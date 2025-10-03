La sélection du Prix BD Fnac France Inter 2026 est connue

Pour la huitième année consécutive, la Fnac et France Inter, première radio de France, unissent leurs forces pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Cette récompense met en avant le neuvième art et entend en faire découvrir toute la richesse et la diversité au grand public.
Le 03/10/2025 à 11:45 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/10/2025 à 11:45
0
Commentaires
0
Partages
Placée sous le marrainage de Rebecca Manzoni, productrice des émissions Totémic et Le Masque et la Plume sur France Inter, la distinction sera attribuée à l’issue d’un processus impliquant libraires, professionnels et lecteurs passionnés. La sélection, composée de 20 albums coups de cœur parus en 2025, a été réalisée par les libraires de la Fnac et les équipes éditoriales de France Inter.
À travers cette initiative, la Fnac et France Inter affirment leur rôle de prescripteurs culturels et défricheurs de talents. Leur ambition est de populariser la bande dessinée, tout en soutenant activement la création artistique. Chaque année, ce prix contribue à mettre en lumière des auteurs confirmés comme de nouvelles voix, et à donner au grand public un accès privilégié à des œuvres fortes et singulières.
Un appel à candidatures pour faire partie du jury est officiellement lancé : du 3 au 7 octobre 2025, les amateurs de bande dessinée peuvent déposer leur dossier sur le site www.prixbdfnacfranceinter.com.
Les 30 candidats retenus auront pour mission de lire, évaluer et noter l’intégralité de la sélection afin de déterminer les albums finalistes. Ce collège sera rejoint par 5 membres du Pass Culture, pour constituer un jury grand public de 35 personnes.
Une commission finale, présidée par Rebecca Manzoni et réunissant journalistes de France Inter et libraires de la Fnac, désignera ensuite l’album lauréat.
Annonce des finalistes : vendredi 5 décembre 2025
Annonce du lauréat : mercredi 7 janvier 2026 sur France Inter
Le titre primé succédera à Au-dedans de Will McPhail (404 éditions), lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2025.
Les 20 albums sélectionnés en 2025 :
Ancolie, de Salomé Lahoche / Thaïs Guimard, Glénat
Beneath the Trees – Where Nobody Sees, de Patrick Horvarth, Ankama
Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari, Casterman
Electric Miles – Wilbur – T1, de Fabien Nury / Brüno, Glénat
Islander – 1 – L’Exil, de Caryl Férey / Corentin Rouge / Céline Labriet, Glénat
Krimi, de Thibault Vermot / Alex W. Inker, Sarbacane
La Dent – La décolonisation selon Lumumba, de Nicolas Pitz / Pierre Lecrenier, Glénat
La Dernière maison juste avant la forêt, de Régis Loisel / Jean-Blaise Djian / Bruno Tatti, Rue de Sèvres
La Nuit retrouvée, de Lola Lafon / Pénélope Bagieu, Gallimard BD
Là où tu vas – Voyage au pays de la mémoire qui flanche, d'Étienne Davodeau, Futuropolis
La Terre verte, d'Alain Ayroles / Hervé Tanquerelle / Merlet, Delcourt/Mirages
Le Dernier été de mon innocence, d'Antonin Gallo, Robinson
Les Gorilles du Général – Septembre 59 – T1, de Julien Telo / Xavier Dorison, Casterman
Les Grandes oubliées – Pourquoi l’histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq / Marie Dubois, L’Iconoclaste
Rouge signal, de Laurie Agusti, 2042
Shin Zero – T1, de Guillaume Singelin / Mathieu Bablet, Label 619
Sibylline – Chroniques d’une escort girl, de Sixtine Dano, Glénat
Silent Jenny, de Mathieu Bablet, Label 619
Soli Deo Gloria, d'Édouard Cour / Jean-Christophe Deveney, Dupuis
Watership Down, de Richard Adams / James Sturm / Joe Sutphin, Monsieur Toussaint Louverture
Le Prix BD Fnac France Inter s’accompagne d’un large plan de valorisation dans les magasins et les médias.
En janvier, à l’occasion du « Mois de la BD », le neuvième art sera célébré dans toutes les Fnac et sur Fnac.com. L’auteur lauréat bénéficiera d’une mise en avant spéciale de son ouvrage en magasin.
Sur France Inter, il sera invité dans les émissions phares et soutenu par une campagne promotionnelle dédiée.
#[pub-4]
L’aventure BD à la Fnac remonte à 1974 avec l’ouverture de sa première librairie à Montparnasse. Aujourd’hui, avec plus de 9,5 millions de BD vendues chaque année, l’enseigne se présente comme un acteur incontournable du secteur. Elle organise régulièrement des rencontres, ateliers, expositions et rétrospectives en hommage aux maîtres de la BD.
France Inter, avec ses 7 millions d’auditeurs quotidiens, offre tout au long de l’année une place de choix à la bande dessinée dans ses programmes, assure la station, donnant la parole aux auteurs, dessinateurs et éditeurs.
Crédits photo : Prix BD Fnac France Inter
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Commenter cet article