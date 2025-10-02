Constance Rivière : du silence collectif à la vérité rejetée

Dans ce nouvel épisode du podcast ÉCRIRE, Aurélie Lévy reçoit Constance Rivière, autrice de L’Incendiaire (éditions Stock). Normalienne et énarque, ancienne collaboratrice à l’Élysée auprès de François Hollande et aujourd’hui directrice générale du Musée national de l’histoire de l’immigration, Constance Rivière a longtemps côtoyé le pouvoir. Mais c’est dans la littérature qu’elle choisit d’explorer ses zones de fragilité et ses silences.
Le 02/10/2025 à 11:10 par Nicolas Gary
02/10/2025 à 11:10
Avec L’Incendiaire, elle s’empare de la figure de la lanceuse d’alerte. Alexandra Ligueri, jeune femme brillante revenue travailler dans l’usine chimique de sa ville natale, découvre des vérités que personne ne veut entendre.
À travers elle, Constance Rivière met en scène le combat solitaire de celles et ceux qui osent dire la vérité quand tout concourt à les faire taire. Elle interroge notre rapport collectif au silence, à la parole des femmes et à la vérité que l’on refuse d’accueillir.
Au fil de la conversation, elle partage ses recherches, ses références mythologiques - de Cassandre à Antigone - et éclaire, avec une lucidité nourrie par son expérience du pouvoir politique, les liens entre écriture, courage et dévoilement.
Peu à peu, l’entretien se fait plus intime. Constance Rivière dévoile la résonance personnelle de ces thèmes : la place des parents, le poids des silences familiaux, et cette part d’enfance qui, souvent, nous pousse à écrire.
Un échange vibrant, qui rappelle que la littérature peut être à la fois un acte de résistance et un dévoilement de soi.
