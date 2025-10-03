États-Unis : la justice ouvre la voie à la censure des livres jeunesse LGBT

Dans sa décision, le juge a en effet estimé que cette suppression n’enfreignait pas le Premier Amendement — non pas parce qu’elle ne visait pas un point de vue particulier, mais parce qu’une bibliothèque scolaire ne constitue pas un “forum public” protégé. Donc l'histoire de papas pingouins homosexuels qui adoptent un bébé devient une infraction.

Cet album de Peter Parnell et Justin Richardson, illustré par Henry Cole, – traduit en français par Et avec Tango, nous voilà trois!, par Laurana Serres-Giardi (Editions Rue du Monde) – n'en finit plus de défrayer la chronique judiciaire. Voilà plus de vingt ans que le livre est attaqué de toutes parts. Simplement la décision rendue en ce début octobre fait froid dans le dos.

Paru en 2005, And Tango Makes Three a séduit des générations de jeunes lecteurs à travers le monde. L’album, écrit par Justin Richardson et Peter Parnell, s’inspire d’un fait réel : deux manchots mâles du zoo de Central Park qui, incapables de pondre, se voient confier un œuf à couver. Tango naît ainsi, fruit de l’attention de ses deux « papas ».

Présenté comme une ode à la diversité familiale, le livre figure régulièrement sur les listes des ouvrages les plus contestés aux États-Unis. Pour ses détracteurs, il ne s’agit pas d’un récit innocent, mais d’une « propagande homosexuelle » infiltrée dans les écoles.

Les associations de défense des auteurs et des enseignants alertent sur les effets d’une telle jurisprudence. La Guilde des auteurs américains rappelle que « retirer un livre pour son contenu, c’est nier le droit des jeunes à découvrir la diversité des familles qui composent la société ». Plusieurs ONG parlent d’une véritable « purge culturelle » qui efface toute représentation des personnes LGBTQ+ de l’espace scolaire.

Le verdict et ses fondements

Les plaignants — les auteurs Justin Richardson et Peter Parnell ainsi qu’une élève désignée sous les initiales B.G. — soutenaient que le retrait du livre relevait d’une discrimination idéologique, une violation de la liberté d’expression. Le conseil scolaire, pour sa part, se défendait en arguant qu’une bibliothèque n’est pas un lieu d’expression libre, et que la sélection des ouvrages relève d’une mission institutionnelle, comparable à un « discours d’État », rapporte le New York Times.

Le juge Allen Winsor, du district Nord de la Floride, a tranché en faveur du conseil, s’appuyant notamment sur la théorie selon laquelle une bibliothèque scolaire ne constitue pas un forum public — donc les protections du Premier Amendement ne s’y appliquent pas dans le même sens qu’à un espace de parole ouverte.

Il a également jugé qu’aucune preuve ne démontrait une discrimination manifestement fondée sur le contenu ou le point de vue du livre. Enfin, selon lui, la plaignante n’était pas empêchée d’accéder à l’ouvrage par d’autres voies (achat, prêt entre pairs…).

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large : de nombreux tribunaux commencent à statuer que les bibliothèques publiques ou scolaires peuvent, en tant que « discours gouvernemental », justifier certaines formes de retrait documentaire.

Une censure rampante dans les écoles

En plaçant cette affaire dans le contexte national, on observe une montée spectaculaire des suppressions d’ouvrages dans les écoles américaines. Selon le rapport Banned in the USA de PEN America, plus de 10.000 cas de retraits de livres ont été recensés en 2023-2024, dans plus de 4000 titres différents.

Ces suppressions ciblent surtout des œuvres traitant de l’identité raciale, de l’orientation sexuelle ou des violences historiques — des thématiques souvent jugées « politiques » par leurs opposants.

Certains établissements citent explicitement la loi de Floride adoptée en 2023, qui exige que tout livre considéré comme « obscène » ou « inapproprié » soit retiré dans un délai restreint et justifié publiquement. Toutefois, une récente décision judiciaire a annulé certaines dispositions de cette loi, les juges estimant qu’elles étaient trop floues et trop larges.

Un précédent incertain : Pico

L’un des jalons juridiques souvent invoqués dans ce débat est l’arrêt Island Trees School District v. Pico (1982). Dans ce cas, la Cour suprême américaine avait affirmé, de manière fragmentaire, qu’un conseil scolaire ne peut pas retirer des livres uniquement parce qu’il désapprouve les idées qu’ils véhiculent.

Mais, en l’absence d’une majorité claire, Pico reste un précédent fragile, souvent interprété différemment selon les juridictions. Certains tribunaux l’appliquent strictement, d’autres lui accordent peu de poids.

Plus récemment, dans Little v. Llano County, la Cour d’appel du Cinquième Circuit a, en banc, renversé des décisions antérieures qui protégeaient l’accès aux livres au motif de la liberté d’expression. Cette orientation pourrait renforcer la doctrine du « government speech » dans les bibliothèques scolaires.

Mort à la liberté de lecture ?

Ce jugement floridien risque de servir de référence pour d’autres districts scolaires, en légitimant le retrait d’ouvrages selon des critères idéologiques. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, c’est une victoire de la censure institutionnelle — à rebours du rôle éducatif que doivent jouer bibliothèques et écoles.

Certes, ce type de contentieux continue de susciter des contestations : plusieurs syndicats d’auteurs, ONG et éditeurs ont déjà déposé des recours plus larges, notamment contre la loi de Floride elle-même.

Mais l’équilibre juridique est fragile : une jurisprudence favorable pourrait encourager d’autres suppressions, tandis qu’une décision contraire (par exemple, à la Cour suprême) pourrait réaffirmer que l’accès à un livre, même à l’école, est un droit constitutionnel minimal.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com