Quand on rit du camembert, c'est la République qui tremble...

« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ? » Cette célèbre phrase attribuée au général de Gaulle est bien loin de la réalité !

En France, les sortes de fromage sont innombrables : d’abord parce que les recettes sont en perpétuelle évolution, et parce que la créativité des producteurs n’a pas de limite ! Ce guide a cherché à leur rendre hommage en proposant une sélection des fromages les plus rares et les plus atypiques de notre pays.

Du fromage le plus puant au monde à celui qui porte le nom d’une chanson des Charlots, découvrez des fromages dont vous n’avez probablement jamais entendu parler… et surtout leur histoire !

Sur le plateau, quelques questions insolites. Quel fromage a fait l’objet d’un embargo aux États — Unis car jugé « putride » ? Quel autre était très prisé des druides celtes ? – Et lequel pouvait vous faire condamner pour atteinte à la Révolution ?

Passionné ou novice, vous apprendrez au fil de ces pages des secrets de fabrication et des anecdotes invraisemblables sur cet incontournable de la gastronomie française. Un guide à consommer sans modération !

Les éditions Emons nous en proposent ici les premières pages :

Anaïs Goin est éditrice et passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge. Toujours enthousiaste à l’idée de découvrir de nouvelles saveurs et de raconter des anecdotes farfelues sur la gastronomie, elle a coécrit ce guide avec Charlotte Joumier, écrivaine et éditrice. Il recense leurs plus belles découvertes sur le monde passionnant des fromages. Aujourd’hui, Anaïs vit à Paris et Charlotte à Strasbourg.

Crédits photo : londonexpat, CC BY SA 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com