La première sélection du Grand Prix de l'Académie Française 2025

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a dévoilé les lauréates de la 8e édition d’Émergences, un dispositif d’accompagnement destiné aux autrices et auteurs débutants ou en voie de professionnalisation. Réuni le 20 septembre 2025 à la médiathèque Robert Desnos de Montreuil, le jury a retenu douze nouvelles sur le thème « 50 », ouvrant la voie à un parcours de formation, de rencontres professionnelles et de publication pour leurs autrices.