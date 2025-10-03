La sélection du Prix BD Fnac France Inter 2026 est connue

Placée sous le marrainage de Rebecca Manzoni, productrice des émissions Totémic et Le Masque et la Plume sur France Inter, la distinction sera attribuée à l’issue d’un processus impliquant libraires, professionnels et lecteurs passionnés. La sélection, composée de 20 albums coups de cœur parus en 2025, a été réalisée par les libraires de la Fnac et les équipes éditoriales de France Inter.

À travers cette initiative, la Fnac et France Inter affirment leur rôle de prescripteurs culturels et défricheurs de talents. Leur ambition est de populariser la bande dessinée, tout en soutenant activement la création artistique. Chaque année, ce prix contribue à mettre en lumière des auteurs confirmés comme de nouvelles voix, et à donner au grand public un accès privilégié à des œuvres fortes et singulières.

Un appel à candidatures pour faire partie du jury est officiellement lancé : du 3 au 7 octobre 2025, les amateurs de bande dessinée peuvent déposer leur dossier sur le site www.prixbdfnacfranceinter.com.

Les 30 candidats retenus auront pour mission de lire, évaluer et noter l’intégralité de la sélection afin de déterminer les albums finalistes. Ce collège sera rejoint par 5 membres du Pass Culture, pour constituer un jury grand public de 35 personnes.

Une commission finale, présidée par Rebecca Manzoni et réunissant journalistes de France Inter et libraires de la Fnac, désignera ensuite l’album lauréat.

Annonce des finalistes : vendredi 5 décembre 2025

Annonce du lauréat : mercredi 7 janvier 2026 sur France Inter

Le titre primé succédera à Au-dedans de Will McPhail (404 éditions), lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2025.

Les 20 albums sélectionnés en 2025 :

Ancolie, de Salomé Lahoche / Thaïs Guimard, Glénat

Beneath the Trees – Where Nobody Sees, de Patrick Horvarth, Ankama

Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari, Casterman

Electric Miles – Wilbur – T1, de Fabien Nury / Brüno, Glénat

Islander – 1 – L’Exil, de Caryl Férey / Corentin Rouge / Céline Labriet, Glénat

Krimi, de Thibault Vermot / Alex W. Inker, Sarbacane

La Dent – La décolonisation selon Lumumba, de Nicolas Pitz / Pierre Lecrenier, Glénat

La Dernière maison juste avant la forêt, de Régis Loisel / Jean-Blaise Djian / Bruno Tatti, Rue de Sèvres

La Nuit retrouvée, de Lola Lafon / Pénélope Bagieu, Gallimard BD

Là où tu vas – Voyage au pays de la mémoire qui flanche, d'Étienne Davodeau, Futuropolis

La Terre verte, d'Alain Ayroles / Hervé Tanquerelle / Merlet, Delcourt/Mirages

Le Dernier été de mon innocence, d'Antonin Gallo, Robinson

Les Gorilles du Général – Septembre 59 – T1, de Julien Telo / Xavier Dorison, Casterman

Les Grandes oubliées – Pourquoi l’histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq / Marie Dubois, L’Iconoclaste

Rouge signal, de Laurie Agusti, 2042

Shin Zero – T1, de Guillaume Singelin / Mathieu Bablet, Label 619

Sibylline – Chroniques d’une escort girl, de Sixtine Dano, Glénat

Silent Jenny, de Mathieu Bablet, Label 619

Soli Deo Gloria, d'Édouard Cour / Jean-Christophe Deveney, Dupuis

Watership Down, de Richard Adams / James Sturm / Joe Sutphin, Monsieur Toussaint Louverture

Un dispositif de mise en avant exceptionnel

Le Prix BD Fnac France Inter s’accompagne d’un large plan de valorisation dans les magasins et les médias.

En janvier, à l’occasion du « Mois de la BD », le neuvième art sera célébré dans toutes les Fnac et sur Fnac.com. L’auteur lauréat bénéficiera d’une mise en avant spéciale de son ouvrage en magasin.

Sur France Inter, il sera invité dans les émissions phares et soutenu par une campagne promotionnelle dédiée.

L’aventure BD à la Fnac remonte à 1974 avec l’ouverture de sa première librairie à Montparnasse. Aujourd’hui, avec plus de 9,5 millions de BD vendues chaque année, l’enseigne se présente comme un acteur incontournable du secteur. Elle organise régulièrement des rencontres, ateliers, expositions et rétrospectives en hommage aux maîtres de la BD.

France Inter, avec ses 7 millions d’auditeurs quotidiens, offre tout au long de l’année une place de choix à la bande dessinée dans ses programmes, assure la station, donnant la parole aux auteurs, dessinateurs et éditeurs.

Crédits photo : Prix BD Fnac France Inter

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com