Découvrez la sélection 2025 des Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse

Les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse distinguent chaque année le meilleur de la création pour la jeunesse. Cette sélection met en lumière autrices, auteurs et illustrateurs qui contribuent au rayonnement du secteur. Tous les genres y sont représentés : fictions pour juniors et ados, livres illustrés, bandes dessinées.
Le 03/10/2025 à 12:22 par Dépêche
03/10/2025 à 12:22
Particularité de ce prix : un jury 100 % jeunes, composé d’enfants et d’adolescents de 8 à 18 ans, choisit les lauréats dans chaque catégorie. De son côté, un jury de critiques littéraires décerne la prestigieuse Pépite d’Or.
Pour cette année, il est composé de Raphaële Botte (Télérama), Alexis Demeyer (France Inter), Fabienne Jacob (Livres Hebdo), Sandrine Mariette (Elle), Laurent Marsick (RTL), Cécile Ribault Caillol (France Info), Frédérique Roussel (Libération), Sylvie Vassallo (Salon du livre et de la presse jeunesse), Lauriane Le Dûs (École de la librairie, pour Place des libraires).
Ce prix est porté par le Fonds de dotation du Salon du livre et de la presse jeunesse, en partenariat avec Place des libraires. L’imprimeur Typolibris soutient les Pépites des jurys d’enfants, tandis que la Pépite d’Or bénéficie du mécénat du Crédit Mutuel de la Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec, Villemomble). L'an dernier, la Pépite d'or était remise à Bianca et la Forêt des Parents Égarés de Marie Boisson.
Alf et Orel, Jeanne Macaigne, Cambourakis
Le Bonheur d’un poulon, Paul Vidal, Ronces / Albin Michel Jeunesse
Pavel et Mousse, Aurore Petit, Les Fourmis rouges
Rendez-vous de l’autre côté du jour, Thomas Vinau & Charlotte Lemaire, Thierry Magnier
Vivace, Gabriel Sabourin, La Pastèque
Les Découvertes vertes d’Anna Zavatian, Vincent Cuvellier & Charline Collette, hélium
La Jeune Fille au crâne, Benoît Richter, Nathan
Passage du convoi cette nuit, Anne-Christine Tinel, Koïnè Éditions
Le Temps du Capitaine Brett, Blexbolex, La Partie
Un démon parmi nous, Thomas Lavachery, Médium / l’école des loisirs
Les Adelphides, Alice Dozier, Actes Sud Jeunesse
Courir le vaste monde, Alex Cousseau, doado / Le Rouergue
Helter Skelter, La Fille du bout du monde, Philippe Lechermeier, Flammarion Jeunesse
J’ai rien dit, Marcus Malte, Rageot
La Saison des fleurs, Loly Axmann, Scripto / Gallimard Jeunesse
Béril en bataille, Adèle Maury, Sarbacane
Dix secondes, Max de Radiguès, Casterman
Moheeb sur le parking, Clara Lodewick, Les Ondes Marcinelle / Dupuis
Sangliers, Lisa Blumen, L’Employé·e du moi
Yon, vol. 1, Camille Broutin, Combo / Dargaud
Les autrices et auteurs sélectionnés participeront à une tournée en librairies, salons et événements littéraires, à suivre sur slpj.fr. Les lauréats seront annoncés le mercredi 26 novembre, jour d’ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse 2025, en Seine Saint-Denis à Montreuil, et célébrés le dimanche 30 novembre.
