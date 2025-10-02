Les cinq ouvrages finalistes du prix Hors Concours 2025

Le Prix Hors Concours est une distinction littéraire française qui distingue chaque année une œuvre de fiction ou un récit francophone publié par un éditeur indépendant. Son objectif est de valoriser la diversité des écritures contemporaines et de soutenir les maisons d’édition indépendantes, dont le rôle est central dans le dynamisme de la scène littéraire.

L’Académie dévoile ici la liste des cinq finalistes 2025 :

Rêve d’une pomme acide, par Justine Arnal (Édition Quidam)

Mes pieds nus frappent le sol, par Laure Martin (Édition Double Ponctuation)

L’Éden à l’aube, par Karim Kattan (Elyzad Éditions)

Trois noyaux d’abricot, par Patrice Guirao (Au vent des Îles)

Le Jardin de Georges, par Guénaëlle Daujon (Éditions Intervalles)

Le jury se réunira prochainement afin de désigner le ou la lauréat·e du Prix Hors Concours 2025, à partir de cette sélection issue d’un comité de lecture composé de plus de 500 professionnels du livre et de lecteurs et lectrices passionné·e·s.

L’Académie Hors Concours met en avant la création littéraire indépendante francophone. Elle organise le Prix Hors Concours, qui révèle chaque année de nouvelles voix issues de l’édition indépendante, et anime les Clubs Hors Concours. Elle rassemble un vaste comité de lecture, un jury composé de critiques reconnus et développe diverses actions destinées à promouvoir la diffusion des œuvres.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com