Top départ du Prix littéraire des lycéens d'Île-de-France 2025-2026

La rentrée littéraire ne concerne pas que les écrivains et leurs lecteurs assidus. En Île-de-France, les lycéens aussi ont droit à leur grand rendez-vous littéraire. Comme chaque année, près de 1 000 élèves vont se plonger dans les pages de romans, de recueils de poésie et de bandes dessinées pour élire leurs coups de cœur dans le cadre du Prix littéraire des lycéens, organisé par la Région Île-de-France.
Le 02/10/2025 à 10:56 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
02/10/2025 à 10:56
0
Commentaires
0
Partages
Pour cette 15e édition, 9 livres sont en compétition. D’octobre 2025 à mars 2026, les élèves de 32 lycées franciliens – toutes filières confondues, générales et professionnelles, de la seconde à la terminale – découvriront cette sélection. Leur mission ? Lire, débattre, rencontrer les auteurs… et enfin désigner trois lauréats, un dans chaque catégorie : Roman, Poésie et Bande dessinée.
À la clé : des livres pour les classes et des chèques-lire pour les élèves.
Au-delà de la lecture, le Prix propose aux lycéens une véritable immersion dans les coulisses de la création littéraire : Rencontres avec les auteurs, échanges avec des professionnels du livre, discussions collectives autour des textes. De quoi nourrir leur curiosité, stimuler leur goût de la lecture… et parfois susciter des envies d’écriture.
La Région Île-de-France finance l’achat des ouvrages auprès de librairies indépendantes et remet à chaque élève un chèque-lire de 18 € pour ses propres découvertes. Un second bon d’achat, également de 18 €, est offert lors de la remise des prix.
L'an dernier, les trois lauréats étaient Mon Ami Pierrot de Jim Bishop dans la catégorie Bande Dessinée, De la plume et de l’épée de Souleymane Diamanka dans la catégorie Poésie, et Tibi la blanche de Hadrien Bels dans la catégorie Roman.
La Petite Bonne, Bérénice Pichat, Les Avrils
Gamba, Sophie Tavert-Macian, Belfond
Vivre dans le feu, Antoine Volodine, Seuil
Je suis fort dans un domaine qui n’existe pas, Simon Allonneau, Cheyne
Sourdre, Zoé Besmond de Senneville, Maëlstrom Révolution
La journée du moelleux, Léo Dekowski, Sans Crispation
Benilan, Petite grande, Lauriane Chapeau et Violette, Glénat
Carcajou, Eldiablo et Deroche, Sarbacane
Borboleta, Mathilde Pereira, Sarbacane
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 28/08/2024
272 pages
Les Avrils
21,10 €
Paru le 07/05/2024
247 pages
Belfond
21,00 €
Paru le 05/01/2024
162 pages
Seuil
19,00 €
Paru le 11/03/2024
48 pages
Cheyne éditeur
16,00 €
Paru le 22/05/2024
146 pages
Maelström (Editions)
15,00 €
Paru le 03/09/2024
160 pages
Sans crispation éditions
17,00 €
Paru le 28/08/2024
133 pages
Glénat
22,00 €
Paru le 06/03/2024
222 pages
Sarbacane Editions
26,00 €
Paru le 03/04/2024
176 pages
Sarbacane Editions
24,00 €
Commenter cet article