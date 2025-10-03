Découvrez la sélection 2025 des Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse

Particularité de ce prix : un jury 100 % jeunes, composé d’enfants et d’adolescents de 8 à 18 ans, choisit les lauréats dans chaque catégorie. De son côté, un jury de critiques littéraires décerne la prestigieuse Pépite d’Or.

Pour cette année, il est composé de Raphaële Botte (Télérama), Alexis Demeyer (France Inter), Fabienne Jacob (Livres Hebdo), Sandrine Mariette (Elle), Laurent Marsick (RTL), Cécile Ribault Caillol (France Info), Frédérique Roussel (Libération), Sylvie Vassallo (Salon du livre et de la presse jeunesse), Lauriane Le Dûs (École de la librairie, pour Place des libraires).

Ce prix est porté par le Fonds de dotation du Salon du livre et de la presse jeunesse, en partenariat avec Place des libraires. L’imprimeur Typolibris soutient les Pépites des jurys d’enfants, tandis que la Pépite d’Or bénéficie du mécénat du Crédit Mutuel de la Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec, Villemomble). L'an dernier, la Pépite d'or était remise à Bianca et la Forêt des Parents Égarés de Marie Boisson.

Sélections 2025

Livre illustré

Alf et Orel, Jeanne Macaigne, Cambourakis

Le Bonheur d’un poulon, Paul Vidal, Ronces / Albin Michel Jeunesse

Pavel et Mousse, Aurore Petit, Les Fourmis rouges

Rendez-vous de l’autre côté du jour, Thomas Vinau & Charlotte Lemaire, Thierry Magnier

Vivace, Gabriel Sabourin, La Pastèque

Fiction juniors

Les Découvertes vertes d’Anna Zavatian, Vincent Cuvellier & Charline Collette, hélium

La Jeune Fille au crâne, Benoît Richter, Nathan

Passage du convoi cette nuit, Anne-Christine Tinel, Koïnè Éditions

Le Temps du Capitaine Brett, Blexbolex, La Partie

Un démon parmi nous, Thomas Lavachery, Médium / l’école des loisirs

Fiction ados

Les Adelphides, Alice Dozier, Actes Sud Jeunesse

Courir le vaste monde, Alex Cousseau, doado / Le Rouergue

Helter Skelter, La Fille du bout du monde, Philippe Lechermeier, Flammarion Jeunesse

J’ai rien dit, Marcus Malte, Rageot

La Saison des fleurs, Loly Axmann, Scripto / Gallimard Jeunesse

Bande dessinée

Béril en bataille, Adèle Maury, Sarbacane

Dix secondes, Max de Radiguès, Casterman

Moheeb sur le parking, Clara Lodewick, Les Ondes Marcinelle / Dupuis

Sangliers, Lisa Blumen, L’Employé·e du moi

Yon, vol. 1, Camille Broutin, Combo / Dargaud

Les autrices et auteurs sélectionnés participeront à une tournée en librairies, salons et événements littéraires, à suivre sur slpj.fr. Les lauréats seront annoncés le mercredi 26 novembre, jour d’ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse 2025, en Seine Saint-Denis à Montreuil, et célébrés le dimanche 30 novembre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com