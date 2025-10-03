"L’amour qui s’abîme, c’est la perte de l’admiration"

Conçu comme un écho à son roman, ce jeu de questions-réponses fait apparaître les fils souterrains qui nourrissent son imaginaire.

La qualité que vous admirez le plus chez un parent ?

— La constance.

Votre idée du bonheur en famille ?

— Le goûter.

Votre plus grande peur en tant que mère ?

— La perte. Pas seulement la mort, mais la perte du lien, le temps qui passe.

Le défaut que vous pardonnez le plus facilement chez ceux que vous aimez ?

— L’impatience.

Ce que vous considérez comme une épreuve initiatique dans une vie de couple ?

— Les conflits.

Un mot yiddish ou de votre enfance qui vous accompagne toujours ?

— Tukhès (touresse), qui signifie « les fesses ». C’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit.

Le personnage d’enfant qui vous a le plus marquée ?

— Calvin, de Calvin et Hobbes. Il se réfugie dans son univers pour échapper aux contraintes, comme l’école. Quand j’écris, j’ai l’impression de me « calviniser ».

Votre vision de l’amour quand il s’abîme ?

— La perte de l’admiration.

Votre souvenir le plus vif autour de la table familiale ?

— L’obsession de mes parents pour savoir si nous aimions ce que nous mangions. Ils nous le demandaient dix-sept fois par repas !

Un objet de votre enfance que vous gardez chargé de pouvoir ?

— Mes bandes dessinées.

Le lieu où vous vous sentez à la fois étrangère et chez vous ?

— Paris.

Votre héros ou héroïne de fiction préféré ?

— Étienne, dans Un éléphant ça trompe énormément. J’ai une grande obsession pour Jean-Loup Dabadie, par ailleurs.

Le bruit ou le mot qui vous hante encore ?

— Je ne supporte pas les gens qui sifflent.

Si vous pouviez faire un vœu pour vos enfants ou la génération qui vient ?

— Qu’ils croient en l’humain, en la parole, et qu’ils trouvent l’harmonie.

Est-ce que votre signe astrologique influence votre manière d’écrire ?

— Oui. Je suis cancer : le signe de la famille, de l’attachement et de la fidélité. J’ai écrit un livre sur la famille et l’amour qui dure… Le lien est évident.

Crédits photo : F. Mantovani © Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

