Prix littéraire Les Inrockuptibles : découvrez les finalistes 2025

Après avoir distingué trois bandes dessinées au mois de juin, le prix d’automne se consacre désormais entièrement à la littérature, avant de revenir au printemps prochain avec le prix de l’essai.

Pour la rentrée littéraire 2025, la sélection se décline en trois catégories : Romans ou récits français, Romans étrangers et Premiers romans ou récits. Voici la shortlist. Les lauréats seront annoncés le 23 octobre.

Cette sélection finale a été établie par un jury placé cette année sous le parrainage de Vincent Macaigne.

Romans ou récits français :

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Bertrand Belin, La Figure, POL

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Laura Vazquez, Les Forces, Sous-sol

Romans ou récits étrangers :

Rita Bullwinkel, Combats de filles, La Croisée

Jonas Hassen Khemiri, Les Sœurs, Actes Sud

Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock

Sheena Patel, Je suis fan, Gallimard

Premiers romans ou récits :

Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ?, Allia

Paul Gasnier, La Collision, Gallimard

Sephora Pondi, Avale, Grasset

Nassera Tamer, Allo la place, Verdier

L’an dernier, c’est Édouard Louis qui avait été couronné dans la catégorie du meilleur roman français avec L’Effondrement (Seuil).

Crédits photo : Jakuta Alikavazovic (© Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com