne naissance à mon second enfant. Et je reprends le travail après cette interruption, sans que cela n’affecte mes conditions économiques.

Concilier maternité et travail de création

À ce moment-là, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que j’avais une chance inouïe, une chance inouïe de créer dans de telles conditions protectrices. Et puis je me suis dit : qu’en aurait-il été si j’avais été dans une autre configuration ? Comment j’aurais fait si par exemple, j’avais été autrice de BD, que cela m’était arrivée pendant la conception d’un tome 2 d’une série ? J’aurais eu droit à un arrêt maladie à cette période, avec la nouvelle case artistes- auteurs j’aurais sans doute été bien identifiée contrairement à il y a disons, 5 ans, c’est génial. Une première sécurité.

Mais on sait bien qu’ensuite, le travail reprend. Et que la reprise après un congé maternité est un grand enjeu. Le temps a passé. En tant que créatrice, vous n’avez donc pas rendu dans les temps impartis votre livre, par exemple. Il va falloir relancer la machine, signer de nouveaux projets etc.

Et là, vous n’avez rien. Aucune sécurité. Aucun revenu.

J’ai pu vivre une protection exceptionnelle grâce à un contrat de travail, mais on se doute bien que l’industrie du livre ne proposera pas ou plus de contrat de travail comme on l’a fait à une époque. En tout cas, rien ne pourra l’y contraindre à l’heure actuelle. Et comme vous le savez, le compromis de proposer un « contrat de commande », autrement dit un contrat de création sans lien de subordination, a lui aussi été torpillé en 2020-21.

Ce projet de loi « continuité de revenus » est en réalité un excellent compromis pour l’édition française, et les maisons d’édition auraient tout intérêt à la soutenir. L’industrie pourrait ainsi sécuriser son vivier de talents de créateurs et créatrices professionnels, et éviter que ces derniers ne se tournent vers d’autres industries plus lucratives, comme le jeu vidéo ou l’animation.

C’est aussi, soyons clairs, une mesure profondément en faveur de l’égalité femme/homme. Dans le secteur du livre, les autrices sont surreprésentées parmi les plus précaires : elles publient autant, mais leurs à-valoir sont souvent plus bas et leurs carrières interrompues plus fréquemment (grossesse, maternité, charges familiales). L’absence de chômage les fragilise particulièrement, car elles doivent souvent interrompre leur activité sans aucun filet de sécurité. La continuité de revenus permettrait d’éviter des abandons de carrière liés à la maternité, de garantir une protection pendant les périodes de creux, de réduire l’écart de revenus et de stabilité entre hommes et femmes.

Soutenir la création humaine

Nous sommes en 2025. Les modèles d’intelligence artificielle ont été entraînés massivement sur des millions de livres, textes et images, sans demander l’autorisation des créateurs et créatrices ni les rémunérer. Autrement dit : nos œuvres ont déjà servi à nourrir l’IA, sans contrepartie.

Les auteurs et autrices subissent une double peine tant que la technologie ne sera pas davantage régulée : leurs œuvres sont utilisées gratuitement par les IA, et leurs métiers sont affaiblis.

La continuité de revenus offrirait un filet de sécurité minimal et d’urgence pour ne pas être expulsés de la création par ces mutations. C’est un droit social de résistance : pour que les créateurs et créatrices puissent continuer à exister malgré le choc technologique.

La continuité de revenus n’est pas un privilège, c’est un droit qui paraît évident au regard du régime social de 1975, dans sa parfaite continuité et cohérence. Ce projet de loi ne demande rien de plus qu’une chose simple : que la société reconnaisse enfin la valeur du travail créatif et lui offre un filet de sécurité.

J’ai cru qu’on ne nous entendrait jamais ces dernières années. Aujourd’hui, je vois que quelque chose bouge enfin. Ce projet de loi n’est pas seulement un texte : c’est la démonstration que des élus s’emparent du sujet, que nos vies comptent, que nos corps comptent, que notre travail compte.

Alors, pour nous, pour celles et ceux qui viendront après, faisons en sorte d’ajouter un nouveau droit à cette case.

Samantha Bailly

