Légende de la primatologie : Jane Goodall, celle qui murmurait à l'oreille des singes

Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
Le 03/10/2025 à 09:54 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/10/2025 à 09:54
0
Commentaires
0
Partages
Si la science pleure une pionnière, le grand public perd un relais d’espoir immuable — une femme qui, sans formation académique préalable (elle n’avait pas de diplôme universitaire au début), a bouleversé notre regard sur les chimpanzés sauvages.
Née le 3 avril 1934 à Londres (ou Bournemouth selon les sources) et baptisée Valerie Jane Morris-Goodall selon certaines biographies, elle s’est rendue en Afrique de l’Est en 1957 avec l’appui de l’archéologue Louis Leakey, qui lui offrit l’opportunité d’étudier les chimpanzés dans la réserve de Gombe, en Tanzanie.
Dès les années 1960, ses observations révolutionnaires — chimpanzés utilisant des outils, mangeant de la viande, tissant des relations sociales compliquées — ont contredit les idées dominantes de l’époque, selon lesquelles seuls les humains étaient capables de telles capacités cognitives.
Les débuts furent à la fois isolés et audacieux : Goodall s’immergea dans la forêt, observant sans intermédiaire, et nommant ses sujets — non pas avec des numéros, mais avec des prénoms — une pratique aujourd’hui connue et critiquée, mais alors radicale.
Malgré des débuts hésitants dans la communauté scientifique, elle obtint un doctorat en éthologie à Cambridge en 1966 — sans avoir suivi le cursus de premier cycle traditionnel.
Lorsqu’elle entra dans la sphère publique, son action ne s’est jamais cantonnée à la seule recherche : elle a fondé le Jane Goodall Institute en 1977, relayé la voix écologique via le programme jeunesse Roots & Shoots (1991), et s’est investie dans la sensibilisation mondiale jusqu’à ses dernières années. Elle laisse derrière elle un fils, Hugo, et des petits-enfants, ainsi qu’une influence dont l’empreinte perdurera bien au-delà des savanes de Gombe.
Jane Goodall a porté son engagement aussi par les mots. Voici quelques-uns de ses ouvrages les plus marquants, dans leurs versions françaises identifiées :
Ma vie avec les chimpanzés — traduction par Florence Seyvos. Cet ouvrage, réédition augmentée de ses mémoires, raconte ses débuts et sa vie en Afrique.
Le livre de l’espoir (avec Douglas Abrams) — traduction par Laurence Decréau. Il mêle récit personnel et plaidoyer universel pour un nouveau rapport à la nature. Dans ce dernier livre (sorti en 2021), elle s’appuie sur son parcours de vie pour livrer à notre réflexion ses raisons d’espérer. Elle en appelle à un nouveau code moral universel pour relever les défis que font peser les menaces environnementales sur l’ensemble du monde vivant et redéfinir les liens entre l’humain et la nature.
Rickie et Henri, une histoire vraie — illustré par Alan Marks, il raconte une histoire réelle survenue en Afrique. Rickie est une jeune femelle chimpanzée recueillie par une famille humaine. Henri, le chien, devient son compagnon de jeu et de vie quotidienne.
De tout cœur (avec Alan Marks) — traduction française par Géraldine Elschner. Dix épisodes touchants parmi ceux vécus sur le terrain, illustrés.
Les chimpanzés et moi — publié en français chez J’ai Lu, version originale de ses récits de terrain ; la traduction française ne mentionne pas explicitement un traducteur sur la page listée.
Ces ouvrages couvrent plusieurs registres : du témoignage intime à l’appel vibrant pour une éthique renouvelée, sans oublier le côté narratif et plus populaire. Ils ont contribué à rendre accessible au grand public une pensée scientifique engagée.
Jane Goodall n’était pas seulement une observatrice des chimpanzés. Elle a inscrit son travail dans une vision profonde de l’interconnexion des êtres vivants. Elle a souvent rappelé que les grands singes sont nos cousins biologiques, et que leur dignité mérite respect — repositionnant la portée de ses recherches dans un dialogue entre science, philosophie et éthique.
Son influence politique et médiatique fut considérable. Elle fut nommée Messagère de la Paix par l’ONU en 2002. Elle reçut de multiples distinctions, et fut faite « Dame » de l’Empire britannique (Dame Commander, DBE) en 2003. À la fin de sa vie, elle multipliait conférences, podcasts, interventions publiques, comme si dans chaque discours elle continuait d’enseigner l’émerveillement, l’attention, la responsabilité.
Sa méthode, basée sur l’observation, la confiance et la patience — sans heurter les animaux — a ouvert la voie à une autre éthique en zoologie. Elle a aussi joué un rôle symbolique pour les femmes en sciences — son exemple illustrant qu’on peut percer les cercles académiques dominés sans être issu d’un cursus traditionnel.
Quand nous regardons les forêts de Tanzanie, où elle a observé des chimpanzés comme jamais auparavant, nous entrevoyons aujourd’hui plus qu’un terrain d’étude : un lieu de mémoire. Son legs se perpétue dans les laboratoires, les réserves, les ONG, les mouvements écologiques et surtout dans les consciences. Elle nous rappelle que la science n’est pas neutre lorsque la vie même est en jeu.
À ce titre, notons que sur France.tv l’intégralité de la série Jane Goodall et les chimpanzés de Tchimpounga (5x50 min) est disponible depuis ce 2 octobre. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur France 5, ce 5 octobre à 16 h 30.
Le Sanctuaire Tchimpounga a été créé en République démocratique du Congo par Jane Goodall il y a près de trente ans. La célèbre éthologue a dédié sa vie à la protection et à l’étude du comportement des chimpanzés. Aujourd’hui, Rebecca Atencia, la directrice de ce centre de réhabilitation, est entourée d’une équipe de vétérinaires et de soigneurs dévoués au sauvetage de cette espèce. Les épisodes de cette série sont ponctués par les visites de Jane Goodall qui se rend encore régulièrement à Tchimpounga.
Crédits image : AFP - JOEL SAGET
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Judith Dupont, médecin, psychanalyste, traductrice et éditrice d’origine hongroise, s’est éteinte à l’âge de 100 ans, comme l’a annoncé Benoît Peeters. Née Judith Dormandi un 22 septembre, à Budapest, sa mort marque la disparition d’une figure incontournable de la psychanalyse francophone, celle qui a fait redécouvrir en France l’œuvre de Sándor Ferenczi et labellisé la pensée ferenczienne comme une composante essentielle de la clinique contemporaine.
02/10/2025, 17:29
Cet hiver verra le retour d'une des autrices les plus prolifiques et bankable de la littérature française. Le 7 janvier 2026, Mélissa Da Costa publiera Fauves, chez Albin Michel. L’autrice entraîne cette fois ses lecteurs sous le chapiteau d’un cirque familial des années 1980.
02/10/2025, 16:24
Jane Goodall, éthologue de renommée mondiale et messagère de la paix de l’ONU, s’est éteinte à l’âge de 91 ans à Los Angeles. Pionnière dans l’étude des chimpanzés, elle a révolutionné notre compréhension du vivant et inspiré des générations par son engagement en faveur de l’environnement, de la paix et du bien-être animal. Son héritage perdure à travers le Jane Goodall Institute et le programme Roots & Shoots, porteurs de son message d’espoir.
02/10/2025, 11:25
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Vingt écrivains de renom, français et internationaux, dont les prix Nobel Annie Ernaux et JMG Le Clézio, ou encore la vedette irlandaise Sally Rooney, ont interpellé Emmanuel Macron pour lui demander de réactiver un programme considéré comme vital et injustement suspendu : l’initiative Pause, destinée à permettre l’évacuation de chercheurs, écrivains et artistes palestiniens de Gaza.
17/09/2025, 12:25
François Ruy-Vidal, éditeur – ou plutôt, préférait-il dire, concepteur d’édition -, écrivain parfois, traducteur aussi, est décédé le lundi 8 septembre 2025. Il avait 94 ans. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) nous a fait parvenir un texte que nous reproduisons en intégralité ci-dessus.
16/09/2025, 16:10
Le monde des littératures de l’imaginaire est en deuil : Philippe Ward, de son vrai nom Philippe Laguerre, est décédé le 11 septembre 2025 à Pamiers dans l'Ariège, à l’âge de 67 ans. Il s’était imposé comme romancier, nouvelliste, directeur de collection et ardent défenseur de la science-fiction, du fantastique et du polar. Sa disparition a été annoncée le 13 septembre par sa famille, sur le site de Rivière Blanche, la maison d’édition qu’il dirigeait.
15/09/2025, 18:44
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
18/08/2025, 13:30
Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.
14/08/2025, 12:31
L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
13/08/2025, 14:25
Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.
11/08/2025, 17:19
En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.
07/08/2025, 11:12
Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.
06/08/2025, 15:43
Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.
06/08/2025, 15:22
Annonces éclatantes, plume affûtée, décor limpide : Léna Situations signe un retour littéraire prometteur. Après son premier succès Toujours plus, + = + publié en 2020 chez Robert Laffont, l’influenceuse devenue écrivaine dévoile le titre de son deuxième ouvrage : Encore mieux. Une confirmation faite sur Instagram avec ce message triomphal : « Summer can start now, the book is done !!! »
01/08/2025, 12:48
Dans l’actualité morose de l’été, et en attendant la rentrée littéraire, une bonne nouvelle : la réédition ce mois-ci de Celui de nous deux qui part le premier, paru initialement en 2019 aux Editions Vibration. Un article écrit par Christian Dorsan.
01/08/2025, 11:40
Auteur phare de la littérature jeunesse d’outre-Manche, Allan Ahlberg est mort à l’âge à 87 ans. Du Gentil facteur, Ou Lettres à des gens célèbres (trad. Claude Lauriot-Prévost, Albin Michel), à Les Bizardos (trad. Claude Lauriot-Prévost, Gallimard jeunesse), il a marqué des générations de lecteurs avec sa première épouse, Janet Hall. Ensemble, ils ont créé des classiques intemporels, traduits et aimés bien au-delà du Royaume-Uni.
01/08/2025, 11:37
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) publie une nouvelle enquête sur les conditions de travail des traducteurs d’édition. Ce document révèle une précarité persistante, des rémunérations stagnantes et une santé mentale dégradée.
31/07/2025, 17:22
Autres articles de la rubrique Métiers
Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un nouveau blocage budgétaire fédéral. Faute d’accord entre la Maison-Blanche et le Congrès, l’administration se retrouve à court de crédits, entraînant une vague de fermetures et de mises en pause de services publics. Si l’attention médiatique se concentre sur les effets macroéconomiques ou militaires, les bibliothèques et institutions culturelles sont elles aussi frappées de plein fouet.
02/10/2025, 18:08
Les lecteurs d'One Piece patienteront. Annoncée à la dernière minute, la mise en pause du titre a pris les fans de court. Derrière ce contretemps, une évidence : malgré la discipline de fer d’Eiichirō Oda, le rythme de création d’un tel monument n’est pas exempt de pauses forcées. Alors interruption, certes... mais une question plus vaste s'impose : où en est vraiment l’épopée pirate la plus populaire du monde ?
02/10/2025, 17:18
Alain Zillhardt, figure emblématique du commerce orléanais et fondateur de la librairie Legend BD, s’est éteint hier matin à l’âge de 61 ans. Le décès a été annoncé par une petite affiche dans la boutique, installée au cœur du quartier Halles-Châtelet à Orléans, partage Ici Orléans.
02/10/2025, 16:08
Avis aux amateurs de belles lettres ! En novembre prochain, la campagne « Lisez-vous le belge ? » revient pour une sixième édition haute en couleurs. Un mois entier pour (re)découvrir la vitalité du livre belge sous toutes ses formes, en Wallonie comme à Bruxelles.
02/10/2025, 15:45
Depuis plusieurs années, des alertes récurrentes signalent une montée de la censure dans les écoles publiques des États-Unis. Ce phénomène, jadis ponctuel, semble désormais s’installer dans le quotidien éducatif. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, il s’agit d’un glissement dangereux : « rampant et banal », comme le résume une mise en garde d’organismes de promotion du droit de lire.
02/10/2025, 11:41
Le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller a été interpellé mardi 30 septembre à son domicile et placé en garde à vue, a appris franceinfo évoquant des sources proche du dossier. Il est entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête ouverte en février 2024 pour viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures.
01/10/2025, 17:45
Inaugurée le 14 juin dernier, la librairie Sestra's Books, située rue Saint-Gengoulf, à Metz, s'inscrit dans la vague d'ouvertures de commerces spécialisés en romance. Ajoutez-y toutefois la romantasy et la fantasy, ainsi qu'un espace détente et café, sans oublier des dédicaces et des ateliers. L'accueil réservé au nouveau commerce est « incroyable », se réjouissent les deux cocréatrices.
01/10/2025, 16:41
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Installée depuis juin 2008 à Nailloux (Haute-Garonne), la Librairie Détours fait littéralement partie du paysage. Alors, quand le commerce est confronté à des difficultés économiques, le sang des clientes et clients ne fait qu'un tour : une cagnotte de soutien a été ouverte, incarnant l'attachement à la librairie, dans la commune et au-delà.
01/10/2025, 14:08
Marc-Antoine Authier annonce la création des Éditions Saint Libéral, maison installée à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Généraliste, engagée et enracinée, elle publiera essais, fiction et poésie pour transmettre « valeurs, histoires et patrimoine ». La structure revendique un ancrage local en écho à l’École de Brive. Elle effectuera son premier rendez-vous public à la Foire du Livre de Brive, du 7 au 9 novembre 2025, où seront présentés les deux premiers titres de son catalogue.
01/10/2025, 11:10
HarperCollins Publishers a finalisé l’acquisition des activités d’édition de mangas de Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette opération marque l’entrée de la catégorie manga dans les catalogues des filiales locales de HarperCollins.
01/10/2025, 10:46
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Créée en avril 2025 par l’auteur breton Olivier Le Gal, Mojenn Éditions s’est installée à Port-Louis, dans la région lorientaise. Cette jeune maison d’édition indépendante s’est donnée pour mission d’explorer et de diffuser les littératures de l’imaginaire, qu’il s’agisse de fantasy, de science-fiction ou de fantastique.
30/09/2025, 10:43
Le tribunal de Paris a annoncé, ce lundi 29 septembre, les dates du procès de Rachida Dati dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn ». Elle sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes, pour lesquelles elle a reçu l'investiture du parti Les Républicains. La ministre de la Culture démissionnaire est soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ».
30/09/2025, 10:23
Le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, pour « association de malfaiteurs », dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a interjeté appel, ce lundi 29 septembre, mais devrait être incarcéré, en raison d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire. Plus que jamais, sa présence au conseil d'administration du groupe Lagardère détonne.
30/09/2025, 09:21
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler, institution rennaise située rue Saint-Georges, a été prise pour cible. La police municipale s’est rendue sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts.
29/09/2025, 18:31
Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
29/09/2025, 17:43
Dès le 1er octobre 2025, trois librairies — Des rires et des Livres (Montreuil), Libr’enfant (Tours) et Larcelet (Saint-Dizier) — proposeront une formule d’abonnement innovante à destination des enfants de 9 à 11 ans. Pour 29,90 € par an, les clients auront accès à une sélection de 29 ouvrages pendant toute l’année scolaire, avec la possibilité de conserver leur titre préféré à la fin de la période.
29/09/2025, 16:18
Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025, 13:19
Carthage doit être détruite, répétait à l’envi Caton l’Ancien. La Cour des comptes n’aura pas tant ressassé ses conclusions concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais son propos demeure identique : l’organisation actuelle doit être abandonnée. Et ce, pour restaurer cohérence, efficacité et lisibilité au bénéfice des artistes-auteurs. Mais alors, pourquoi la SSAA tient-elle toujours en place ?
29/09/2025, 13:03
Qui a dit que les polars ne faisaient voyager qu’en imagination ? Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet ont décidé de pousser l’expérience plus loin, en transformant leurs lectures en véritables itinéraires. Trois années passées à sillonner dix-neuf pays en camping-car, un chat à leurs côtés et, surtout, une passion dévorante pour les littératures policières européennes. Objectif ? 22 étapes à travers l'Europe.
29/09/2025, 13:01
Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), dirigé par Guillaume Niziers depuis 2017, est susceptible de changer de direction à partir du 1er janvier 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche diffuse un avis de vacance et part en quête de candidats et candidates.
29/09/2025, 11:49
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
Dans le quartier Guadalupe, à Santa Fe, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a subi un nouveau coup dur : des malfaiteurs ont dérobé un climatiseur de forte puissance (5 000 frigorías) et infligé des dégâts à l’infrastructure — notamment au support de l’appareil — dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre.
29/09/2025, 08:30
La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…
28/09/2025, 13:23
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi.
26/09/2025, 18:23
Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».
26/09/2025, 16:06
Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.
26/09/2025, 16:00
Commenter cet article