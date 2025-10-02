Écrivain, c'est une bonne situation ça ? Mais c'est quoi, votre vrai métier ?

La condition d’écrivain. Culture et Révolution dans la France du XVIIIe siècle est traduit par Frédéric Joly, qui fut éditeur, et se consacre désormais à la philosophie et aux sciences humaines, en qualité de traducteur.

Ce point déjà importe : difficile de confier cet essai, reprenant un demi-siècle des travaux de Darnton, au premier venu. Surtout que l’historien s’applique effectivement à mettre au cœur de son propos la figure sociale et politique de l’écrivain. Au temps des Lumières et à la veille de la Révolution française, n’a-t-on pas déjà tout dit ?

Du sans-culotte au sans-dents ?

C’est que derrière les Voltaire, d'Alembert et autres bien plus notoires, se tapit un bas-fond littéraire : une Grub Street, en référence à cette rue de Londres où vivaient nombre d’auteurs sans envergure, dès le XVIIᵉ siècle. Aujourd’hui, la métonymie désigne d’ailleurs des écrivains besogneux, à la production médiocre. [NB : Darnton est natif de New York]

Or, relève l'essai, ce sont justement eux que l'historiographie a souvent oubliés, qui ont tout aussi activement – et peut-être plus encore – participé à la circulation d’idées subversives.

On connaît la diffusion clandestine des livres et la fragilisation de l’Ancien Régime : les archives de la Société typographique de Neuchâtel et de la Bastille montrent comment les « livres philosophiques » (écrits des Lumières, pamphlets, libelles) pénétraient le tissu social et contribuaient à délégitimer le pouvoir. L'incidence de ces marginaux, qui selon Darnton ont joué un rôle décisif, est nettement moins documentée.

Imprimer, exprimer...

En diffusant ces textes qui attaquaient et ciblaient directement ministres, aristocrates et institutions, ils ont nourri une culture politique de contestation qui prépare l’opinion publique à la rupture révolutionnaire. Pour comprendre l’impact de la littérature sur la société, il convient alors d'étudier l’ensemble du champ : les écrivains de seconde zone, les pratiques d’édition clandestine, la circulation illégale des livres, et les conditions sociales de production.

Et surtout pas se limiter aux grands auteurs devenus classiques — ou pour le dire autrement, assez assagis et assimilés pour être désormais enseignés en classe.

Précarité, j'écris ton nom (depuis un bon moment)

Si la best-sellerisation est l’objet de toutes les préoccupations dans l’édition aujourd’hui, l’écrivain du XVIIIe n’est pas franchement mieux loti. Faite de précarité, de contestation, mais aussi de création d’un nouvel espace public où la littérature devient un ferment de changement social et politique, sa situation n’a rien de très enviable.

Leurs difficultés économiques, leur dépendance aux réseaux de patronage et leurs démêlés avec la censure illustrent l’absence de reconnaissance institutionnelle de l’écrivain comme professionnel autonome.

D’abord, il n’existe ni ordre, ni corporation, ni rémunération garantie par l’État (à la différence des magistrats, des médecins, etc.). De ce fait, les « hommes de lettres » (pardon, mesdames…) dépendent du système de parrainage, pensions, académies et mécénat, et ceux qui en sont exclus vivent souvent dans la misère ou doivent cumuler des activités.

Surproduction ou survocation ?

Et plus encore : entre 1750 et 1789, le nombre d’écrivains double, voire triple, créant une concurrence accrue, une prolifération de publications mineures et un climat de frustration sociale et politique. Beaucoup d’appelés, peu d’élus, certes… mais une production prolifique. Et qui participera au mouvement global que connaît l’Hexagone.

La prolifération de textes critiques, pamphlets, satires et libelles contribue à miner le respect de l’autorité royale et ecclésiastique avant même que la Révolution ne se déclenche. C’est d’ailleurs sur ce terreau que les personnalités du XIXe siècle se construiront. Et les suivantes tout aussi bien, dans une continuité amplement soulignée.

“Je suis tombé par terre”

En effet, du modèle de Voltaire jusqu’à Hugo, Zola, Sartre ou Foucault, Darnton identifie dans la France du XVIIIe siècle l’émergence d’une nouvelle entité : l’écrivain-intellectuel engagé publiquement dans le débat social.

Ces romancier, écrivain ou philosophe, autant de dénominations qui ont été construites sur les réalités sociales, économiques et culturelles des écrivains du XVIIIᵉ siècle. Darnton en identifie quatre majeures :

• la précarité matérielle (beaucoup sont des « pauvres diables » vivant de petits travaux ou de la littérature clandestine) ;

• la position sociale ambiguë (admirés comme philosophes ou méprisés comme « écrivassiers ») ;

• les contraintes institutionnelles (censure, dépendance au patronage, exclusion des académies) ;

• les aspirations contrariées (le décalage entre l’idéal de la « République des lettres » ouverte à tous et la réalité d’un monde verrouillé par les privilèges).

Et pourtant, nous indique l’historien, la vie concrète et la place sociale de ces « Rousseau des ruisseaux » — et pas seulement leurs idées — ont contribué à nourrir la dynamique révolutionnaire. L’idée d’un espace public, façonné par l’écrit, la culture de la contestation, la liberté d’expression… Leur contribution, sur ces seuls points (et bien d’autres), trouve dans cet ouvrage la reconnaissance tant méritée.

Ces écrivains des bas-fonds ont légué un modèle de l’écrivain comme force critique, comme voix publique, parfois marginale, mais indispensable à la vitalité démocratique. Nous ne sommes pas toujours des nains sur les épaules des géants...

