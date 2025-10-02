Les inscriptions aux Galons de la BD 2026 sont ouvertes

Le Grand Prix des Galons de la BD distinguera un album dont la thématique générale est liée au fait militaire, aux conflits, à leurs prémices ou à leurs conséquences, ainsi qu’aux grands enjeux de défense.

Le Prix Histoire des Galons de la BD mettra à l’honneur un ouvrage traitant d’un conflit dans lequel les armées françaises ont été engagées. Enfin, le Prix Jeunesse des Galons de la BD récompensera une bande dessinée consacrée à un sujet en lien avec les armées, les conflits de toute nature, leurs conséquences ou les problématiques de défense, mais pensée pour être accessible au jeune public et conçue spécifiquement pour lui.

Pour participer, les créateurs ou les éditeurs devront adresser leurs ouvrages en version numérique entre le 30 septembre et le 31 octobre 2025 à l’adresse suivante : dmca-editions.contact.fct@intradef.gouv.fr. Les conditions imposent que les candidats soient âgés d’au moins dix-huit ans, qu’ils aient déjà été publiés à compte d’éditeur pour au moins une œuvre, et que l’album présenté ait été publié dans les douze mois précédant la date limite d’envoi, par un éditeur francophone. Le thème doit être en lien avec le fait militaire ou les enjeux de défense, sans restriction d’époque ni de lieu, et tous les styles comme tous les genres de bande dessinée sont acceptés.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement à la fois promotionnel et financier. Une dotation de 6000 euros sera attribuée à l’auteur ou autrice lauréat·e du Grand Prix, tandis que les deux autres prix, Histoire et Jeunesse, seront assortis chacun d’une dotation de 3 000 euros. Les éditeurs des bandes dessinées primées profiteront quant à eux d’un soutien publicitaire et promotionnel.

Le ministère des Armées, deuxième acteur culturel de l’État, affirme à travers ce prix son engagement fort dans le domaine de la bande dessinée. Cet investissement se traduit par des aides à l’écriture portées par la Mission cinéma et industries créatives de la Délégation à l’information et à la communication de la défense, par l’accès aux fonds documentaires et aux archives de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, qui propose également une résidence d’artistes destinée aux auteurs de bande dessinée, ainsi que par les possibilités de coédition offertes par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives.

Le calendrier de cette sixième édition prévoit que la liste des bandes dessinées sélectionnées sera dévoilée en janvier 2026 et que les lauréats seront annoncés en avril de la même année. Le Grand Prix et le Prix Histoire seront attribués par un jury composé en majorité de professionnels du secteur de la bande dessinée. Le Prix Jeunesse sera pour sa part décerné par les élèves de dix-huit classes de défense.

Les Galons de la BD sont organisés en partenariat avec le réseau de libraires spécialisés Canal BD. Le règlement complet du concours est disponible ici.

La cinquième édition des Galons de la BD, prix du ministère des Armées, a été remise le 12 mai 2025 à l’École du Val-de-Grâce par la ministre déléguée Patricia Miralles. Quatre récompenses ont distingué des ouvrages marquants : le Grand Prix pour Sur le front de Corée de Stéphane Marchetti et Rafael Ortiz (Dupuis), retraçant l’expérience du journaliste Henri de Turenne ; le Prix Histoire pour Madeleine résistante, tome 3 – Les nouilles à la tomate de Dominique Bertail, Jean-David Morvan et Madeleine Rigaud (Dupuis), consacré à Madeleine Riffaud.

Une mention spéciale a été décernée à Lebensborn d’Isabelle Maroger (Bayard), récit intime sur les enfants nés dans ces structures nazies ; et le Prix Jeunesse à Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane de Laurent Bidot, Arnaud Delalande et Agathe Hébras (Harper Collins), retraçant la mémoire de Robert Hébras, survivant du massacre de 1944. Patricia Miralles a salué la BD comme un outil de transmission intergénérationnel et confirmé la tenue d’une sixième édition en 2026.

