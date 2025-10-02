Censure de livres en milieu scolaire : une pratique qui s'installe, confortablement

Entre juillet 2024 et juin 2025, l’ONG PEN America a recensé 6 870 cas de suppression ou de restriction de livres dans 87 districts scolaires répartis sur 23 États. Cela s’ajoute aux quelque 10 046 cas documentés lors de l’année scolaire précédente (2023-2024) — un bond de près de 200 % par rapport à l’année antérieure.

Dans l’ensemble, depuis 2021, près de 16 000 cas de censure de livres ont été signalés dans les écoles publiques américaines. Les États les plus actifs dans ces suppressions sont sans surprise la Floride, le Texas et le Tennessee, à elles trois responsables d’une part écrasante des interdictions.

Ces chiffres impressionnants portent le débat au cœur du système éducatif américain : qu’est-ce qu’un « livre inapproprié » ? Qui décide ? Et surtout : à quel prix ?

Cibles privilégiées : race, identité, sexualité

Un point frappant : la plupart des œuvres visées abordent des thématiques liées à la race, aux identités LGBTQ+, ou à des contenus dits « sexuellement explicites ». Dans l’analyse du cycle 2023-2024, 44 % des ouvrages bannis mettaient en scène des personnages de couleur, et 39 % des personnes LGBTQ+. Par ailleurs, plus de la moitié des ouvrages (57 %) comportaient des thématiques sexuelles, selon PEN America.

L’organisation SlJ (School Library Journal) souligne que les suppressions ne se limitent pas à une seule tranche d’âge ou catégorie littéraire : elles touchent aussi bien des romans pour adolescents que des ouvrages documentaires, des biographies, des récits historiques ou des albums jeunesse.

L’étude universitaire publiée dans PMC ajoute une dimension statistique : les livres d’auteurs de couleur sont surreprésentés parmi les censurés.

Des mécanismes de censure de plus en plus sophistiqués

Ce qui frappe aujourd’hui, ce n’est plus seulement la suppression directe — ce qui existait déjà dans le passé — mais l’instauration de listes « ne pas acheter », de directives étatiques, ou de politiques de retrait préventif (censure anticipée, « plutôt sécurisé que désolé »).

En Floride, par exemple, les lois adoptées imposent que les écoles effectuent des revues de contenu pour tout ouvrage susceptible d’être jugé « obscène » ou « inapproprié ». Dans certains districts, un seul avis de plainte — ou même une menace juridique — suffit pour qu’un livre soit retiré, souvent sans débat public approfondi.

Certes, toutes les suppressions ne sont pas inscrites dans la loi : beaucoup résultent de sur-application par précaution par des bibliothécaires ou des administrateurs scolaires craignant des représailles. PEN précise que seulement environ 3 % des suppressions sont requises par la loi ; le reste émane de décisions internes ou de pressions externes.

Risques pour la liberté de lecture (et pour la démocratie)

Le processus est plus qu’un simple retrait de livres : il s’agit selon les défenseurs de la liberté d’expression d’une remise en cause du rôle même de l’école comme espace de diversité intellectuelle. Le mot « normalisation » revient souvent dans les rapports de PEN : en banalisant les suppressions, on accepte une restriction croissante à l’accès aux idées divergentes.

Dans un contexte éducatif, cela a des conséquences pratiques : des enseignants évitent des titres jugés trop « polémiques », les élèves perdent des opportunités d’exposition à des récits qui leur ressemblent, et certains pans de l’histoire ou des identités minoritaires sont rendus invisibles.

Plusieurs poursuites judiciaires essayent de freiner la tendance. En 2025, PEN America s’est jointe à des élèves et leurs familles dans une action contre le Rutherford County Board of Education, dans le Tennessee, estimant que les retraits violent le Premier Amendement (liberté d’expression). Par ailleurs, le département de l’Éducation de l’ère Trump a récemment rejeté 11 plaintes liées à des suppressions de livres, tout en supprimant le poste fédéral chargé de superviser ce type de litiges.

Quelques cas emblématiques

On trouve dans les listes de « livres bannis » des œuvres devenues classiques — Stephen King figure désormais comme l’auteur le plus censuré en 2024-2025, avec 206 cas documentés sur 87 titres. D’autres auteurs souvent visés : Jodi Picoult, Ellen Hopkins, Sarah J. Maas. Le roman A Clockwork Orange est fréquemment cité parmi les ouvrages les plus retirés.

Dans un autre registre, le district d’Escambia (Floride) a exemplifié le phénomène : après adoption d’une loi étatique, plus de 1 600 livres ont été « suspendus » dans les écoles du comté.

Cette mesure s’accompagne d’un procès intenté contre le district pour « censure idéologique ».

Que faire, selon les défenseurs du droit de lire ?

Les associations de bibliothécaires, de professeurs, de juristes et d’organisations littéraires proposent plusieurs leviers :

• Documenter systématiquement chaque suppression (PEN tient un index public) ;

• Lancer des recours juridiques fondés sur la Constitution (premier amendement) pour contester les retraits arbitraires ;

• Militer pour des lois « anti-censure » d’État qui limitent le pouvoir discrétionnaire des districts scolaires ;

• Assurer la transparence et des débats publics pour tout retrait envisagé, afin de ne pas laisser les décisions tomber dans l’opacité ;

• Soutenir les enseignants et bibliothécaires exposés à des pressions, leur fournir des ressources et des voies de recours.

On ne parle plus seulement de dispute locale autour d’un titre : c’est un mouvement collectif, avec un impact profond sur l’accès à la lecture, la diversité culturelle et la formation critique des élèves. Reste à savoir si les résistances — judiciaires, sociales, pédagogiques — pourront enrayer cette dérive avant qu’elle ne devienne la norme.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

