Légende de la primatologie : Jane Goodall, celle qui murmurait à l'oreille des singes

Si la science pleure une pionnière, le grand public perd un relais d’espoir immuable — une femme qui, sans formation académique préalable (elle n’avait pas de diplôme universitaire au début), a bouleversé notre regard sur les chimpanzés sauvages.

Une trajectoire hors norme

Née le 3 avril 1934 à Londres (ou Bournemouth selon les sources) et baptisée Valerie Jane Morris-Goodall selon certaines biographies, elle s’est rendue en Afrique de l’Est en 1957 avec l’appui de l’archéologue Louis Leakey, qui lui offrit l’opportunité d’étudier les chimpanzés dans la réserve de Gombe, en Tanzanie.

Dès les années 1960, ses observations révolutionnaires — chimpanzés utilisant des outils, mangeant de la viande, tissant des relations sociales compliquées — ont contredit les idées dominantes de l’époque, selon lesquelles seuls les humains étaient capables de telles capacités cognitives.

Les débuts furent à la fois isolés et audacieux : Goodall s’immergea dans la forêt, observant sans intermédiaire, et nommant ses sujets — non pas avec des numéros, mais avec des prénoms — une pratique aujourd’hui connue et critiquée, mais alors radicale.

Malgré des débuts hésitants dans la communauté scientifique, elle obtint un doctorat en éthologie à Cambridge en 1966 — sans avoir suivi le cursus de premier cycle traditionnel.

Lorsqu’elle entra dans la sphère publique, son action ne s’est jamais cantonnée à la seule recherche : elle a fondé le Jane Goodall Institute en 1977, relayé la voix écologique via le programme jeunesse Roots & Shoots (1991), et s’est investie dans la sensibilisation mondiale jusqu’à ses dernières années. Elle laisse derrière elle un fils, Hugo, et des petits-enfants, ainsi qu’une influence dont l’empreinte perdurera bien au-delà des savanes de Gombe.

Paroles en livres : quelques jalons essentiels

Jane Goodall a porté son engagement aussi par les mots. Voici quelques-uns de ses ouvrages les plus marquants, dans leurs versions françaises identifiées :

Ma vie avec les chimpanzés — traduction par Florence Seyvos. Cet ouvrage, réédition augmentée de ses mémoires, raconte ses débuts et sa vie en Afrique.

Le livre de l’espoir (avec Douglas Abrams) — traduction par Laurence Decréau. Il mêle récit personnel et plaidoyer universel pour un nouveau rapport à la nature. Dans ce dernier livre (sorti en 2021), elle s’appuie sur son parcours de vie pour livrer à notre réflexion ses raisons d’espérer. Elle en appelle à un nouveau code moral universel pour relever les défis que font peser les menaces environnementales sur l’ensemble du monde vivant et redéfinir les liens entre l’humain et la nature.

Rickie et Henri, une histoire vraie — illustré par Alan Marks, il raconte une histoire réelle survenue en Afrique. Rickie est une jeune femelle chimpanzée recueillie par une famille humaine. Henri, le chien, devient son compagnon de jeu et de vie quotidienne.

De tout cœur (avec Alan Marks) — traduction française par Géraldine Elschner. Dix épisodes touchants parmi ceux vécus sur le terrain, illustrés.

Les chimpanzés et moi — publié en français chez J’ai Lu, version originale de ses récits de terrain ; la traduction française ne mentionne pas explicitement un traducteur sur la page listée.

Ces ouvrages couvrent plusieurs registres : du témoignage intime à l’appel vibrant pour une éthique renouvelée, sans oublier le côté narratif et plus populaire. Ils ont contribué à rendre accessible au grand public une pensée scientifique engagée.

Héritage et résonances

Jane Goodall n’était pas seulement une observatrice des chimpanzés. Elle a inscrit son travail dans une vision profonde de l’interconnexion des êtres vivants. Elle a souvent rappelé que les grands singes sont nos cousins biologiques, et que leur dignité mérite respect — repositionnant la portée de ses recherches dans un dialogue entre science, philosophie et éthique.

Son influence politique et médiatique fut considérable. Elle fut nommée Messagère de la Paix par l’ONU en 2002. Elle reçut de multiples distinctions, et fut faite « Dame » de l’Empire britannique (Dame Commander, DBE) en 2003. À la fin de sa vie, elle multipliait conférences, podcasts, interventions publiques, comme si dans chaque discours elle continuait d’enseigner l’émerveillement, l’attention, la responsabilité.

Sa méthode, basée sur l’observation, la confiance et la patience — sans heurter les animaux — a ouvert la voie à une autre éthique en zoologie. Elle a aussi joué un rôle symbolique pour les femmes en sciences — son exemple illustrant qu’on peut percer les cercles académiques dominés sans être issu d’un cursus traditionnel.

Quand nous regardons les forêts de Tanzanie, où elle a observé des chimpanzés comme jamais auparavant, nous entrevoyons aujourd’hui plus qu’un terrain d’étude : un lieu de mémoire. Son legs se perpétue dans les laboratoires, les réserves, les ONG, les mouvements écologiques et surtout dans les consciences. Elle nous rappelle que la science n’est pas neutre lorsque la vie même est en jeu.

Une série à ne pas manquer

À ce titre, notons que sur France.tv l’intégralité de la série Jane Goodall et les chimpanzés de Tchimpounga (5x50 min) est disponible depuis ce 2 octobre. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur France 5, ce 5 octobre à 16 h 30.

Le Sanctuaire Tchimpounga a été créé en République démocratique du Congo par Jane Goodall il y a près de trente ans. La célèbre éthologue a dédié sa vie à la protection et à l’étude du comportement des chimpanzés. Aujourd’hui, Rebecca Atencia, la directrice de ce centre de réhabilitation, est entourée d’une équipe de vétérinaires et de soigneurs dévoués au sauvetage de cette espèce. Les épisodes de cette série sont ponctués par les visites de Jane Goodall qui se rend encore régulièrement à Tchimpounga.

