Sans éditeur, pas sans filet : Lena Situations quitte Editis pour Média Participations

Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
Le 03/10/2025 à 11:20 par Clément Solym
03/10/2025
La délicieuse annonce de cette grande aventure dans l’industrie du livre, avec de meilleurs pourcentages sur les ventes, avait déjà fait grincer quelques mâchoires. Lena Situations quittait en effet son ancien éditeur Robert Laffont pour monter donc sa propre structure éditoriale, Lena éditions.
Autonomie, indépendance et gains financiers en perspective : les stars s'engouffrent dans l'autopublication pour commercialiser leurs ouvrages, sans dépendre d'un éditeur. Certains se souviennent qu'Albert Uderzo et René Goscinny avaient fait de même en fondant les éditions Albert René pour commercialiser les aventures d'Astérix. Certes, mais les deux hommes n'étaient pas dénués de talent.
Un mouvement comme on en a vu plusieurs au cours des dernières années, à commencer par Éric Zemmour, Joël Dicker ou encore Riad Sattouf. Mais pour garantir le bon acheminement de leurs titres en librairies et dans les enseignes, ces entrepreneurs signaient un contrat de diffusion-distribution en bonne et due forme. En l’occurrence, tous trois avec Interforum, filiale d’Editis.
Or, l’influenceuse plaque une seconde fois le groupe Editis : la diffusion-distribution de son prochain livre est en effet confiée aux bons soins de Média Diffusion Service (MDS) et Média Distributions. Pour Editis, coup dur, donc, puisque la manne financière de la logistique échappe à sa filiale. Une information qui n'avait d'ailleurs pas été communiquée aux équipes d'Interfo, apprend-on.
Or, Riad Sattouf a annoncé en juin dernier que deux prochains albums – L'Arabe du futur, Moi Fadi, le frère volé (tome 2) et Le jeune acteur (tome 2 itou) – ne verront pas le jour en 2025, mais en 2026. Ces livres, publiés dans la maison d'édition Les livres du futur, que l'auteur a monté spécialement pour ces oeuvres, ont signé avec Interforum pour leur diffusion/distribution. Les résultats de fin d’année en pâtiront un peu plus.
Les précommandes de Encore Mieux, ouvertes depuis le 5 août, s’accompagnent actuellement d’une opération spéciale, apprend-on sur le site du diffuseur MDS qui s'efforce de valoriser Lena Situations, nouvellement arrivée dans son catalogue.
Rappelons également que ce modèle économique de maisons d’édition créées par un auteur pour devenir son propre éditeur n’a pas convaincu qu’Editis, à l’époque de Michèle Benbunan, sous l’ère Vivendi. En effet, Média Participations, le groupe que dirige Vincent Montagne — et qui prend en charge le titre de Lena — avait aussi accueilli des auteurs autoédités de la sorte.
Le footballeur Kylian Mbappé, publiait ainsi chez KM éditions Je m’appelle Kylian, coécrire avec Faro. Avec quelque 221.000 exemplaires vendus, difficile de faire la fine bouche, surtout quand on n’assure que la publicité et le transport de la bande dessinée…
Alors que ce modèle fit jaser en 2021, on le pensait retombé dans l’oubli : ici, Média montre que ces enjeux de gestion de stocks et d’acheminement restent fondamentaux dans l’économie d’un groupe. Et pour l’autrice, plus de revenus sont ainsi garantis : en créant une maison autour de son propre livre, elle empoche les droits d’auteurs aussi bien que les revenus de l’éditeur.
Reste à savoir quel pourcentage a été négocié avec MDS…
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 11/11/2021
220 pages
KM éditions
19,95 €
Merci !!!
03/10/2025 à 11:09
Merci pour l’information ! Sans vous nous ne serions pas beaucoup informé de ce qui se passe dans notre groupe. À part des communications pour le pot de madame Lucet nous n’avons pas eu cette information. Comme vous dites un énorme coup dur pour Editis.
Il est où le beau discours d’Olivennes ? Celui qui disait qu’il ferait mieux que Michele Benbunan. Depuis son arrivée tout est pire. C’est quand le départ de Lucet, parce que celle-ci elle ne fait rien de bon.
Votre torchon (propos de la direction sur votre journal) est une mine d’information pour tous les groupes d’Edition. Merci !
Interforum
03/10/2025 à 11:24
Ah oui, le pot du 92 où les salariés sont invités. Peut-être l'occasion d'expliquer comment on a perdu Lena Situations jusque dans la distribution ?
Tous les salariés sont conviés : est-ce pour une crémaillère après travaux ou annoncer un départ à la retraite ?
Mais peut-être que personne ne s'y rendra et que le comex se retrouvera en petit comité. Pour prendre de bonnes décisions...