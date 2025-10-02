L'Institut de France fait sa rentrée et teste ses limites

Chaque année, le mardi le plus proche de cette date anniversaire, les cinq académies se réunissent sous la Coupole autour d’un thème commun. Cette cérémonie est l’occasion de rappeler le rôle de l’Institut : perfectionner et diffuser les savoirs. Revêtus de l’habit vert, les académiciens descendent les marches au son des tambours de la garde républicaine avant de prendre la parole selon un protocole bien établi.

La séance sera ouverte par la Présidente de l’Institut de France, fonction annuelle exercée à tour de rôle par chaque académie et assumée cette année par Coline Serreau, Présidente de l’Académie des beaux-arts. Elle rendra hommage aux membres disparus depuis la dernière rentrée.

Puis, les délégués de chaque académie interviendront successivement sur le thème choisi cette année : « Les limites ». L’ordre des prises de parole suivra l’inverse de la création des académies, de la plus jeune, l’Académie des sciences morales et politiques, jusqu’à l’aînée, l’Académie française. La cérémonie sera diffusée en direct sur le site de l'Institut de France.

Programme des interventions

Dominique Senequier (Académie des sciences morales et politiques) : Limite, langage et monde

Anne Démians (Académie des beaux-arts) : Les limites, 2200 mots pour le dire

Bérengère Dubrulle (Académie des sciences) : No(s) limit(es)

Monique Trédé-Boulmer (Académie des inscriptions et belles-lettres) : « Le soleil ne franchira pas ses limites... », Héraclite, fr94 Diels-Kranz

Maurizio Serra (Académie française) : Les limites : le droit international en suspens

L'Institut de France et ses 230 bougies

Depuis sa fondation en 1795, l’Institut de France offre aux cinq académies un cadre commun pour travailler au progrès des lettres, des sciences et des arts. Acteur philanthropique majeur, il soutient la recherche et la création grâce à des prix, bourses et subventions, représentant près de 25 millions d’euros distribués chaque année par ses fondations abritées.

Placée sous la protection du Président de la République, l’institution veille également sur un riche patrimoine : le palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la Mazarine, ainsi que de nombreux domaines et collections transmis depuis la fin du XIXᵉ siècle, tels que le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le domaine de Kerazan ou encore la villa Kérylos. L’Institut a la responsabilité de conserver et d’ouvrir au public ces hauts lieux de culture.

Crédits image : ©Victor Point, Institut de France

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com