Sophie de Baere lauréate du Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2025

Après trois séances de délibérations à la fois passionnées et passionnantes, le jury, composé de quinze femmes et deux hommes, a désigné l’autrice comme lauréate à l’unanimité. Les lecteurs jurés ont salué un texte « profondément proche de la vie réelle », porté par une écriture à la fois sensible et juste, capable de toucher chacun et chacune. Le secret des mères explore avec délicatesse la maternité, les liens familiaux, les blessures enfouies et la force des vérités révélées.

Dans le roman lauréat, de retour dans son Morvan natal pour veiller sa mère mourante, Colette affronte le mutisme familial et cherche à comprendre ce qui, un soir de juillet 1969, a bouleversé sa vie. Entre secrets enfouis et révélations, sa quête ébranle toutes ses certitudes.

La remise du prix aura lieu le dimanche 9 novembre à 14h30, lors de la Foire du livre de Brive, au Forum des lecteurs. Sophie de Baere recevra une dotation de 1500 euros offerte par la Ville de Brive, une invitation d’un mois en résidence d’artiste à Brive ainsi qu’un trophée réalisé par les élèves du lycée professionnel Lavoisier.

Née à Reims et installée à Nice, Sophie de Baere est professeure et romancière. Diplômée en lettres et en philosophie, elle publie son premier roman, La dérobée, en 2018, suivi des Corps conjugaux. En 2022, son roman Les ailes collées remporte le Prix Maison de la Presse, confirmant son talent à explorer les liens familiaux et les blessures cachées. Avec Le secret des mères, elle poursuit cette plongée dans l’intime en proposant un récit puissant situé dans la France rurale, de l’après-guerre jusqu’à la fin des années 1960, et qui interroge mémoire familiale et tabous.

À quelques jours de la proclamation des grands prix d’automne, la Foire du livre de Brive, organisée par la Ville avec le soutien du Centre national du Livre (ministère de la Culture), de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Corrèze, demeure un rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire.

Créée en 1981, elle accueille chaque année plus de 500 écrivains venus présenter leurs ouvrages. Outre les séances de dédicaces, la manifestation propose un programme dense de rencontres littéraires, de forums et de lectures, faisant de Brive l’un des hauts lieux de la vie littéraire française.

