Judith Dupont : la psychanalyse perd une passeuse d’ombre

Issue d’un milieu profondément imprégné de la psychanalyse - sa grand-mère Vilma Kovács fut collaboratrice de Ferenczi, sa tante Alice épousa Michael Balint - Judith Dupont a très tôt baigné dans ces débats, au sein d’un « collège psychanalytique » familial.

En 1938, la montée du fascisme contraignit sa famille à quitter la Hongrie pour s’installer à Paris, où elle suivit des études de médecine et s’engagea dans un parcours d’analyse, de traduction et d’édition.

La psychanalyste qu’elle devint fut une voix libre : membre de l’Association psychanalytique de France, elle rejeta la rigidité des écoles dogmatiques et promut une pratique psychanalytique « relationnelle », attentive à la singularité du sujet. Dans Au fil du temps… Un itinéraire analytique (2015), elle retrace ce chemin, revenant notamment sur la manière dont, selon elle, « si la théorie et le monde intérieur du patient ne sont pas d’accord, c’est toujours le patient qui a raison ».

Plus qu’une clinicienne, elle fut une éditrice et traductrice infatigable : à travers la revue Le Coq-Héron, qu’elle cofonde en 1969, Judith Dupont a introduit en français de nombreux textes jusqu’alors inédits — ceux de Ferenczi, mais aussi d’Alice et Michael Balint, de Masud Khan, Margaret Mahler, Imre Hermann ou encore Jacques Lacan et Françoise Dolto.

Elle a assuré la publication des œuvres complètes de Ferenczi, en supervisant la traduction du Journal clinique et de la correspondance Freud-Ferenczi, en collaboration avec l’équipe du Coq-Héron.

Pour Benoît Peeters, qui l’a rencontrée plusieurs fois et l’a interviewée en 2020, Judith Dupont « était une femme exceptionnelle ».

Crédits photo : Auteur inconnu, photographie de groupe devant la Clark University, Worcester (Massachusetts). Au premier rang : Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Gustav Jung ; au second rang : Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi. Cliché réalisé pour une publication de la Clark University. Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

