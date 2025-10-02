Prix des lecteurs en grands caractères : chacun peut participer !

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est ouvert à tous. S’il s’adresse en priorité aux lecteurs habitués de ce type d’ouvrages, il ne leur est pas réservé.

Toute personne, voyante ou malvoyante, sensible à l’accessibilité de la lecture et à l’édition inclusive peut participer : les proches qui offrent des livres en grands caractères, les médiathèques et bibliothèques qui les proposent à leurs usagers, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent soutenir l’accessibilité de la lecture.

En rendant le vote ouvert à tous, l’Association des Amis des Grands Caractères affirme une conviction forte : l’édition inclusive n’est pas une affaire de spécialistes ou de publics restreints, mais un enjeu collectif qui touche l’ensemble de la société.

Ainsi, le Prix des lecteurs devient bien plus qu’une simple distinction littéraire : il incarne un mouvement ouvert, fédérateur et porteur d’une vision partagée, où chaque voix compte pour faire progresser la lecture accessible.

Le vote s’effectue en ligne, via le site dédié www.prixgrandscaracteres.fr, actuellement en cours de finalisation et accessible à partir de la mi-octobre. L’inscription se fait simplement à l’aide d’une adresse électronique, puis chacun peut désigner ses ouvrages préférés parmi la sélection proposée. Pour plus de commodité, la Librairie des Grands Caractères mettra également à disposition un accès direct au vote, tandis que les bibliothèques partenaires relaieront l’opération.

Deux tours pour désigner le lauréat

L’élection s’organise en deux étapes.

Premier tour : à compter du 20 novembre 2025, chaque lecteur est invité à choisir trois titres parmi l’ensemble des ouvrages en compétition. À l’issue de ce premier scrutin, cinq finalistes seront retenus.

Second tour : dès le 18 décembre 2025, un nouveau vote permettra de sélectionner, parmi ces cinq finalistes, trois titres préférés.

Le lauréat sera proclamé le 15 janvier 2026, à l’issue d’un processus clair, participatif et ouvert, garantissant l’égalité des voix.

Ce Prix marque une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’édition en grands caractères. Il s’impose comme un rendez-vous annuel qui place l’accessibilité au centre de la vie littéraire. Par ce biais, il rappelle que la lecture doit demeurer un plaisir universel, partagé sans exclusion.

Crédit illustration : © Nicolas Scamps / LADGC. (Au centre de l’image nous pouvons voir un livre en grands caractères au format XXL avec une typographie Luciole en taille 25).

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com