La première sélection du Grand Prix de l'Académie Française 2025

La Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a établi, le jeudi 2 octobre 2025, sa première sélection, en vue de l’attribution du Grand Prix du Roman, qui sera décerné le jeudi 30 octobre. Parmi les ouvrages retenus, on note la présence d’Emmanuel Carrère avec Kolkhoze, un récit où il évoque sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, ancienne secrétaire perpétuelle de l’Académie française, lui dont le talent littéraire n’est plus à démontrer.
Le 02/10/2025 à 17:02 par Hocine Bouhadjera
Elle a retenu les titres suivants, présentés selon l’ordre alphabétique des auteurs :
Le ciel est immense, de Feurat Alani, JC Lattès
La Nuit au cœur, de Nathacha Appanah, Gallimard
Finistère, d’Anne Berest, Albin Michel
Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère, P.O.L.
Aimer, de Sarah Chiche, Julliard
Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, Grasset
Comme en amour, d’Alice Ferney, Actes Sud
Quatre Jours sans ma mère, de Ramsès Kefi, Philippe Rey
Passagères de nuit, de Yanick Lahens, Sabine Wespieser
Le Crépuscule des hommes, d’Alfred de Montesquiou, Robert Laffont
Le lauréat remportera 10.000 €. L'année précédente, Miguel Bonnefoy a été choisi par les académiciens, pour son roman Le Rêve du Jaguar, publié chez Rivages.
Crédits photo : Emmanuel Carrère © Hélène Bamberger/P.O.L
