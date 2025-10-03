Vauban, le stratège du Roi-Soleil, s’invite en bande dessinée

Chargé par le Roi-Soleil de renforcer les défenses de la ville, Vauban doit non seulement bâtir des remparts capables de résister aux attaques, mais aussi contrer une « machine infernale » conçue pour faire céder les fortifications. Le récit, qui entremêle rigueur historique et tension dramatique, plonge au cœur des enjeux politiques et religieux d’une époque marquée par les guerres de religion et les rivalités maritimes.

Imaginée par le scénariste Jean-François Miniac et mise en images par Andrea Rossetto, cette série se distingue par un parti pris original : confier chaque cycle à un dessinateur différent, afin d’explorer les multiples facettes de l’œuvre de Vauban. Le dessin précis et détaillé de Rossetto met en valeur l’architecture militaire et les paysages marins, renforçant l’immersion dans le Saint-Malo du XVIIe siècle.

Au-delà du récit d’action, cette fresque met en lumière un épisode peu connu : l’implication des protestants exilés dans la guerre secrète entre la France et l’Angleterre. Soutenue par une documentation exigeante, validée notamment par l’historien malouin Alain Foucqueron, la bande dessinée s’attache à conjuguer exactitude historique et narration fluide.

Premier jalon d’un projet ambitieux, l’album promet d’explorer dans les volumes à venir d’autres fortifications emblématiques édifiées par celui que l’on surnommait déjà de son vivant « le meilleur ingénieur de son temps ».

Les éditions Anspach nous en proposent ici un extrait. Parution le 31 octobre...

Jean-François Miniac est un écrivain et auteur de bande dessinée français. En tant que dessinateur, il a notamment réalisé les adaptations du héros d’Agatha Christie, Hercule Poirot. Dessinateur italien talentueux, Andrea Rossetto est né en 1977 à Vicenza, en Italie. Il réside actuellement à Creazzo. Il enseigne également la bande dessinée à la « Scuola internazionale di Comics » de Padoue.

Par Ewen Berton

