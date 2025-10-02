Top départ du Prix littéraire des lycéens d'Île-de-France 2025-2026

Pour cette 15e édition, 9 livres sont en compétition. D’octobre 2025 à mars 2026, les élèves de 32 lycées franciliens – toutes filières confondues, générales et professionnelles, de la seconde à la terminale – découvriront cette sélection. Leur mission ? Lire, débattre, rencontrer les auteurs… et enfin désigner trois lauréats, un dans chaque catégorie : Roman, Poésie et Bande dessinée.

À la clé : des livres pour les classes et des chèques-lire pour les élèves.

Au-delà de la lecture, le Prix propose aux lycéens une véritable immersion dans les coulisses de la création littéraire : Rencontres avec les auteurs, échanges avec des professionnels du livre, discussions collectives autour des textes. De quoi nourrir leur curiosité, stimuler leur goût de la lecture… et parfois susciter des envies d’écriture.

La Région Île-de-France finance l’achat des ouvrages auprès de librairies indépendantes et remet à chaque élève un chèque-lire de 18 € pour ses propres découvertes. Un second bon d’achat, également de 18 €, est offert lors de la remise des prix.

L'an dernier, les trois lauréats étaient Mon Ami Pierrot de Jim Bishop dans la catégorie Bande Dessinée, De la plume et de l’épée de Souleymane Diamanka dans la catégorie Poésie, et Tibi la blanche de Hadrien Bels dans la catégorie Roman.

Les 9 livres en compétition

Catégorie Roman

La Petite Bonne, Bérénice Pichat, Les Avrils

Gamba, Sophie Tavert-Macian, Belfond

Vivre dans le feu, Antoine Volodine, Seuil

Catégorie Poésie

Je suis fort dans un domaine qui n’existe pas, Simon Allonneau, Cheyne

Sourdre, Zoé Besmond de Senneville, Maëlstrom Révolution

La journée du moelleux, Léo Dekowski, Sans Crispation

Catégorie Bande dessinée

Benilan, Petite grande, Lauriane Chapeau et Violette, Glénat

Carcajou, Eldiablo et Deroche, Sarbacane

Borboleta, Mathilde Pereira, Sarbacane

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com