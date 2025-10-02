Jordan Bardella : pour en finir avec les difficultés de la langue française ?

Annoncé ce 1er octobre en grande pompe chez Fayard, le nouveau livre de Jordan Bardella sortira à la fin du mois. Voilà moins d’un an que Ce que je cherche, son premier ouvrage, était publié. La suite, Ce que veulent les Français, comblera les vides laissés dans le premier volume.
Le 02/10/2025 à 09:36 par Nicolas Gary
02/10/2025 à 09:36
Avec quelque 209.249 exemplaires écoulés de son premier livre, Jordan Bardella obtenait un succès incontestable — principalement dans les enseignes culturelles. 58 % des ventes découlent des grandes surfaces spécialisées, contre 17 % en librairies et 25 % dans grandes surfaces alimentaires (données : Edistat).
Reste qu’après l’introspection du premier titre, c’est l’ouverture vers le collectif qu’implique cette nouvelle parution, à la figure de style éloquente. Une postposition du sujet, typique de la rhétorique politicienne, et qui ne trompe pas Amazon dans sa classification de l’ouvrage.
Ainsi, Ce que veulent les Français est déjà dans les Meilleures ventes du segment ”Difficultés de la langue française“. Car avant de parler au nom du peuple, il n’est pas inutile d’en maîtriser la langue, de toute évidence.
Anecdotique, un autre livre, intitulé 2012-2017 - Ce que veulent les Français, paryu chez Eyolles en 2011, interrogeait la société que les citoyens auraient souhait pour 2020 et « quel(le) président(e) pour la conduire ».
Crédits photo : European Parliament, CC BY 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
