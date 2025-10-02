"Jane Goodall a donné une voix aux animaux et à la planète"

C'est avec une grande tristesse que le Jane Goodall Institute confirme le décès de la fondatrice de l'organisation, le Dr Jane Goodall, âgée de 91 ans, décédée de causes naturelles à Los Angeles, en Californie, alors qu'elle effectuait une tournée de conférences aux États-Unis.

La vie et l'œuvre du Dr Goodall ont non seulement marqué de manière indélébile notre compréhension des chimpanzés et d'autres espèces, mais aussi celle de l'humanité et notre environnement partagé. Elle a inspiré la curiosité, l'espoir et la compassion chez d'innombrables personnes à travers le monde et a ouvert la voie à beaucoup d'autres, en particulier aux jeunes qui lui ont donné espoir en l'avenir.

En 1960, le Dr Goodall a lancé la plus longue étude sur les chimpanzés sauvages dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Elle a été la pionnière et a soutenu pendant des décennies les initiatives de conservation centrées sur les communautés locales du Jane Goodall Institute dans toute l'aire de répartition des chimpanzés (en Afrique). Son héritage comprend la création du programme international environnemental et humanitaire pour les jeunes Roots & Shoots du JGI, qui encourage activement le changement dans près de 75 pays à travers le monde.

Les découvertes scientifiques et les méthodes révolutionnaires mises au point par le Dr Goodall sont vastes et ont contribué à lever les obstacles pour les femmes dans le domaine scientifique et dans d'autres domaines. La découverte révolutionnaire et la célèbre observation de Jane sur l'utilisation d'outils par des animaux non humains sont considérées comme le moment qui a « redéfini l'humanité ».

Cette découverte a été suivie de nombreuses autres au cours de ses recherches sur les chimpanzés sauvages, notamment l'existence de liens mère-enfant forts, la consommation de viande et la chasse, la guerre primitive, l'altruisme et la compassion. Les découvertes de Jane ont également influencé les domaines de la santé humaine, de l'évolution et de l'écologie. Sa passion et son ingéniosité ont fait de Jane une figure singulière de la pensée scientifique et philosophique.

Messagère de la paix des Nations Unies depuis 2002, le Dr Goodall s'est récemment distinguée par son engagement sans faille à partager son message d'espoir et à inciter les individus du monde entier à agir et à faire la différence, chaque jour. Elle a soutenu d'innombrables causes et organisations tout au long de sa vie, utilisant sa notoriété pour défendre les droits de l'homme, le bien-être animal, la protection des espèces et de l'environnement, ainsi que de nombreuses autres questions cruciales.

Son podcast The Hopecast a touché des millions de personnes, et elle a voyagé environ 300 jours par an pour inspirer son public à travers le monde avec ses raisons d'espérer.

La vision de Jane, devenue une mission, se perpétue à travers le Jane Goodall Institute, qui compte des antennes dans 25 pays à travers le monde, dont celle en France. Cette organisation mondiale continuera à défendre et à développer l'approche holistique du Dr Goodall, qui consiste à impliquer les communautés locales dans les efforts de conservation en utilisant les dernières avancées scientifiques et technologiques pour promouvoir la compréhension, la conservation et le bien-être des singes sauvages et captifs.

Le programme Roots & Shoots, l'une des initiatives les plus chères au cœur du Dr Jane, continuera à donner aux jeunes les moyens de vivre en citoyens compatissants et de devenir les futurs leaders dont nous avons tant besoin dans le domaine de la conservation.

Le Jane Goodall Institute est extrêmement reconnaissant envers tous ses soutiens, partenaires et amis, en particulier en cette période difficile.

Les chimpanzés et les livres

Au-delà de son œuvre scientifique et militante, Jane Goodall laisse un patrimoine littéraire considérable, traduit dans près de cinquante langues et publié dans de nombreux pays. Son ouvrage de référence, The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior (1986), fruit de décennies d’observations menées en Tanzanie, demeure une source incontournable en éthologie et continue d’inspirer chercheurs et passionnés de nature. En France, ses livres ont été édités par des maisons telles que Stock, Actes Sud, L’École des loisirs ou encore J’ai lu, preuve de l’ancrage durable de sa pensée auprès du lectorat francophone.

Dès 1971, Les chimpanzés et moi, paru chez Stock, offrait un premier récit accessible au grand public sur son immersion dans la vie des grands singes. En 1973, Tueurs innocents, cosigné avec Hugo van Lawick, paraissait dans la collection « Documents » de J’ai lu, dévoilant une facette plus intime et sensible de son rapport à la faune sauvage. Suivirent d’autres titres majeurs comme Le cri de l’espoir (2001, avec Philip Berman), Ma vie avec les chimpanzés (2006, L’École des loisirs), ou encore Nous sommes ce que nous mangeons (2008, Actes Sud), dans lequel elle liait alimentation, santé humaine et respect de la planète. Avec Graines d’espoir (2015, Actes Sud), elle élargissait encore sa réflexion au monde végétal, livrant une ode aux plantes et à la sagesse qu’elles inspirent.

Parallèlement, Jane Goodall s’est adressée aux plus jeunes lecteurs à travers des albums et récits illustrés. Ma vie avec les chimpanzés (1989, L’École des loisirs) lui valut le prix du « Meilleur livre pour enfants » de Parenting's Reading-Magic. La même année, Les Chimpanzés en famille, publié simultanément chez Ouest-France, à Munich (Neugebauer Press) et à Londres (Picture Book Studio), fut distingué par l’UNICEF et obtint le prix d’État autrichien du « meilleur livre pour enfants ». Elle poursuivit dans cette veine avec des ouvrages tels que De tout cœur (1998), Le Bon Docteur blanc (1999) ou L’Aigle et la Mésange (2000), tous publiés aux Éditions Nord-Sud et magnifiquement illustrés par Alan Marks, Julie Litty ou Alexander Reichstein.

Crédits photo : Jane Goodall Institute

