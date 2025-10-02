Mélissa Da Costa signe son grand retour avec un nouveau roman cet hiver

L’histoire suit Tony, 17 ans, qui, après une dispute avec son père, trouve refuge dans un cirque itinérant. Fasciné par les fauves, il nourrit le désir d’entrer dans l’arène pour mesurer ses forces et affronter ses propres démons.

Qui de l’homme ou du fauve est la bête ? « Je veux sentir la peur jusque dans mes os, défier les instincts les plus brutaux. Régner. Triompher. Dominer. » Suite à une violente dispute avec son père, Tony, 17 ans, prend la fuite et se fait embaucher par un cirque itinérant dirigé par Chavo, le maître des fauves. Rapidement, le jeune homme développe l’obsession d’entrer dans l’arène : faire face aux bêtes pour affronter ses propres démons… Toujours à l’affût de territoires littéraires inexplorés, Mélissa Da Costa s’introduit cette fois-ci sous le chapiteau d’un cirque familial des années 80 et plonge le lecteur dans l’effervescence et la dureté d’un monde où les hommes triment, s’enivrent et se pavanent, où les femmes servent, enfantent et pleurent en silence. Un roman foisonnant et vibrant, aux allures de fresque fellinienne, servie par une langue tendue, organique et sensorielle. Comment sortir de la cage ? C’est l’obsession de ces fauves mais aussi, sans aucun doute, la question qui ronge ces hommes et ces femmes, captifs de leur condition, héritage et destin. - Résumé de l'éditeur

Selon l'autrice Stéphanie Janicot, il s'agit d'un roman « magistralement humain » : « Un livre saisissant, d’une grande profondeur psychologique, sur l’engrenage de la violence, dans l’univers fascinant du cirque et des dompteurs de fauves. »

Couverture de Fauve (Albin Michel)

Mélissa Da Costa est l’autrice la plus lue en France depuis 2023. D'après les informations de son éditeur, Albin Michel, elle a déjà conquis plus de 5 millions de lecteurs, ses romans sont traduits en 45 langues et sont tous en cours d’adaptation cinématographique.

Selon les chiffres Edistat, son dernier roman Tenir debout, sorti en grand format le 14 août 2024 et chez Le livre de poche le 20 août 2025, s'est vendu à plus de 300.000 exemplaires tous formats confondus (207.911 en grand format, 92.910 en poche et 5511 en poche Édition collector).

Crédits photo : Melissa Da Costa © Pascal ITO

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com