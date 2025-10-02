L'Institut de France fait sa rentrée et teste ses limites

Le 21 octobre prochain se tiendra la traditionnelle rentrée solennelle des cinq académies, célébrant la création de l’Institut de France. Fondé le 25 octobre 1795 (3 Brumaire an IV) par la loi Daunou, l’Institut fut conçu pour promouvoir, sans but lucratif, le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, par la poursuite de recherches interrompues, la publication des découvertes et l’échange avec les sociétés savantes, en France comme à l’étranger.
Le 02/10/2025
Publié le :
02/10/2025
Chaque année, le mardi le plus proche de cette date anniversaire, les cinq académies se réunissent sous la Coupole autour d’un thème commun. Cette cérémonie est l’occasion de rappeler le rôle de l’Institut : perfectionner et diffuser les savoirs. Revêtus de l’habit vert, les académiciens descendent les marches au son des tambours de la garde républicaine avant de prendre la parole selon un protocole bien établi.
La séance sera ouverte par la Présidente de l’Institut de France, fonction annuelle exercée à tour de rôle par chaque académie et assumée cette année par Coline Serreau, Présidente de l’Académie des beaux-arts. Elle rendra hommage aux membres disparus depuis la dernière rentrée.
Puis, les délégués de chaque académie interviendront successivement sur le thème choisi cette année : « Les limites ». L’ordre des prises de parole suivra l’inverse de la création des académies, de la plus jeune, l’Académie des sciences morales et politiques, jusqu’à l’aînée, l’Académie française. La cérémonie sera diffusée en direct sur le site de l'Institut de France.
Dominique Senequier (Académie des sciences morales et politiques) : Limite, langage et monde
Anne Démians (Académie des beaux-arts) : Les limites, 2200 mots pour le dire
Bérengère Dubrulle (Académie des sciences) : No(s) limit(es)
Monique Trédé-Boulmer (Académie des inscriptions et belles-lettres) : « Le soleil ne franchira pas ses limites... », Héraclite, fr94 Diels-Kranz
Maurizio Serra (Académie française) : Les limites : le droit international en suspens
Depuis sa fondation en 1795, l’Institut de France offre aux cinq académies un cadre commun pour travailler au progrès des lettres, des sciences et des arts. Acteur philanthropique majeur, il soutient la recherche et la création grâce à des prix, bourses et subventions, représentant près de 25 millions d’euros distribués chaque année par ses fondations abritées.
Placée sous la protection du Président de la République, l’institution veille également sur un riche patrimoine : le palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la Mazarine, ainsi que de nombreux domaines et collections transmis depuis la fin du XIXᵉ siècle, tels que le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le domaine de Kerazan ou encore la villa Kérylos. L’Institut a la responsabilité de conserver et d’ouvrir au public ces hauts lieux de culture.
Par Ugo Loumé
