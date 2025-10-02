Alice Ourghanlian remporte le prix Révélation livre jeunesse 2025

Un comité de professionnels du livre, coordonné par la Charte, a sélectionné 14 albums. Parmi eux, le jury — coprésidé par Dorothée de Monfreid et Antoine Schneck, et composé de Raphaële Botte (journaliste à Télérama), Rozenn Brécard (Révélation Livre jeunesse 2023), Roland Garrigue (auteur-illustrateur), Anna Jouchoux (responsable BD et Livre jeunesse du Festival du livre de Saint-Étienne) et Pierre Zenzius (Révélation Livre jeunesse 2024) — a distingué Alice Ourghanlian, pour son album Un long week-end en canoë, paru en mai 2025 aux éditions Hélium.

Le jury a salué « un album d’une grande délicatesse, qui raconte un séjour en famille à travers de précieux instants de vie. Les recherches graphiques foisonnantes et la maîtrise narrative témoignent déjà d’une maturité remarquable. »

Diplômée d’une licence d’illustration à l’école Estienne et d’un master en illustration jeunesse à Ars In Fabula, Alice Ourghanlian s’est déjà fait remarquer à la Foire du livre pour enfants de Bologne, où elle a reçu une distinction en 2022.

Elle explore diverses techniques graphiques comme la sérigraphie, la gravure ou la risographie. Son univers se caractérise par des récits doux et tendres, souvent centrés sur l’enfance, toujours teintés d’humour.

La lauréate reçoit une récompense de 5000 € et bénéficiera d’une mise en avant sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée soit d’un texte critique, soit d’un reportage photographique sur son travail.

La Révélation Livre jeunesse s’inscrit dans une tradition qui, depuis 2018, met en valeur de nouveaux talents :

2024 : Oreille de géant de Pierre Zenzius (Albin Michel Jeunesse)

2023 : Le détour de Rozenn Brécard (Éditions La Partie)

2022 : Les reflets d’Hariett de Marion Kadi (Éditions L’Agrume)

2021 : Papa Ballon de Sahean Parc (Éditions 2024)

2020 : Au bois de Charline Collette (Les Fourmis Rouges)

2019 : L’Alphabet cocasse & illustré d’Anne-Hélène Dubray (Éditions L’Agrume)

2018 : Le gravillon de pavillon qui voulait voir la mer de Claire Schvartz (Les Fourmis Rouges)

