"L’amour qui s’abîme, c’est la perte de l’admiration"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 avec son premier roman Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose déjà comme une voix singulière de la rentrée littéraire. Pour mieux la découvrir, nous lui avons proposé un questionnaire de Proust adapté à son univers.
Le 03/10/2025 à 10:00 par Hocine Bouhadjera
03/10/2025 à 10:00
Conçu comme un écho à son roman, ce jeu de questions-réponses fait apparaître les fils souterrains qui nourrissent son imaginaire.
La qualité que vous admirez le plus chez un parent ?
— La constance.
Votre idée du bonheur en famille ?
— Le goûter.
Votre plus grande peur en tant que mère ?
— La perte. Pas seulement la mort, mais la perte du lien, le temps qui passe.
Le défaut que vous pardonnez le plus facilement chez ceux que vous aimez ?
— L’impatience.
Ce que vous considérez comme une épreuve initiatique dans une vie de couple ?
— Les conflits.
Un mot yiddish ou de votre enfance qui vous accompagne toujours ?
— Tukhès (touresse), qui signifie « les fesses ». C’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit.
Le personnage d’enfant qui vous a le plus marquée ?
— Calvin, de Calvin et Hobbes. Il se réfugie dans son univers pour échapper aux contraintes, comme l’école. Quand j’écris, j’ai l’impression de me « calviniser ».
Votre vision de l’amour quand il s’abîme ?
— La perte de l’admiration.
Votre souvenir le plus vif autour de la table familiale ?
— L’obsession de mes parents pour savoir si nous aimions ce que nous mangions. Ils nous le demandaient dix-sept fois par repas !
Un objet de votre enfance que vous gardez chargé de pouvoir ?
— Mes bandes dessinées.
Le lieu où vous vous sentez à la fois étrangère et chez vous ?
— Paris.
Votre héros ou héroïne de fiction préféré ?
— Étienne, dans Un éléphant ça trompe énormément. J’ai une grande obsession pour Jean-Loup Dabadie, par ailleurs.
Le bruit ou le mot qui vous hante encore ?
— Je ne supporte pas les gens qui sifflent.
Si vous pouviez faire un vœu pour vos enfants ou la génération qui vient ?
— Qu’ils croient en l’humain, en la parole, et qu’ils trouvent l’harmonie.
Est-ce que votre signe astrologique influence votre manière d’écrire ?
— Oui. Je suis cancer : le signe de la famille, de l’attachement et de la fidélité. J’ai écrit un livre sur la famille et l’amour qui dure… Le lien est évident.
Crédits photo : F. Mantovani © Gallimard
