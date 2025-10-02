Les cinq ouvrages finalistes du prix Hors Concours 2025

La remise officielle du prix est prévue le 25 novembre à la Maison de la Poésie. L'événement marquera la clôture de la saison des distinctions littéraires, en mettant particulièrement en lumière la richesse et la vitalité de l’édition indépendante.
Le 02/10/2025 à 15:23 par Dépêche
Publié le :
02/10/2025 à 15:23
Le Prix Hors Concours est une distinction littéraire française qui distingue chaque année une œuvre de fiction ou un récit francophone publié par un éditeur indépendant. Son objectif est de valoriser la diversité des écritures contemporaines et de soutenir les maisons d’édition indépendantes, dont le rôle est central dans le dynamisme de la scène littéraire.
L’Académie dévoile ici la liste des cinq finalistes 2025 :
Rêve d’une pomme acide, par Justine Arnal (Édition Quidam)
Mes pieds nus frappent le sol, par Laure Martin (Édition Double Ponctuation)
L’Éden à l’aube, par Karim Kattan (Elyzad Éditions)
Trois noyaux d’abricot, par Patrice Guirao (Au vent des Îles)
Le Jardin de Georges, par Guénaëlle Daujon (Éditions Intervalles)
Le jury se réunira prochainement afin de désigner le ou la lauréat·e du Prix Hors Concours 2025, à partir de cette sélection issue d’un comité de lecture composé de plus de 500 professionnels du livre et de lecteurs et lectrices passionné·e·s.
L’Académie Hors Concours met en avant la création littéraire indépendante francophone. Elle organise le Prix Hors Concours, qui révèle chaque année de nouvelles voix issues de l’édition indépendante, et anime les Clubs Hors Concours. Elle rassemble un vaste comité de lecture, un jury composé de critiques reconnus et développe diverses actions destinées à promouvoir la diffusion des œuvres.
Paru le 22/08/2025
228 pages
Quidam Editeur
20,00 €
Paru le 09/01/2025
243 pages
Double ponctuation
18,00 €
Paru le 30/08/2024
328 pages
Elyzad
21,50 €
Paru le 11/04/2025
232 pages
Au Vent des Iles
16,00 €
Paru le 06/09/2024
187 pages
Intervalles
18,00 €
