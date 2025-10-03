Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Economie

One Piece balaye tout : première place dès sa sortie

39e semaine de l'année (du 22 au 28 septembre 2025), et l'automne pointe le bout de son nez. Avec lui arrive le tome 110 du seul manga encore en activité à être plus vieux que la plupart de ses lecteurs : One Piece (Glénat). La saga d'Eiichirō Oda écrase tous les titres concurrents, y compris La Femme de ménage, et prend la tête du classement avec 29.413 ventes.

Le 03/10/2025 à 10:54 par Ugo Loumé

03/10/2025 à 10:54

Ugo Loumé

ActuaLitté

Freida McFadden et sa traductrice Karine Forestier doivent se contenter, pour la troisième semaine consécutive (un exploit), de la deuxième place : La Femme de ménage (J'ai lu) se vend à 25.466 exemplaires — pour un total de 2.198.749 ventes depuis la sortie du format poche, pour ceux qui se demanderaient où on en est.

Dan Brown ferme le podium après avoir passé deux semaines en tête des ventes. Profitons de sa présence à l'avant car tout laisse à penser qu'il sera bientôt relégué plus bas dans le classement. En attendant, Le secret des secrets (Lattes) est 3e avec 20.350 ventes.

Derrière, les autres romans du duo McFadden-Forestier sont en embuscade et se tiennent dans un mouchoir de poche. Les Secrets de la femme de menage (J'ai lu) est 4e avec 19.762 ventes, La Psy (J'ai lu) 5e avec 18.243 ventes et La Femme de menage se marie (City) 6e avec 17.250 ventes.

Du cosy et du thriller pour l'automne

En 7e position on trouve un autre petit nouveau : Le Pumpkin Spice Café. La cosy romance de Laurie Gilmore (trad. Marion Schwartz, Harpercollins) se vend à 14.476 ventes et confirme l'attrait pour ce genre littéraire, notamment dans la lutte contre le spleen de l'automne. Melissa Da Costa, qui vient d'annoncer son prochain roman pour janvier prochain, est 8e avec le poche de Tenir Debout (Le livre de poche) qui s'écoule à 11.751 exemplaires.

Le thriller jeunesse de Frank Thilliez, illustré par Gilbert Thomas, Le roman maudit (Auzou) est 9e avec 11.513 ventes. Le Cercle des jours de Ken Follett (trad. Odile Demange, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin et Pierre Reignier, Robert Laffont) conclut ce top 10 avec 11.371 exemplaires vendus.

Si on se concentre sur les ventes en librairie seulement, One Piece reste premier, mais derrière les débats sont plus équilibrés. Kolkhoze d'Emmanuel Carrère (P.O.L) est deuxième devant La Femme de ménage. Et La maison vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit) est quatrième devant Dan Brown. Preuve que Carrère et Mauvignier, qu'on retrouve dans la sélection de la plupart des principaux prix littéraires, sont bien les deux vedettes de la rentrée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même les plus grands finissent par chuter

Les effets de la rentrée (scolaire cette fois) retombent nettement cette semaine, puisque les plus grosses chutes dans le classement sont réalisées par Sido de Colette (Le livre de poche), le Discours de la servitude volontaire de La Boétie (Belin education), On ne badine pas avec l'amour de Musset (Belin education) et Les Cahiers de Douai de Rimbaud (Folio).

Le marché confirme son instabilité des dernières semaines avec 51 nouvelles entrées dans le top 200. Mauvaise nouvelle : le nombre de ventes en volume (4,848 millions d'exemplaires au total) a reculé de 5% par rapport à la semaine dernière et de 8% par rapport à l'année dernière à la même période. Mécaniquement, le chiffre d'affaires total (60,655 millions €) régresse lui aussi, de 2% comparé à la semaine dernière, et de 8% comparé à la semaine 39 de 2024.

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

/uploads/images/joel-dicker-suzanne-collins-les-best-sellers-balayes-une-fois-de-plus-67cab9f05e682076972994-68df8d2d57e81074490288.jpeg

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits image : One Piece, Épisode 504

 

 

 

 

Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com

One Piece Tome 110

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 27/09/2025

208 pages

Glénat

7,20 €

9782344062814
La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290391174
Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

9782709668385
Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290391198
La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290415627
La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

9782824629421
Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 24/09/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

9791033921356
Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

9782253251712
Le roman maudit

A préciser, Franck Thilliez

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

9791039562539
Le cercle des jours

Ken Follett trad. Christel Gaillard-Paris, Odile Demange, Renaud Morin, Pierre Reignier

Paru le 25/09/2025

592 pages

Robert Laffont

25,90 €

9782221277096
Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

Paru le 18/09/2025

310 pages

Charleston éditions

19,00 €

9782385294595
Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

9782818061985
Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

9782266335225
Tant mieux

Amélie Nothomb

Paru le 20/08/2025

216 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226504395
La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

9782707356741
L'ultime avertissement

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

327 pages

Pocket

8,90 €

9782266352833
Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

9782401094420
Les assassins de l'aube

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

452 pages

Pocket

9,30 €

9782266353267
Méfie-toi

Harlan Coben trad. Roxane Azimi

Paru le 25/09/2025

423 pages

Pocket

9,60 €

9782266350891
Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

9782247240265
Le Monde selon Oz

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

Paru le 19/09/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

9782505127451
Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 25/09/2025

398 pages

Belfond

23,00 €

9782714499585
D'une beauté sauvage

Christian Signol

Paru le 17/09/2025

288 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226459022
La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

392 pages

City Editions

22,00 €

9782824627571
Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe trad. Marguerite Capelle

Paru le 18/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

24,00 €

9782073101976
La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

9782824629094
Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

9782226487186
Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

349 pages

XO Editions

21,90 €

9782374489216
Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

9782253252559
Triste tigre

Neige Sinno

Paru le 14/08/2025

275 pages

Editions Gallimard

9,00 €

9782073115799
La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

213 pages

Kennes

19,90 €

9782931300169
Bénédiction

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 11/09/2025

224 pages

Kurokawa

7,30 €

9791042018634
Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

9782755671193
La collision

Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

9782073101228
Les Caprices de la brume

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 10/09/2025

432 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

9782702182376
Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

9782253251675
Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

159 pages

Belin

2,50 €

9791035826468
La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

9782073096203
On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

9782401105423
Souvenirs égarés

Ema Dinkel

Paru le 24/09/2025

502 pages

Hachette

19,00 €

9782017294627
Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 12/02/2025

34 pages

Foucher

2,99 €

9782216175710
Cyberpunk

Asma Mhalla

Paru le 19/09/2025

208 pages

Seuil

19,00 €

9782021587586
Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

9782226493842
Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

9782493909930
Hope is blue

Aya Estrela

Paru le 24/09/2025

475 pages

Plumes du Web

19,90 €

9782381512396
Au premier regard

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 20/08/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

9782253253402
Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

9782017276692
Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290401378
Kaiju n°8 Tome 15 . Edition limitée

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 17/09/2025

196 pages

Kazé Editions

7,15 €

9782820353481
Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

312 pages

Rivages

9,50 €

9782743667900
La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

9782290422885
L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

9782070360024
Cosy Love and Christmas Crime

A préciser, Anouk Filippini

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

9791039564236
Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

9782258212299
Chambre 505

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

594 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

9782253254812
Le grand détournement

Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre

Paru le 11/09/2025

212 pages

Allary Editions

19,90 €

9782370735676
Ces questions que tout le monde se pose

Maud Ankaoua

Paru le 25/09/2025

240 pages

Eyrolles

22,90 €

9782416017001
L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 21/08/2025

128 pages

Julliard

18,00 €

9782260056867
Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

9782364689572
Un Noël à la cerise

A préciser, Cynthia Kafka

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

9791039563628
L'heure du traître

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso, Livia Pastore, Benoît Dellac, Kyko Duarte

Paru le 24/09/2025

64 pages

Soleil Productions

17,50 €

9782302104754
La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290396391
Anglais 6e New I Bet You Can!

Guillaume Ogier, Emmanuel Vesse, Simone Chabas, Frédéric André, Michelle Jaillet, Frédérique Denoix-Smart

Paru le 06/06/2025

144 pages

Magnard

9,20 €

9782210120372
La régate

Jacques Martin, Roger Seiter, Régric

Paru le 17/09/2025

48 pages

Casterman

13,50 €

9782203281752
Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

Hatier

2,50 €

9782401113459
Zem

Laurent Gaudé

Paru le 20/08/2025

267 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

9782330140946
Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

9791035822521
Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

9782253070443
Les animaux et nous

Astrid Chavineau, Bérénice de Rorthais

Paru le 20/08/2025

192 pages

Flammarion

4,00 €

9782080474148
Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

9782266349024
Les nouveaux antisémites

Nora Bussigny

Paru le 17/09/2025

272 pages

Albin Michel

20,90 €

9782226497734
La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

9782073080028
Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

9782253907947
Coeur d'amande

Yasmina Khadra

Paru le 21/08/2025

266 pages

Pocket

8,70 €

9782266351324
Kaiju n°8 Tome 15

A préciser, Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 17/09/2025

196 pages

Kazé Editions

7,15 €

9782820351821
La chambre aux papillons

Lucinda Riley trad. Elisabeth Luc

Paru le 27/08/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

9782253256694
Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 27/08/2025

466 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

9782253254577
Les Carnets de l'Apothicaire Tome 15

Itsuki Nanao, Natsu Hyûga, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 04/09/2025

172 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032720752
La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

9782378805074
Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 16/04/2025

272 pages

Hatier

3,20 €

9782401113435
Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

9782253127628
Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

9782017348399
La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

9782290411421
Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

9782290412312
Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

9782493909763
Le couple qui défia les nazis

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 17/09/2025

512 pages

J'ai lu

9,10 €

9782290430255
Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

5,90 €

9782073052148
Mes forêts

Hélène Dorion

Paru le 03/03/2023

160 pages

Editions Bruno Doucey

5,90 €

9782362294396
Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

9782710381419
Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

9782228937597
Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

9791041423095
Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290210512
Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 13/08/2025

379 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

9782246843214
Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

9782266200462
Falling Like Leaves

Wilson Misty, Misty Wilson trad. Alison Jacquet-Robert

Paru le 11/09/2025

320 pages

Editions Gallimard

15,90 €

9782075228060
Médecine cardiovasculaire

Elsevier Masson, Eric Durand, Richard Isnard, Jean-Noël Trochu

Paru le 24/09/2025

656 pages

Elsevier Masson

39,00 €

9782294786617
Français 3e Grevisse

Myriam Dufour, Valentin Rietz, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

144 pages

Magnard

6,50 €

9782210115309
Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

506 pages

Jean-Claude Lattès

23,90 €

9782709674300
Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

9782755678628
Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

331 pages

Flammarion

20,90 €

9782080468888
Tren'gar

Alexis Sentenac, Olivier Peru

Paru le 24/09/2025

56 pages

Soleil Productions

16,50 €

9782302104389
Samouraï rouge

Nicolas Jarry, Vax

Paru le 24/09/2025

63 pages

Soleil Productions

16,50 €

9782302105591
Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

9782755679540
Plan comptable général

Charlotte Disle, Dunod

Paru le 15/01/2025

28 pages

Dunod

2,90 €

9782100875634
Déambulation dans les ruines

Michel Onfray

Paru le 24/09/2025

352 pages

Albin Michel

22,90 €

9782226496997
Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

9782070623242
Français 6e

Stanislaw Eon du Val, Maïder Labes

Paru le 14/07/2025

128 pages

Lelivrescolaire.fr

6,50 €

9791040007678
Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

9782070650644
Dandadan Tome 19

A préciser, Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 10/09/2025

Kazé Editions

7,29 €

9782820351715
Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

9782017207030
Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

Paru le 24/05/2023

192 pages

Flammarion

3,20 €

9782080418159
En partenariat avec
Edistat

La Cité Mouvante

Aouamri, Ozanam

Paru le 12/09/2025

88 pages

Le Lombard

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808211475
9782808211475
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381222387
9782381222387
En partenariat avec
Edistat

Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073084187
9782073084187
En partenariat avec
Edistat

Chien 51

Laurent Gaudé

Paru le 04/09/2024

287 pages

Actes Sud Editions

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330194147
9782330194147
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

Le trésor de San Inferno

Trondheim, Tarrin, Lewis Trondheim, Fabrice Tarrin

Paru le 26/09/2025

48 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510417
9782808510417
En partenariat avec
Edistat

Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253937432
9782253937432
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

(l'abbe) Prevost, Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 27/04/2022

320 pages

Hatier

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401086289
9782401086289
En partenariat avec
Edistat

Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

8,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266286275
9782266286275
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Les aigles de Rome Tome 8 . Edition collector

Enrico Marini

Paru le 26/09/2025

64 pages

Dargaud

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505142027
9782505142027
En partenariat avec
Edistat

Altitude

Ema Dinkel

Paru le 24/09/2025

512 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017306344
9782017306344
En partenariat avec
Edistat

Les aigles de Rome Tome 8 . Edition collector

Enrico Marini

Paru le 26/09/2025

64 pages

Dargaud

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505130758
9782505130758
En partenariat avec
Edistat

Frapper l'épopée

Alice Zeniter

Paru le 20/08/2025

416 pages

J'ai lu

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415009
9782290415009
En partenariat avec
Edistat

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 13/08/2025

395 pages

Stock

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097001
9782234097001
En partenariat avec
Edistat

Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075103763
9782075103763
En partenariat avec
Edistat

Nouvelles réalistes

Guy Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 31/01/2024

140 pages

Hachette

3,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017220237
9782017220237
En partenariat avec
Edistat

Lilo & Stitch

Aurélia Bertrand

Paru le 24/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312673
9782017312673
En partenariat avec
Edistat

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246831662
9782246831662
En partenariat avec
Edistat

Les chimères de Venise

Christophe Arleston, Alessandro Barbucci

Paru le 24/09/2025

52 pages

Soleil Productions

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302102439
9782302102439
En partenariat avec
Edistat

Traverser les montagnes et venir naître ici

Marie Pavlenko

Paru le 14/08/2025

384 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351140
9782266351140
En partenariat avec
Edistat

Code pénal annoté + supplément au code pénal

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 10/07/2025

3468 pages

Editions Dalloz

37,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240326
9782247240326
En partenariat avec
Edistat

La grammaire par les exercices 4e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047407097
9782047407097
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais seul, l'expérience

Natacha Calestrémé

Paru le 03/09/2025

219 pages

HarperCollins France

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924135
9791033924135
En partenariat avec
Edistat

Saint Seiya Final Edition Tome 4

Masami Kurumada trad. Thibaud Desbief

Paru le 26/09/2025

288 pages

Dargaud

10,25 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505119548
9782505119548
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

Panorama

Lilia Hassaine

Paru le 06/02/2025

256 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073095282
9782073095282
En partenariat avec
Edistat

Pistes noires

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

488 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226498991
9782226498991
En partenariat avec
Edistat

La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

7,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266185691
9782266185691
En partenariat avec
Edistat

Princesses Disney

Jérémy Mariez

Paru le 27/08/2025

128 pages

Hachette

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312512
9782017312512
En partenariat avec
Edistat

Quatre jours sans ma mère

Ramsès Kefi

Paru le 21/08/2025

204 pages

Philippe Rey

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384822492
9782384822492
En partenariat avec
Edistat

Remparts

Denis Lapière, Bourgne, Eillam

Paru le 26/09/2025

56 pages

Graton éditeur

16,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390602194
9782390602194
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 10/09/2025

510 pages

Flammarion

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080462688
9782080462688
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 20/08/2025

209 pages

Belin

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035843144
9791035843144
En partenariat avec
Edistat

Les grandes oubliées

Titiou Lecoq, Marie Dubois

Paru le 18/09/2025

240 pages

Iconoclaste (l')

32,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805142
9782378805142
En partenariat avec
Edistat

Français 6e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian, Ariane Carrère, Jean-Christophe Pellat

Paru le 26/04/2025

128 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210118966
9782210118966
En partenariat avec
Edistat

La grammaire par les exercices 5e

Joëlle Paul, Isabelle-Marie Franchet

Paru le 08/04/2024

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047404898
9782047404898
En partenariat avec
Edistat

Atlas historique du Moyen Orient

Christian Grataloup, Vincent Lemire, Héloïse Kolebka

Paru le 18/09/2025

192 pages

Editions Les Arènes

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514431
9791037514431
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075187541
9782075187541
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 17/04/2025

180 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073102553
9782073102553
En partenariat avec
Edistat

Les derniers jours de l'apesanteur

Fabrice Caro

Paru le 14/08/2025

216 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073121493
9782073121493
En partenariat avec
Edistat

Le Trophée des Schtroumpfs

Marc Dubuisson, Borecki, Thierry Culliford, Ludowick Borecki

Paru le 29/08/2025

48 pages

Le Lombard

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808214957
9782808214957
En partenariat avec
Edistat

L'affaire Jubillar

Dominique Rizet, Stéphane Simon

Paru le 10/09/2025

268 pages

Fayard

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733821
9782213733821
En partenariat avec
Edistat

1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072878497
9782072878497
En partenariat avec
Edistat

Français 4e Grevisse

Ariane Carrère

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210115293
9782210115293
En partenariat avec
Edistat

Clamser à Tataouine

Pierrot Tchitch, Raphaël Quenard

Paru le 14/05/2025

180 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080471024
9782080471024
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487
9782266229487
En partenariat avec
Edistat

La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262336
9782253262336
En partenariat avec
Edistat

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035817404
9791035817404
En partenariat avec
Edistat

Kiara, diamant écorché par le sang Tome 1 . Edition collector

Hazel Diaz

Paru le 25/09/2025

790 pages

New rules

28,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488109093
9782488109093
En partenariat avec
Edistat

Fish & Ships

Patelin, Adam, Midam

Paru le 05/09/2025

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510233
9782808510233
En partenariat avec
Edistat

Sido

Colette

Paru le 21/05/2025

377 pages

LGF/Le Livre de Poche

3,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253196822
9782253196822
En partenariat avec
Edistat

Son odeur après la pluie

Cédric Sapin-Defour

Paru le 21/08/2024

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253248576
9782253248576
En partenariat avec
Edistat

La Très Catastrophique Visite du Zoo

Joël Dicker

Paru le 04/03/2025

254 pages

Rosie & Wolfe

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889730742
9782889730742
En partenariat avec
Edistat

Une claque n'a jamais tué personne

Daniela Martins

Paru le 18/09/2025

224 pages

Solar

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263191466
9782263191466
En partenariat avec
Edistat

Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

Editions Gallimard

2,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070469826
9782070469826
En partenariat avec
Edistat

Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723488525
9782723488525
En partenariat avec
Edistat

Enfin seule

Lauren Bastide

Paru le 18/09/2025

251 pages

Allary Editions

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735638
9782370735638
En partenariat avec
Edistat

Mercredi

Tehlor Kay Mejia trad. Isabelle Troin

Paru le 14/08/2025

361 pages

Editions Gallimard

17,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075218849
9782075218849
En partenariat avec
Edistat

Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 29/05/2024

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262398
9782253262398
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 09/04/2025

143 pages

Hachette

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017261605
9782017261605
En partenariat avec
Edistat

La soeur de l'ombre

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262343
9782253262343
En partenariat avec
Edistat

Les forces

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

294 pages

Editions du sous-sol

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386630224
9782386630224
En partenariat avec
Edistat

La petite échoppe des jours heureux

Jiyun Kim trad. Marion Gilbert

Paru le 03/09/2025

352 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411414
9782290411414
En partenariat avec
Edistat

La tresse

Laetitia Colombani

Paru le 30/05/2018

237 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253906568
9782253906568
En partenariat avec
Edistat

Constitution de la République française

Dalloz

Paru le 14/08/2025

196 pages

Editions Dalloz

4,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240241
9782247240241
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 23/02/1999

97 pages

Editions Gallimard

7,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070408504
9782070408504
En partenariat avec
Edistat

L'âme d'une reine

Nanou Ad

Paru le 10/09/2025

450 pages

City Editions

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824628899
9782824628899
En partenariat avec
Edistat

Cahier de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 06/04/2023

176 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073009272
9782073009272
En partenariat avec
Edistat

Toutes les vies

Rebeka Warrior

Paru le 20/08/2025

286 pages

Stock

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097711
9782234097711
En partenariat avec
Edistat

La Cuisinière des Kennedy

Valérie Paturaud

Paru le 03/04/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347167
9782266347167
En partenariat avec
Edistat

Cahier de Français 3e

Guillaume Diana, Fabienne Haudiquet

Paru le 29/05/2024

144 pages

Hatier

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401108578
9782401108578
En partenariat avec
Edistat

Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253238027
9782253238027
En partenariat avec
Edistat

Ce que je sais de toi

Eric Chacour

Paru le 02/01/2025

336 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073034809
9782073034809
En partenariat avec
Edistat

La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782608123015
9782608123015
En partenariat avec
Edistat

Toujours de ton côté

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 02/04/2025

192 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344061343
9782344061343
En partenariat avec
Edistat

Heaven Official's Blessing Tome 1 . Coffret avec bloc de sticky notes, marque-pages, poster, jeu de memory, planche de stickers, cartes postales, Edition collector

Xiang tong xiu Mo, Starember, Mo Xiang Tong Xiu trad. Xiaohang Wu

Paru le 24/09/2025

240 pages

Kbooks

29,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884294
9782382884294
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

192 pages

Belin

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035840181
9791035840181
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 28

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 20/08/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811696757
9782811696757
En partenariat avec
Edistat

L'heure des prédateurs

Giuliano da Empoli

Paru le 03/04/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113207
9782073113207
En partenariat avec
Edistat

Intermezzo

Sally Rooney trad. Laetitia Devaux

Paru le 04/09/2025

505 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073121189
9782073121189
En partenariat avec
Edistat

Tout ça finira mal

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018676
9782848018676
En partenariat avec
Edistat

Poisson-Fesse

Pauline Pinson, Magali Le Huche

Paru le 14/06/2024

40 pages

Les Fourmis Rouges

14,90 €