"Quand on écrit un premier roman, on vous prépare à l’invisibilité"

Lucie-Anne Belgy a 37 ans, est née à Nancy, et signe avec Il pleut sur la parade son tout premier roman. Jusqu’ici, elle n’écrivait que des textes courts, volontiers humoristiques, où elle tenait à distance ses émotions. « Je me contentais d’écrire des petits textes rigolos et je n’arrivais pas à franchir ce cap. Alors ce qui m’intéressait en littérature, ce sont les auteurs qui vont au fond des choses, qui creusent leurs personnages longuement. »

Le déclic est venu d’un atelier d’écriture à la NRF, animé par Catherine Cusset, « mon autrice vivante préférée », confie-t-elle. Elle y rédige les premières pages de ce qui deviendra son roman, notamment la scène de rencontre entre Lucie et Jonas, son couple de fiction. L’accueil enthousiaste de Catherine Cusset la pousse à aller plus loin. Un rendez-vous est fixé : l'écrivaine accepte de relire une première version, mais seulement à une date précise, en août.

« Quand on envoie un texte à l’auteur qu’on admire le plus, on n’a pas le droit de faire les choses à moitié : il faut être à la hauteur de l’honneur qu’il vous fait. » Résultat : quatre mois d’écriture acharnée, souvent la nuit, en parallèle d’un travail et de la vie de famille.

Un roman de la mixité, de l’amour et des fractures

Il pleut sur la parade raconte l’histoire de Lucie, catholique, et Jonas, juif ashkénaze. Ensemble, ils élèvent Ariel, un enfant hypersensible, violent et lumineux. À travers ce trio, le roman explore l’amour, les chocs culturels, la transmission et la violence qui surgit parfois là où on ne l’attend pas.

Pour l’autrice, l’intention était claire : « Je voulais parler de la mixité lorsqu’un couple choisit de se faire pleinement confiance, et d’ouvrir son intimité en partageant tout ce que sa culture porte en lui. » Elle se refusait aux clichés : pas de rejet frontal, pas de conversion imposée, mais des frictions venues de l’extérieur.

Le personnage d’Ariel condense cette tension. « Je voulais qu’il incarne la violence traumatique héritée de ses parents, mais aussi celle inhérente à la mixité : renoncer à une part de sa culture, dire non à ses parents, faire d’autres choix. Mais je tenais tout autant à ce qu’on puisse s’attacher à lui. Ariel est aussi capable de douceur et de poésie. Chaque geste violent n’est finalement que l’expression maladroite d’une émotion mal identifiée. »

Elle résume ainsi son intention littéraire : « Je voulais écrire un roman de la nuance : nuance dans le couple, nuance dans l’éducation. Or, la nuance n’est pas un ressort dramatique facile… J’ai donc cherché à l’équilibrer avec de l’humour et une part de pédagogie, sans jamais tomber dans le didactisme ni l’ennui. »

L’autrice reconnaît s’être inspirée de son expérience personnelle : elle-même est catholique, mariée à un homme juif. « Je ne me serais jamais autorisée à écrire ce roman si je n’étais pas dans un couple mixte. J’avais envie de traiter ce sujet en partant d’une expérience intime, mais sans écrire un récit autobiographique. J’ai inventé la plupart des scènes, mais Lucie suit le même parcours que moi : celui d’une femme qui s’efforce de comprendre, qui lit, qui se trompe, qui fait des maladresses, qui apprend. »

Lucie-Anne Belgy se définit comme une « grande timide », peu à l’aise à l’idée de s’exposer, mais elle accepte de lever un coin du voile : elle est directrice juridique dans une association travaillant avec des personnes en situation de handicap. « Les questions de la différence, de la violence, du cadre et des règles, ce sont des choses qui m’occupent quotidiennement et que j’avais aussi envie d’exprimer dans le livre », partage-t-elle avec nous.

« C’est inimaginable »

Être finaliste du Prix des Deux Magots représente pour elle une émotion intense. « Quand on écrit un premier roman, on vous prépare à ce qu’il passe complètement inaperçu, que ce soit un non-événement pour tout le monde sauf pour vous. Je m’étais totalement préparée à ça. Donc pour moi c’est une grande surprise. Déjà que des gens lisent et aiment mon livre, c’est extraordinaire. Mais qu’ensuite un jury comme celui des Deux Magots le porte en finale, c’est inimaginable. »

Elle confie n’avoir jamais osé franchir la porte du célèbre café, où nous avons réalisé cet entretien. « Pour moi, ce sont des endroits un peu magiques, où je n’avais pas forcément ma place. Déjà, juste être ici, c’est étonnant pour moi. »

Son rapport au prix au café plus que centenaire passe par les écrivains qui l’ont marqué : « Pour moi, le Prix des Deux Magots, c’est d’abord celui qui a couronné Christian Bobin, un écrivain de la nuance, de la légèreté et de la précision. Roland Topor aussi, dans un registre complètement différent. Ce prix s’engage avec des auteurs qui ont vraiment des choses à dire, sans être marginaux, et qui trouvent ici une mise en lumière. Être finaliste de ce prix-là, c’est très beau. »

À LIRE - Avec Voyage, voyage, Victor Pouchet transforme le deuil en odyssée intime

Avec ce premier roman, Lucie-Anne Belgy impose une écriture de la délicatesse et de la justesse, qui sait allier humour et gravité. « Je voulais créer des personnages auxquels on s’attache, qu’on ait envie de voir avancer, qu’on ait envie de suivre. Un roman qui parle de cultures, de violence, mais aussi d’amour et de tendresse. Et surtout, un roman qui ne cède pas à la facilité. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Prix des Deux Magots 2025 : tradition, audace et nouvelles voix

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com