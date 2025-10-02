Les Nuits de la lecture 2026 : à la ville comme à la campagne

Longtemps perçues comme deux réalités opposées, la ville et la campagne ont nourri l’imaginaire des écrivains de tous genres – du polar à la science-fiction, en passant par la poésie. La ville, tour à tour disparue, contemporaine, futuriste ou rêvée, s’est imposée au XIXe siècle comme un véritable motif littéraire. Lieu de tous les possibles et des angoisses, elle inspire autant la création artistique que les études sociologiques et urbaines.

La campagne, quant à elle, interroge notre rapport à la terre et à la nature. Souvent associée à l’authenticité, elle offre à travers ses paysages, traditions et habitants une source inépuisable de récits.

Aujourd’hui, à l’heure de la transition écologique, ces deux espaces apparaissent comme intimement liés.

Mobilité, habitat, inégalités territoriales, identité, organisation politique ou aménagement du territoire : les auteurs et autrices contemporains reflètent, chacun à leur manière, ces préoccupations actuelles.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour promouvoir le plaisir de lire, les Nuits de la lecture rencontrent chaque année un succès croissant. En 2025, près de 8500 événements ont été organisés dans 4000 lieux, rassemblant lecteurs et lectrices autour du livre et de la lecture partagée.

L’affiche 2026 signée Tom Haugomat

Illustrateur et réalisateur formé à l’école des Gobelins, Tom Haugomat signe l’affiche de cette édition. Connu pour son travail en presse (The New Yorker, Le Monde, XXI) et en édition jeunesse (Thierry Magnier, Ici-bas, Tishina…), il est aussi l’auteur du très remarqué À travers (Thierry Magnier, 2018). En 2022, il illustre le roman culte de Jim Dodge, Fup (L’Oiseau Canadèche).

Pour cette affiche, il a décidé de mettre en avant les boîtes à livre : « Un week-end en Normandie, devant la boîte à livres du village de ma grand-mère, j’ai été frappé par ce va-et-vient silencieux : des ouvrages apparaissent et disparaissent sans que l’on voie jamais les lecteurs. Cette circulation invisible m’a donné envie de raconter une histoire autour de ce lieu de passage. La boîte à livres, éclairée par un lampadaire, devient un pont entre territoires et imaginaires. »



Les structures participantes peuvent : inscrire leur(s) événement(s), commander leur kit de communication, et, sous conditions, bénéficier de Chèque Lire.

Pour accompagner les animations, le CNL mettra à disposition un livret de textes classiques et contemporains autour du thème « Villes et campagnes », pensé comme un outil modulable (lectures, mises en scène, recompositions…), ainsi qu’une bibliographie sélective de 50 ouvrages, établie par un collège d’experts, mêlant genres, époques et publics de tous âges.

