Prix littéraire Les Inrockuptibles : découvrez les finalistes 2025

Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition.
Le 02/10/2025 à 11:35 par Hocine Bouhadjera
Après avoir distingué trois bandes dessinées au mois de juin, le prix d’automne se consacre désormais entièrement à la littérature, avant de revenir au printemps prochain avec le prix de l’essai.
Pour la rentrée littéraire 2025, la sélection se décline en trois catégories : Romans ou récits français, Romans étrangers et Premiers romans ou récits. Voici la shortlist. Les lauréats seront annoncés le 23 octobre.
Cette sélection finale a été établie par un jury placé cette année sous le parrainage de Vincent Macaigne.
Romans ou récits français :
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Bertrand Belin, La Figure, POL
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit
Laura Vazquez, Les Forces, Sous-sol
Romans ou récits étrangers :
Rita Bullwinkel, Combats de filles, La Croisée
Jonas Hassen Khemiri, Les Sœurs, Actes Sud
Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock
Sheena Patel, Je suis fan, Gallimard
Premiers romans ou récits :
Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ?, Allia
Paul Gasnier, La Collision, Gallimard
Sephora Pondi, Avale, Grasset
Nassera Tamer, Allo la place, Verdier
L’an dernier, c’est Édouard Louis qui avait été couronné dans la catégorie du meilleur roman français avec L’Effondrement (Seuil).
Crédits photo : Jakuta Alikavazovic (© Francesca Mantovani, Gallimard)
