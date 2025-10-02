Le monde de la librairie en deuil : Alain Zillhardt, fondateur de Legend BD, est décédé

Alain Zillhardt, figure emblématique du commerce orléanais et fondateur de la librairie Legend BD, s’est éteint hier matin à l’âge de 61 ans. Le décès a été annoncé par une petite affiche dans la boutique, installée au cœur du quartier Halles-Châtelet à Orléans, partage Ici Orléans.
Le 02/10/2025
02/10/2025 à 16:08
Créée en 2003, la librairie est rapidement devenue une adresse de référence pour les amateurs de bandes dessinées, mangas et comics, avec une offre de 20.000 références réparties sur deux étages et 180 m², et un rôle actif dans l’animation locale via des rencontres et dédicaces.
La librairie, d’abord située rue des Carmes, avait déménagé place du Châtelet, participant au renouveau du secteur des Halles. Les obsèques d’Alain Zillhardt sont prévues ce mardi 7 octobre en l’église de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à 10h, la librairie restant fermée ce jour-là.
L’équipe a néanmoins assuré que tous les événements à venir seraient maintenus, notamment sa participation au festival BD Boum à Blois. À ce propos, l’organisation de BD Boum témoigne : « C’est avec une grande tristesse que l’équipe de BD Boum a appris la disparition d’Alain Zillhardt, fondateur de la librairie Legend BD à Orléans. Nous perdons un compagnon de route fidèle depuis plus de 20 ans. »
L’association Bulles en Val s’est souvenue « avec une immense émotion […] d’Alain Zillhardt, patron de la librairie Legend BD. Il était notre ami et notre partenaire depuis les débuts de l’aventure du festival » de Saint-Denis-en-Val, dans le Loiret.
Actuellement, l’avenir de la librairie reste incertain, mais, attachée à son patron « passionné », l’équipe de Legend BD, a exprimé sa volonté de poursuivre son œuvre, en accord avec son épouse et ses enfants, relaie La République du Centre.
