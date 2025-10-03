One Piece balaye tout : première place dès sa sortie

39e semaine de l'année (du 22 au 28 septembre 2025), et l'automne pointe le bout de son nez. Avec lui arrive le tome 110 du seul manga encore en activité à être plus vieux que la plupart de ses lecteurs : One Piece (Glénat). La saga d'Eiichirō Oda écrase tous les titres concurrents, y compris La Femme de ménage, et prend la tête du classement avec 29.413 ventes.
Freida McFadden et sa traductrice Karine Forestier doivent se contenter, pour la troisième semaine consécutive (un exploit), de la deuxième place : La Femme de ménage (J'ai lu) se vend à 25.466 exemplaires — pour un total de 2.198.749 ventes depuis la sortie du format poche, pour ceux qui se demanderaient où on en est.
Dan Brown ferme le podium après avoir passé deux semaines en tête des ventes. Profitons de sa présence à l'avant car tout laisse à penser qu'il sera bientôt relégué plus bas dans le classement. En attendant, Le secret des secrets (Lattes) est 3e avec 20.350 ventes.
Derrière, les autres romans du duo McFadden-Forestier sont en embuscade et se tiennent dans un mouchoir de poche. Les Secrets de la femme de menage (J'ai lu) est 4e avec 19.762 ventes, La Psy (J'ai lu) 5e avec 18.243 ventes et La Femme de menage se marie (City) 6e avec 17.250 ventes.
En 7e position on trouve un autre petit nouveau : Le Pumpkin Spice Café. La cosy romance de Laurie Gilmore (trad. Marion Schwartz, Harpercollins) se vend à 14.476 ventes et confirme l'attrait pour ce genre littéraire, notamment dans la lutte contre le spleen de l'automne. Melissa Da Costa, qui vient d'annoncer son prochain roman pour janvier prochain, est 8e avec le poche de Tenir Debout (Le livre de poche) qui s'écoule à 11.751 exemplaires.
Le thriller jeunesse de Frank Thilliez, illustré par Gilbert Thomas, Le roman maudit (Auzou) est 9e avec 11.513 ventes. Le Cercle des jours de Ken Follett (trad. Odile Demange, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin et Pierre Reignier, Robert Laffont) conclut ce top 10 avec 11.371 exemplaires vendus.
Si on se concentre sur les ventes en librairie seulement, One Piece reste premier, mais derrière les débats sont plus équilibrés. Kolkhoze d'Emmanuel Carrère (P.O.L) est deuxième devant La Femme de ménage. Et La maison vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit) est quatrième devant Dan Brown. Preuve que Carrère et Mauvignier, qu'on retrouve dans la sélection de la plupart des principaux prix littéraires, sont bien les deux vedettes de la rentrée.
Les effets de la rentrée (scolaire cette fois) retombent nettement cette semaine, puisque les plus grosses chutes dans le classement sont réalisées par Sido de Colette (Le livre de poche), le Discours de la servitude volontaire de La Boétie (Belin education), On ne badine pas avec l'amour de Musset (Belin education) et Les Cahiers de Douai de Rimbaud (Folio).
Le marché confirme son instabilité des dernières semaines avec 51 nouvelles entrées dans le top 200. Mauvaise nouvelle : le nombre de ventes en volume (4,848 millions d'exemplaires au total) a reculé de 5% par rapport à la semaine dernière et de 8% par rapport à l'année dernière à la même période. Mécaniquement, le chiffre d'affaires total (60,655 millions €) régresse lui aussi, de 2% comparé à la semaine dernière, et de 8% comparé à la semaine 39 de 2024.
