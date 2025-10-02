One Piece : Eiichirō Oda interrompt la publication de son manga

Le site Gamerant a provoqué quelques arrêts cardiaques en évoquant un arrêt temporaire qui oblige les lecteurs à fermer leur magazine avec un pincement au cœur. Rien de dramatique pourtant : l’auteur a déjà connu d’autres interruptions, souvent liées à sa santé fragile.

Dans l’univers du manga, ces haltes sont fréquentes – pensons à Hunter x Hunter ou Berserk – mais elles prennent une résonance particulière lorsqu’elles touchent une série suivie par des millions de lecteurs hebdomadaires.

Car en parallèle de cette nouvelle, le débat sur la conclusion de One Piece ne cesse de ressurgir. Eiichirō Oda a plusieurs fois annoncé être entré dans la « Final Saga ». Une promesse d’achèvement qui nourrit autant l’impatience que la crainte des lecteurs. Mais la temporalité reste floue : l’auteur a laissé entendre que l’histoire pourrait encore s’étirer sur cinq à sept ans. Autrement dit, dire adieu dès aujourd’hui serait prématuré.

L’incertitude sur la durée ne doit pas faire oublier une certitude : Oda a bel et bien en tête l’ultime image de son récit. Il aurait déjà dessiné mentalement la dernière case du manga. Cette affirmation fascine les fans, qui spéculent sans relâche sur le contenu de cette planche finale. Les paris vont bon train : la découverte de l’énigmatique « One Piece », une révélation politique, ou encore une image plus intime de Luffy et son équipage.

L’idée d’une conclusion rapide est par ailleurs contredite par une autre déclaration récente. Le mangaka a assuré que le récit a encore de nombreuses années devant lui. Certes, la grande aventure a pris un virage final, mais il reste plusieurs arcs narratifs à explorer. Pour un manga qui a déjà franchi le cap des 1 100 chapitres, l’horizon demeure vaste.

