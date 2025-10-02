De Belle de jour à Philip Roth : Les grands romans du scandale saison 6, sur Arte

Belle de jour, Joseph Kessel

Le mercredi 29 octobre 2025 à 22h25, « Belle de jour, l’envers du fantasme ». Un documentaire de Manon Prigent, coécrit avec Mathias Théry. Coproduction d'ARTE France, Kepler22 Productions. Visionnage en ligne sur ARTE Magazine.

À sa sortie en 1928, le roman de Joseph Kessel scandalise une société bourgeoise corsetée : son héroïne s’émancipe en découvrant le plaisir à travers la prostitution. En 1967, Luis Buñuel relance la polémique avec une adaptation cinématographique portée par Catherine Deneuve, figure à la fois sensuelle et coupable.

Près d’un siècle plus tard, sept travailleuses du sexe revisitent ce texte en l’éclairant de leurs propres expériences et de celles partagées par leurs clients. Ensemble, elles révèlent ce que cache réellement le roman : l’exploration des désirs masculins.

La case de l’oncle Tom, Harriet Beecher Stowe

Le mercredi 12 novembre 2025 à 22h45, « La case de l’oncle Tom, du héros au traître ». Un documentaire de Priscilla Pizzato. Coproduction : ARTE France, AGAT films (France, 2024, 52 mn). Visionnage en ligne sur ARTE Magazine.

Publié en 1852, le livre d’Harriet Beecher Stowe s’impose rapidement comme un manifeste contre l’esclavage, devenant le second best-seller du XIXᵉ siècle après la Bible. Mais ce roman, qui a galvanisé la lutte abolitionniste, charrie aussi des préjugés racistes. Ses multiples adaptations sur scène et à l’écran contribueront à faire du terme « Oncle Tom » l’une des insultes les plus violentes au sein de la communauté afro-américaine.

Par son écriture, ses thèmes et sa réception, La case de l’Oncle Tom retrace un siècle et demi de combats et révèle les lignes de fracture raciale persistantes aux États-Unis.

Portnoy et son complexe, Philip Roth

Le mercredi 19 novembre 2025 à 22h40, « Fantasmes et châtiments — Portnoy et son complexe ». Un documentaire d’Olivia Mokiejewsky. Coproduction : ARTE France, Les Batelières Productions (France, 2025, 52 mn). Visionnage en ligne sur ARTE Magazine.

Avec Portnoy et son complexe, Philip Roth s’impose en 1969 comme une voix littéraire singulière. Dans ce roman cru, drôle et provocateur, un jeune fonctionnaire new-yorkais se confie à son psychanalyste. Entre désirs incontrôlés et injonctions familiales liées à la tradition juive, il incarne la lutte entre pulsions intimes et normes sociales.

Ce texte, qui fit scandale et propulsa Roth sous les projecteurs, est aujourd’hui réévalué à l’aune des débats contemporains, notamment depuis le mouvement #MeToo, qui interroge sa postérité et son héritage.

