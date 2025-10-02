Un nouveau festival des littératures du Sud voit le jour à Djerba

Créé sous l’égide de l’Association Culturelle de Djerba et de la Djerba Management Organisation, le Festival des Littératures du Sud – Kotouf se tiendra pour la première fois à Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette initiative veut faire de l’île non seulement un symbole de paix et de créativité, mais aussi un pôle culturel majeur en Tunisie, au-delà de son rayonnement touristique.

Nord/Sud : quelles écritures ?

Cette première édition se déploiera autour d’une thématique fédératrice : le dialogue entre les écritures du Nord et celles du Sud. Au programme : tables rondes, lectures littéraires, ateliers créatifs, signatures de livres et rencontres conviviales, destinés à nourrir une réflexion commune et à célébrer la diversité des voix littéraires.

Le festival réunira des écrivain·e·s de renom venus de différents horizons :

Invités internationaux : Tanella Boni (Côte d’Ivoire), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), Ananda Devi (Île Maurice), James Noël (Haïti), Lise Gauvin (Canada), Walid Hajar Rachedi (France), Nimrod (Tchad), Georgia Makhlouf (Liban).

Invités tunisiens : Emna Belhadj Yahia, Nadia Khiari, Faouzia Zouari, Mohamed Mahjoub, Hassanine Ben Ammou, Lotfi Chebbi, Hafidha Karabiben, Fethi Ben Maamer.

De nombreux soutiens accompagnent le festival, parmi lesquels : Amen Bank, le Groupe Scolaire International Les Nouvelles Générations, l’Institut français de Tunisie, l’Ambassade du Canada, le Parlement des Écrivaines Francophones, Dynamix, Rym Beach Seabel, Europcar, Djerba Explore, Talan, Sanabel Carthage, Clairefontaine, UNESCO, ainsi que plusieurs établissements scolaires, universitaires et mécènes privés.

Le festival s’adresse aussi bien aux passionnés de littérature qu’aux curieux, jeunes et moins jeunes. Il constitue une invitation au voyage littéraire, au dialogue des cultures et au partage d’émotions.

En parallèle des rencontres littéraires, plusieurs initiatives culturelles enrichiront le festival :

Stands : Librairie Clairefontaine ; Initiative Norme Culture et Patrimoine (Université de Carthage) ; projet 3D des étudiants de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès ; stand de numérisation des manuscrits par l’Association d’Activité culturelle de Djerba.

Expositions et arts visuels : exposition de photos de Pierre Gassin à l’Alliance française ; concours photo d’élèves de Djerba et présentation de leurs travaux au Centre culturel ; interventions artistiques d’élèves, encadrés par Nadia Daabour et Wahiba Msadok.



Le programme détaillé est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : Murailles du Borj El Kebir à Houmt Souk (Cezary p, CC BY-SA 4.0)

