Comment le shutdown fédéral frappe les bibliothèques américaines

L’exercice budgétaire fédéral débute chaque année à la même date et nécessite l’adoption de douze lois de finances pour maintenir l’activité de l’État. En l’absence de compromis et de résolution temporaire, une partie des agences doit cesser toute activité non essentielle. Conformément à l’Antideficiency Act, les employés considérés comme « non essentiels » sont placés en congé sans solde, tandis que les personnels essentiels continuent de travailler mais sans être rémunérés tant que le blocage perdure.

L’opposition est nette : les républicains, alignés sur Donald Trump, veulent réduire la taille de l’État, couper des agences jugées non essentielles comme l’Institute of Museum and Library Services (IMLS), et limiter certaines dépenses sociales. Les démocrates, eux, défendent le maintien des subventions fédérales pour la santé, l’éducation, la culture et s’opposent à la remise en cause de Medicaid, programme fédéral qui permet aux foyers les plus modestes d’accéder aux soins, ou des crédits liés à l’Affordable Care Act - plus connu sous le nom d'Obamacare - qui permettent à de nombreuses familles de payer leurs assurances santé.

La Maison-Blanche a estimé qu’un shutdown prolongé pourrait coûter jusqu’à 15 milliards de dollars de PIB par semaine. Mais au-delà des chiffres, ce sont les services de proximité, parmi lesquels les bibliothèques, qui se trouvent directement fragilisés.

La culture et l’éducation en première ligne

Les agences culturelles et éducatives américaines se retrouvent parmi les plus vulnérables en période de shutdown. L’Institute of Museum and Library Services (IMLS), l’organisme fédéral qui finance les bibliothèques publiques et universitaires à travers le Library Services and Technology Act (LSTA), a déjà, en 2025, versé une partie des fonds avant la crise, ce qui permet d’éviter une interruption immédiate des programmes. Mais l’absence de personnel, placé en congé forcé, bloque tout suivi technique et laisse planer le spectre d’une suppression pure et simple de l’agence, projet déjà évoqué à plusieurs reprises par l’administration Trump.

Depuis mars 2025, Donald Trump tente en effet de réduire ou supprimer l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) via un décret présidentiel, mais la justice a bloqué ces mesures en mai puis confirmé cette décision en septembre, rappelant que seul le Congrès peut supprimer une agence fédérale. Parallèlement, une autre action judiciaire portée par l’American Library Association a obtenu un blocage partiel, laissant encore planer des réductions possibles. La Chambre et le Sénat ont choisi de maintenir son financement autour de 292 à 295 millions de dollars, légèrement en baisse mais garantissant sa survie.

Le Department of Education (ED), équivalent du ministère de l’Éducation nationale, continue de verser les bourses Pell et de maintenir les prêts étudiants fédéraux, considérés comme services essentiels. En revanche, ses effectifs réduits entraînent des retards, l’annulation ou le report de certaines subventions destinées aux universités et aux bibliothèques scolaires .

Les bibliothèques universitaires américaines, fortement dépendantes de ces soutiens, se retrouvent donc confrontées à des délais croissants et à une grande incertitude. Quant à la Library of Congress, comme lors du shutdown de 2023, ses bâtiments sont fermés au public, ses conférences et visites annulées, et une partie de ses services numériques restreints .

Enfin, le Government Publishing Office (GPO) et son Federal Depository Library Program (FDLP), qui assurent la diffusion gratuite des publications officielles américaines auprès d’un réseau de bibliothèques partenaires, continuent de mettre en ligne les documents gouvernementaux. Mais leurs effectifs étant réduits, la diffusion est ralentie et le soutien aux bibliothèques dépositaires devient incertain .

Les effets dévastateurs d'un blocage prolongé

Les exemples concrets donnent la mesure de cette crise. Les images diffusées par USA Today montrent que la John F. Kennedy Presidential Library and Museum à Boston a fermé ses portes dès le premier jour du shutdown. À Hyde Park, dans l’État de New York, la Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum a elle aussi suspendu toutes ses activités. Si les jardins restent accessibles, les bâtiments sont fermés, les sanitaires ne fonctionnent plus et la collecte des déchets n’est plus assurée.

À Washington, comme la Library of Congress, le Capitol Visitor Center et le Washington Monument sont fermés aux visiteurs. D’autres sites patrimoniaux comme le Brown v. Board of Education National Historic Site au Kansas ou le Theodore Roosevelt Birthplace à New York ont également été contraints de fermer. Les Archives nationales appliquent leur plan de contingence en verrouillant toutes les salles de recherche et en suspendant l’accueil du public dans les bibliothèques présidentielles, privant ainsi les chercheurs d’un accès essentiel à des documents historiques.

Si le shutdown reste court, les bibliothèques ne subiront que des retards administratifs et l’annulation de certains événements. Mais un blocage prolongé entraînerait des fermetures durables de bibliothèques présidentielles et de la Library of Congress, un ralentissement des publications officielles et une fragilisation des subventions fédérales. Les répercussions toucheraient alors aussi les budgets locaux et universitaires, menaçant l’ensemble des programmes éducatifs et communautaires.

Face à ces risques, l’American Library Association appelle à une vigilance accrue et à une mobilisation renforcée. L’organisation insiste sur la nécessité de défendre l’IMLS et de protéger les financements fédéraux dédiés aux bibliothèques, tout en rappelant le rôle démocratique essentiel que jouent ces institutions dans l’accès à l’information et la transmission de la mémoire collective.

En toile de fond, un affrontement institutionnel : le président cherche à agir par décret alors que la Constitution réserve au Congrès le pouvoir de créer ou supprimer des agences. En attendant, 1,9 million de fonctionnaires fédéraux sont touchés, dont des centaines de milliers mis en congé forcé.

