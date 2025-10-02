Littérature : plus de 600 partenaires mobilisés pour la nouvelle édition de “Lisez-vous le belge ?”

Au menu : sélections littéraires, événements en librairies, bibliothèques et écoles, rencontres avec des auteurs et autrices, découvertes sur les réseaux sociaux… De quoi faire battre le cœur de tous les passionnés de lecture.

D’année en année, la campagne prend de l’ampleur et rassemble tout un secteur mobilisé pour mettre en lumière la richesse et la diversité de la création littéraire belge.

Un rendez-vous devenu incontournable

Lancée en 2020, l’opération s’est imposée comme le rendez-vous culturel de l’automne. Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, illustrateurs, enseignants, influenceurs littéraires et partenaires culturels unissent leurs forces autour d’une ambition claire : donner envie de lire… et surtout de lire belge.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 600 partenaires culturels sont engagés cette année. On compte 85 maisons d’édition, 250 bibliothèques, 75 librairies, ainsi que 177 écoles représentant près de 9 500 élèves et 280 enseignants. À cela s’ajoutent 37 influenceurs littéraires, de nombreux lieux culturels et des centaines d’acteurs du livre prêts à faire rayonner la littérature belge.

Romans, poésie, essais, bande dessinée, albums jeunesse, théâtre ou mangas : tous les genres sont représentés. Impossible de ne pas trouver lecture à son goût !

Nouveautés et rencontres

Pour l’occasion, les éditeurs partenaires mettent en avant plus de 225 parutions récentes, signées par des plumes reconnues comme par de jeunes auteurs et autrices à découvrir. Durant tout le mois de novembre, des sélections spéciales fleuriront en librairies et bibliothèques, mais aussi sur les réseaux sociaux grâce aux « bookstagrameurs » et autres passeurs de lecture.

Et comme chaque année, un programme foisonnant attend le public : ateliers, débats, expositions, séances de dédicaces, rencontres littéraires… De quoi faire vivre le livre belge bien au-delà des rayonnages.

La campagne « Lisez-vous le belge ? » se tiendra du 1er au 30 novembre. Pour suivre toute l’actualité et ne rien manquer des événements, rendez-vous sur les réseaux sociaux officiels. Le catalogue est à découvrir ci-dessous :

